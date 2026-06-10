Rekordtorjäger der WM: Wie viele Tore liegt Kylian Mbappe noch hinter Miroslav Klose?

Ja, der Rekord von Klose wackelt durchaus. Unter Umständen könnte es sogar so weit kommen, dass nach der WM 2026 schon eine andere Größe dieses Sports auf dem ersten Rang liegt - und zwar Kylian Mbappe.

Der Superstar von Real Madrid hat es mit gerade mal zwei WM-Teilnahmen geschafft, den siebten Platz einzunehmen. Er stand in beiden Turnieren mit Frankreich im Finale, gewann das Finale einmal (2018) und verlor es einmal (2022). Mbappe traf 2018 in Russland viermal, 2022 in Katar sogar achtmal. Im verlorenen Endspiel gegen Argentinien schnürte er einen Dreierpack - irre, denn das war zuvor nur dem Engländer Geoff Hurst im WM-Endspiel 1966 gelungen.

Vor dem Turnier in Nordamerika hat der Kapitän der Equipe Tricolore einen Vier-Tore-Rückstand auf Klose. Angesichts der aufgestockten Teilnehmerzahl von 32 auf 48 Nationen kommt noch das Sechzehntelfinale hinzu, sodass Mbappes Chance auf um die fünf Turnier-Tore nochmals ansteigt.

Wenn nicht in diesem Jahr, dann dürfte es spätestens 2030 in unter anderem Spanien, seiner neuen sportlichen Heimat, so weit sein. Mbappe ist 27 Jahre alt, wird im Dezember 28. Das heißt, dass er nach 2026 noch mindestens eine weitere WM bestreiten kann, sofern er sich in vier Jahren nicht verletzt oder einfach nicht in den Kader berufen wird.