Riesen-Summe soll investiert werden: FC Bayern will angeblich für Anthony Gordon tief in die Tasche greifen

Ob der Deal zustande kommt, hängt laut dem Bericht vor allem an Gordons Bereitschaft, in die Bundesliga zu wechseln. Da hinter der Zusage des 25-Jährigen noch ein dickes Fragezeichen steht, beschäftigen sich die Münchner angeblich auch noch mit Alternativen.

Laut dem italienischen Transfer-Experten Gianluca Di Marzio hat aber auch noch Newcastle ein gewichtiges Wörtchen mitzusprechen. "Es hängt von den Plänen von Newcastle ab, da diese Gordon behalten wollen", machte er bei wettfreunde.net klar.