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Lamine YamalGetty Images

"Respektlos und unerträglich!" Lamine Yamal entsetzt von Skandal während Spanien-Testspiel

Freundschaftsspiele
Spanien - Ägypten
Spanien
Ägypten
L. Yamal

Lamine Yamal hat entsetzt auf die antimuslimischen Sprechchöre bei Spaniens Testspiel gegen Ägypten reagiert.

"Als Muslim empfinde ich das als respektlos und unerträglich", schrieb der Sohn eines marokkanischen Vaters und einer äquatorialguineischen Mutter am Mittwoch auf Instagram.

Fans im RCDE-Stadion in Barcelona hatten vor der Partie des Europameisters am Dienstag (0:0) die gegnerische Hymne ausgebuht und während der ersten Halbzeit herabwürdigende Parolen skandiert. Medienberichten zufolge sangen die Anhänger: "bote, bote, bote musulman el que no bote" (übersetzt: "Spring, Spring, Spring, wer nicht springt, ist ein Muslim").

  • Yamal prangert "ignorante und rassistische Menschen" an

    "Ich verstehe, dass nicht alle Fans so sind, aber diejenigen, die solche Dinge singen: Eine Religion auf dem Spielfeld zum Gegenstand von Spott zu machen, lässt euch als ignorante und rassistische Menschen dastehen", schrieb Yamal unter sein Schwarz-Weiß-Bild vom Einlauf. "Fußball ist dazu da, um Spaß zu haben und die Mannschaft anzufeuern, nicht um Menschen wegen ihrer Herkunft oder ihres Glaubens respektlos zu behandeln."

    Neben Yamal kritisierten auch Spaniens Justizminister Felix Bolanos ("eine Schande"), der spanische Fußballverband (RFEF) und Nationaltrainer Luis de la Fuente die Vorgänge scharf. Die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen. "Abgesehen davon danke ich den Leuten, die gekommen sind, um uns anzufeuern. Wir sehen uns bei der Weltmeisterschaft", schrieb Yamal.

    Das Testspiel war wegen des Krieges im Nahen Osten aus Katar nach Barcelona verlegt worden und diente als Vorbereitung auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Spanien trifft in der Gruppe H dann auf Uruguay, Saudi-Arabien und Neuling Kap Verde. Ägypten bekommt es in der Staffel G mit Belgien, Iran und Neuseeland zu tun.

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Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.