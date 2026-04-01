"Respektlos und unerträglich!" Lamine Yamal entsetzt von Skandal während Spanien-Testspiel

"Ich verstehe, dass nicht alle Fans so sind, aber diejenigen, die solche Dinge singen: Eine Religion auf dem Spielfeld zum Gegenstand von Spott zu machen, lässt euch als ignorante und rassistische Menschen dastehen", schrieb Yamal unter sein Schwarz-Weiß-Bild vom Einlauf. "Fußball ist dazu da, um Spaß zu haben und die Mannschaft anzufeuern, nicht um Menschen wegen ihrer Herkunft oder ihres Glaubens respektlos zu behandeln."

Neben Yamal kritisierten auch Spaniens Justizminister Felix Bolanos ("eine Schande"), der spanische Fußballverband (RFEF) und Nationaltrainer Luis de la Fuente die Vorgänge scharf. Die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen. "Abgesehen davon danke ich den Leuten, die gekommen sind, um uns anzufeuern. Wir sehen uns bei der Weltmeisterschaft", schrieb Yamal.

Das Testspiel war wegen des Krieges im Nahen Osten aus Katar nach Barcelona verlegt worden und diente als Vorbereitung auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Spanien trifft in der Gruppe H dann auf Uruguay, Saudi-Arabien und Neuling Kap Verde. Ägypten bekommt es in der Staffel G mit Belgien, Iran und Neuseeland zu tun.