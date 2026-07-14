Lehmann hatte unmittelbar vor dem Viertelfinale mit spitzen Aussagen in Richtung der Schweizer aufhorchen lassen. Auf die Frage nach der Favoritenrolle im Duell mit den Südamerikanern fand der ehemalige DFB-Keeper eine klare Antwort.
"Respektlos": Scharfe Kritik an ehemaligem Nationaltorhüter wegen Seitenhieb gegen WM-Teilnehmer
"Ich glaube, die Schweizer freuen sich am meisten darauf, irgendwie nach dem Spiel von Messi vielleicht ein Trikot zu bekommen oder so", erklärte er im Interview mit der Schweizer Zeitung Blick.
Bei den Eidgenossen kam der flapsige Spruch freilich alles andere als gut an. Tatsächlich verlangte die Mannschaft von Murat Yakin dem amtierenden Weltmeister alles ab - erst durch zwei späte Tore in der Verlängerung machten die in Überzahl agierenden Argentinier den Einzug ins WM-Halbfinale perfekt.
"Bis zum 2:1 in der 112. Minute hatte Argentinien praktisch keine einzige Torchance. Wir haben es sehr gut gemacht und waren das bessere Team", analysierte Akanji den Schweizer Auftritt im Anschluss am ARD-Mikrofon, ehe er sich direkt an Lehmann wandte.
"Liebe Grüße auch an Jens Lehmann, der gesagt hat, wir sind nur hier zum Trikottauschen. Man hat heute gesehen, was wir können - auch zu zehnt. Ich finde es krass, dass man solche respektlosen Aussagen trifft, nachdem wir jahrelang so gute Leistungen gezeigt haben - auch bei diesem Turnier. Erst recht, wenn man sieht, wo Deutschland steht und wie sie zuletzt performt haben", so der 87-malige Schweizer Nationalspieler.
- Getty Images Sport
Schweiz dringt erst zum vierten Mal ins WM-Viertelfinale vor
Beim derzeit noch laufenden Turnier in den USA, Kanada und Mexiko war die Schweiz nach 1934, 1938 und 1954 überhaupt erst das vierte Mal in ein Viertelfinale einer Weltmeisterschaft vorgedrungen.
Nachdem man sich in einer Gruppe mit Kanada, Bosnien & Herzegowina und Katar als Erster durchgesetzt hatte, folgte ein 2:0-SIeg im Sechzehntelfinale gegen Algerien sowie ein knapper Erfolg in der Runde der letzten 16 Mannschaften im Elfmeterschießen gegen Kolumbien.
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