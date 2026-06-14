Rekorde satt! Manuel Neuer avanciert bei DFB-Comeback unter anderem zum ältesten deutschen WM-Spieler aller Zeiten

DFB-Rekordtorwart war Neuer schon, seine Bestmarke baute er auf jetzt 125 Einsätze aus. Auch bestritt kein deutscher Nationalspieler mehr Partien bei Welt- und Europameisterschaften (40, jeweils 20).

Doch damit nicht genug: Mit seiner fünften WM-Teilnahme stellte er den deutschen Rekord von Matthäus ein. Spielt Neuer auch im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) am 20. Juni, wäre er mit 21 Einsätzen auch WM-Rekordtorhüter - vor dem Franzosen Hugo Lloris (20 Spiele).

Um zum deutschen WM-Rekordspieler aufzusteigen, müsste Neuer mit der DFB-Elf ins Viertelfinale einziehen. Uwe Seeler (21), Miroslav Klose (24) und Matthäus (25) liegen vor ihm.

Ein Rekord bleibt für Neuer aber wohl unerreichbar: Der älteste Weltmeister ist Dino Zoff, der Italiener war beim Finalsieg 1982 gegen die DFB-Elf 40 Jahre und 133 Tage alt - Neuer wird am 19. Juli 19 Tage jünger sein.