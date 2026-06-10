Rekordtorjäger der WM: Wie viele Tore liegt Kylian Mbappe noch hinter Miroslav Klose?

Am 8. Juli 2014 wurde deutsche Fußballgeschichte geschrieben - und wie. Aber nicht allein wegen des triumphalen 7:1-Schützenfests der deutschen Nationalmannschaft im Halbfinale der damaligen Weltmeisterschaft in Brasilien.
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Ausgerechnet in dieser historischen Partie war es Miroslav Klose gelungen, zum Rekordtorschützen der WM zu avancieren. Das 2:0 in der 23. Minute war sein 16. Turnier-Tor und machte ihn zum alleinigen Spitzenreiter. Ronaldo, die brasilianische Stürmer-Ikone, ließ er damit hinter sich.
Wie sieht es über ein Jahrzehnt später an der Spitze dieser Rangliste aus? Wackelt der Rekord? GOAL klärt auf.