Der FC Bayern München ist angeblich bereit, für Anthony Gordon von Newcastle United bis zu 70 Millionen Euro zu zahlen. Das berichtet Sky. In dieser Woche war bekannt geworden, dass sich der deutsche Rekordmeister für den englischen Nationalspieler interessiert. Auf der linken Offensivseite soll Gordon eine Alternative zu Luis Diaz beim FCB darstellen, wenn es mit dem Transfer klappt. Sky hatte am Montag berichtet, dass die Gespräche mit dem Spieler bereits "sehr konkret" seien.
Riesen-Summe soll investiert werden: FC Bayern will angeblich für Anthony Gordon tief in die Tasche greifen
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Newcastle will Anthony Gordon angeblich nicht verkaufen
Ob der Deal zustande kommt, hängt laut dem Bericht vor allem an Gordons Bereitschaft, in die Bundesliga zu wechseln. Da hinter der Zusage des 25-Jährigen noch ein dickes Fragezeichen steht, beschäftigen sich die Münchner angeblich auch noch mit Alternativen.
Laut dem italienischen Transfer-Experten Gianluca Di Marzio hat aber auch noch Newcastle ein gewichtiges Wörtchen mitzusprechen. "Es hängt von den Plänen von Newcastle ab, da diese Gordon behalten wollen", machte er bei wettfreunde.net klar.
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Auch Tonali könnte das erforderliche Geld bringen
Die Magpies müssen aus Kostengründen und wegen des Financial Fairplays mindestens einen Star-Spieler in diesem Sommer verkaufen. Das hatte Fabrizio Romano berichtet. Und aktuell sehe es eher danach aus, als sollte dies Sandro Tonali werden, der angeblich gerne wieder nach Italien zurück wechseln möchte.
Gordon kommt in der laufenden Saison auf 17 Tore und fünf Assists in 46 Pflichtspielen. Für Englands Nationalteam lief er bislang 17-mal auf (zwei Treffer).
Die nächsten Spiele des FC Bayern München:
15.04., 21 Uhr: FC Bayern - Real Madrid (Champions League)
19.04., 17.30 Uhr: FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
22.04., 20.45 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB-Pokal)
25.04., 15.30 Uhr: FSV Mainz 05 - FC Bayern (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.