"Ich glaube, die Schweizer freuen sich am meisten darauf, irgendwie nach dem Spiel von Messi vielleicht ein Trikot zu bekommen oder so", erklärte er im Interview mit der Schweizer Zeitung Blick.

Bei den Eidgenossen kam der flapsige Spruch freilich alles andere als gut an. Tatsächlich verlangte die Mannschaft von Murat Yakin dem amtierenden Weltmeister alles ab - erst durch zwei späte Tore in der Verlängerung machten die in Überzahl agierenden Argentinier den Einzug ins WM-Halbfinale perfekt.

"Bis zum 2:1 in der 112. Minute hatte Argentinien praktisch keine einzige Torchance. Wir haben es sehr gut gemacht und waren das bessere Team", analysierte Akanji den Schweizer Auftritt im Anschluss am ARD-Mikrofon, ehe er sich direkt an Lehmann wandte.

"Liebe Grüße auch an Jens Lehmann, der gesagt hat, wir sind nur hier zum Trikottauschen. Man hat heute gesehen, was wir können - auch zu zehnt. Ich finde es krass, dass man solche respektlosen Aussagen trifft, nachdem wir jahrelang so gute Leistungen gezeigt haben - auch bei diesem Turnier. Erst recht, wenn man sieht, wo Deutschland steht und wie sie zuletzt performt haben", so der 87-malige Schweizer Nationalspieler.