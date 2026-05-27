Rekordtransfer als Sinnbild eines verkorksten Sommers: Hoffnungsträger hat mit Bayer Leverkusen offenbar "weitgehend abgeschlossen"

Dessen war sich auch der Spieler selbst bewusst. Tillman gab sich zumindest im ersten Halbjahr in Leverkusen stets selbstkritisch und betonte dies besonders nach seinem wohl besten Spiel im Trikot von Bayer 04 beim 3:0-Sieg in der Champions League Ende Januar gegen Villarreal.

"Ich persönlich denke, dass von mir mehr hätte kommen können, ich erwarte auch selbst mehr von mir", sagte er nach seinem Doppelpack gegen den spanischen Klub. Woran es liege, dass er noch nicht konstant gute Leistungen in Leverkusen abliefern könne? "Ich weiß es nicht", sagte Tillman, ehe er dann aber genau erklärte, woran es aus seiner Sicht haperte: "Ich habe das Gefühl, dass ich oft in dem Raum bin, aber eben nicht so oft diese Bälle bekomme. Ich will da nicht mit dem Finger auf irgendjemandem zeigen, sondern: Wir sind ein Team. Ich kann mich auch nur anbieten, und wenn ich den Ball bekomme, bekomme ich den Ball. Und wenn nicht, dann eben nicht. Dann muss ich einfach weitermachen."

Die Erfolgserlebnisse wurden anschließend aber nicht häufiger, sondern im Gegenteil eher weniger. Womöglich lag dies auch daran, dass Hjulmand Tillman nicht in seiner Paradeposition bei der PSV als halblinker Achter in einem 4-3-3-System sah, sondern ihn vielmehr als eine Art hängende Spitze. "Wir haben darüber gesprochen. Er ist ein zweiter Stürmer. Malik muss in diese Position laufen", sagte Hjulmand über Tillmans Situation.

Nach seinem Gala-Auftritt gegen Villarreal fand Tillman aber nie mehr wirklich in die Spur und ließ nur noch drei Treffer folgen. Unter Hjulmand verlor er letztlich im Saisonendspurt seinen Stammplatz, in sechs der letzten sieben Bundesligaspiele wurde er nur noch eingewechselt - und das teilweise auch erst kurz vor Schluss.

Bereits im Frühjahr soll Tillman von der internen Kommunikation bei Bayer gefrustet gewesen sein und dies auch Sportchef Simon Rolfes gegenüber offen angesprochen haben. Das Gefühl, in die Reihe der Führungsspieler nicht richtig eingebunden zu sein, verstärke die Abgangswünsche, hieß es schon damals.

Nun stehen die Zeichen bei Tillman und Leverkusen offenbar endgültig auf Trennung - und das nach nur einem Jahr. Womöglich könnte es nochmal eine Wende geben, schließlich gilt es als wahrscheinlich, dass Bayer nicht mit Hjulmand als Trainer in die neue Saison gehen wird. Gerüchte über eine Anstellung von Oliver Glasner oder Andoni Iraola machten zuletzt die Runde. Allerdings soll Glasner die von Rolfes präferierte Lösung sein.