Wie die Sport Bild berichtet, habe Tillman mit der Werkself "weitgehend abgeschlossen", wolle die WM-Bühne mit den USA im Sommer nutzen, um sich ins Schaufenster zu stellen, und den Klub nach nur 42 Pflichtspielen wieder verlassen.
Rekordtransfer als Sinnbild eines verkorksten Sommers: Hoffnungsträger hat mit Bayer Leverkusen offenbar "weitgehend abgeschlossen"
Bayer Leverkusen will Tillman nur unter einer Bedingung abgeben
Dem Wunsch des 23 Jahre jungen Offensivspielers würde Bayer 04 sogar entsprechen, sofern eine Grundbedingung erfüllt werde: ein interessierter Klub müsste für Tillman wohl die Summe hinblättern, welche die Werkself erst im vergangenen Sommer an die PSV Eindhoven überwiesen hatte - nämlich 35 Millionen Euro. Laut Sport Bild zeige bereits der FC Fulham aus der Premier League grundsätzliches Interesse.
Tillman war eigentlich als großer Hoffnungsträger nach Leverkusen gekommen und hatte dort einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Bei der PSV hatte er sich nach seinem zwölf Millionen Euro schweren Wechsel vom FC Bayern als Stammspieler etabliert und war mit 21 Toren und zwölf Vorlagen in 54 Eredivisie-Spielen eine der prägenden Figuren bei den zwei Meistertiteln, die Eindhoven 2024 und 2025 einheimste.
Doch schon Tillmans Start in Leverkusen war geprägt von Chaos und Dysfunktionalität, die nach der Ankunft von Erik ten Hag herrschten. Der Trainer, der ihn unbedingt haben wollte, war nach nur drei Pflichtspielen Geschichte. Für den streitbaren Niederlänger übernahm der Däne Kaspar Hjulmand, der Tillman zwar immer wieder öffentlich den Rücken stärkte, dies aber nie mit wirklich guten Leistungen zurückbezahlt bekam.
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Tillman-Krise und die Positions-Frage bei Bayer Leverkusen
Dessen war sich auch der Spieler selbst bewusst. Tillman gab sich zumindest im ersten Halbjahr in Leverkusen stets selbstkritisch und betonte dies besonders nach seinem wohl besten Spiel im Trikot von Bayer 04 beim 3:0-Sieg in der Champions League Ende Januar gegen Villarreal.
"Ich persönlich denke, dass von mir mehr hätte kommen können, ich erwarte auch selbst mehr von mir", sagte er nach seinem Doppelpack gegen den spanischen Klub. Woran es liege, dass er noch nicht konstant gute Leistungen in Leverkusen abliefern könne? "Ich weiß es nicht", sagte Tillman, ehe er dann aber genau erklärte, woran es aus seiner Sicht haperte: "Ich habe das Gefühl, dass ich oft in dem Raum bin, aber eben nicht so oft diese Bälle bekomme. Ich will da nicht mit dem Finger auf irgendjemandem zeigen, sondern: Wir sind ein Team. Ich kann mich auch nur anbieten, und wenn ich den Ball bekomme, bekomme ich den Ball. Und wenn nicht, dann eben nicht. Dann muss ich einfach weitermachen."
Die Erfolgserlebnisse wurden anschließend aber nicht häufiger, sondern im Gegenteil eher weniger. Womöglich lag dies auch daran, dass Hjulmand Tillman nicht in seiner Paradeposition bei der PSV als halblinker Achter in einem 4-3-3-System sah, sondern ihn vielmehr als eine Art hängende Spitze. "Wir haben darüber gesprochen. Er ist ein zweiter Stürmer. Malik muss in diese Position laufen", sagte Hjulmand über Tillmans Situation.
Nach seinem Gala-Auftritt gegen Villarreal fand Tillman aber nie mehr wirklich in die Spur und ließ nur noch drei Treffer folgen. Unter Hjulmand verlor er letztlich im Saisonendspurt seinen Stammplatz, in sechs der letzten sieben Bundesligaspiele wurde er nur noch eingewechselt - und das teilweise auch erst kurz vor Schluss.
Bereits im Frühjahr soll Tillman von der internen Kommunikation bei Bayer gefrustet gewesen sein und dies auch Sportchef Simon Rolfes gegenüber offen angesprochen haben. Das Gefühl, in die Reihe der Führungsspieler nicht richtig eingebunden zu sein, verstärke die Abgangswünsche, hieß es schon damals.
Nun stehen die Zeichen bei Tillman und Leverkusen offenbar endgültig auf Trennung - und das nach nur einem Jahr. Womöglich könnte es nochmal eine Wende geben, schließlich gilt es als wahrscheinlich, dass Bayer nicht mit Hjulmand als Trainer in die neue Saison gehen wird. Gerüchte über eine Anstellung von Oliver Glasner oder Andoni Iraola machten zuletzt die Runde. Allerdings soll Glasner die von Rolfes präferierte Lösung sein.
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Tillman ist längst nicht der einzige Fehlgriff von Bayer Leverkusen
Sollte Tillman als Leverkusener Rekordtransfer allerdings tatsächlich nach nur einer Spielzeit wieder das Weite suchen, wäre er das wohl größte, aber längst nicht einzige Sinnbild eines verkorksten Transfersommers.
Equi Fernandez etwa kam für 25 Millionen Euro von Al Quadsiah und überwarf sich im Saisonverlauf komplett mit Hjulmand. Beim 1:0-Sieg über den BVB im April verweigerte er gar eine Einwechslung. Auch Fernandez wolle laut Sport Bild das Kapitel Leverkusen im Sommer schnellstmöglich beenden und warte auf Angebote.
Für Eliesse Ben Seghir überwies die Werkself 32 Millionen Euro an die AS Monaco. Er sollte einer der Spieler sein, die in Leverkusens offensivem Mittelfeld versuchen, den Weggang von Florian Wirtz in Richtung FC Liverpool irgendwie aufzufangen. Eine Mammutaufgabe, zu der Ben Seghir letztlich keinerlei Beitrag leisten konnte.
Zu Saisonbeginn bekam Ben Seghir noch seine Chancen von Beginn an, konnte dabei allerdings nicht überzeugen. Entsprechend rückte er mehr und mehr ins zweite Glied und zu allem Übel verletzte er sich dann Anfang des Jahres beim Afrika-Cup, an dem er mit Gastgeber Marokko teilnahm.
Gut zwei Monate lang musste Ben Seghir aussetzen, nach seiner Rückkehr kam er weiterhin nur vereinzelt zum Zug. Im Jahr 2026 kamen für den 32-Millionen-Mann gerade mal 50 Einsatzminuten zusammen. Er beendete die Saison mit keinem einzigen Scorerpunkt.
Allerdings fühle er sich nach Angaben der Sport Bild im Verein wohl und wolle unter einem neuen Trainer noch einmal einen Neustart in Leverkusen versuchen. Gleiches gilt für Loic Bade, der besonders in der Rückrunde auch aufgrund von Verletzungen immer seltener zum Einsatz kam.