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kylian mbappe frankreichGetty Images
Filip Knopp

Rekordtorjäger der WM: Wie viele Tore liegt Kylian Mbappe noch hinter Miroslav Klose?

Kylian Mbappé
Frankreich
Weltmeisterschaft

Kylian Mbappe fehlt nicht mehr viel, um Rekordtorschütze der WM zu werden. GOAL wirft einen Blick auf die Rangliste.

Am 8. Juli 2014 wurde deutsche Fußballgeschichte geschrieben - und wie. Aber nicht allein wegen des triumphalen 7:1-Schützenfests der deutschen Nationalmannschaft im Halbfinale der damaligen Weltmeisterschaft in Brasilien.

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Ausgerechnet in dieser historischen Partie war es Miroslav Klose gelungen, zum Rekordtorschützen der WM zu avancieren. Das 2:0 in der 23. Minute war sein 16. Turnier-Tor und machte ihn zum alleinigen Spitzenreiter. Ronaldo, die brasilianische Stürmer-Ikone, ließ er damit hinter sich.

Wie sieht es über ein Jahrzehnt später an der Spitze dieser Rangliste aus? Wackelt der Rekord? GOAL klärt auf.

  • mbappe goldener schuh wmGetty Images

    Rekordtorjäger der WM: Wie viele Tore liegt Kylian Mbappe noch hinter Miroslav Klose?

    Ja, der Rekord von Klose wackelt durchaus. Unter Umständen könnte es sogar so weit kommen, dass nach der WM 2026 schon eine andere Größe dieses Sports auf dem ersten Rang liegt - und zwar Kylian Mbappe.

    Der Superstar von Real Madrid hat es mit gerade mal zwei WM-Teilnahmen geschafft, den siebten Platz einzunehmen. Er stand in beiden Turnieren mit Frankreich im Finale, gewann das Finale einmal (2018) und verlor es einmal (2022). Mbappe traf 2018 in Russland viermal, 2022 in Katar sogar achtmal. Im verlorenen Endspiel gegen Argentinien schnürte er einen Dreierpack - irre, denn das war zuvor nur dem Engländer Geoff Hurst im WM-Endspiel 1966 gelungen.

    Vor dem Turnier in Nordamerika hat der Kapitän der Equipe Tricolore einen Vier-Tore-Rückstand auf Klose. Angesichts der aufgestockten Teilnehmerzahl von 32 auf 48 Nationen kommt noch das Sechzehntelfinale hinzu, sodass Mbappes Chance auf um die fünf Turnier-Tore nochmals ansteigt. 

    Wenn nicht in diesem Jahr, dann dürfte es spätestens 2030 in unter anderem Spanien, seiner neuen sportlichen Heimat, so weit sein. Mbappe ist 27 Jahre alt, wird im Dezember 28. Das heißt, dass er nach 2026 noch mindestens eine weitere WM bestreiten kann, sofern er sich in vier Jahren nicht verletzt oder einfach nicht in den Kader berufen wird.

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  • miro klose dfb wm titel 2014Getty Images

    Rekordtorjäger der WM: Wie viele Tore liegt Kylian Mbappe noch hinter Miroslav Klose? - Die Rangliste der WM-Rekordtorjäger

    Mit Lionel Messi hat Mbappe übrigens einen aktiven Widersacher, was die Eroberung des ersten Rangs in der Liste der WM-Rekordtorjäger angeht. Sein früherer Mitspieler bei Paris Saint-Germain steht bei 13 Toren, damit hat er einen Treffer mehr als der Real-Star.

    Für den Argentinier wird es aber wohl nahezu sicher seine letzte WM, da er am 24. Juni bereits seinen 39. Geburtstag feiert.

    Rekordtorschützen der WM: Die Top 10

    PlatzNameToreNation
    1Miroslav Klose16Deutschland
    2Ronaldo15Brasilien
    3Gerd Müller14Deutschland
    4Lionel Messi13Argentinien
    5Just Fontaine13Frankreich
    6Pelé13Brasilien
    7Kylian Mbappe12Frankreich
    8Jürgen Klinsmann11Deutschland
    9Sándor Kocsis 11Ungarn
    10Grzegorz Lato10Polen

  • Rekordtorjäger der WM: Wie viele Tore liegt Kylian Mbappe noch hinter Miroslav Klose? - Die Spiele von Frankreich

    TerminSpielSpielort
    Dienstag, 16. Juni, 21 UhrFrankreich - SenegalEast Rutherford (USA)
    Montag, 22. Juni, 23 UhrFrankreich - IrakPhiladelphia (USA)
    Freitag, 26. Juni, 21 UhrNorwegen - FrankreichBoston (USA)
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