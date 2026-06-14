Im Kabinengang ging Manuel Neuer mit Jonathan Tah noch einmal die Zuordnungen durch, während der Nationalhymne blickte er konzentriert in die Ferne - dann nahm er endlich wieder seinen Stammplatz ein. Mit seiner Rückkehr ins deutsche Tor beim WM-Auftakt gegen Curacao hat der Bayern-Kapitän zwei Länderspiel-Rekorde geknackt und andere Bestmarken eingestellt oder ausgebaut. Mit 40 Jahren und 79 Tagen ist der Weltmeister von 2014 nun der älteste deutsche Nationalspieler und zugleich der älteste Deutsche, der je bei einer WM aufgeboten wurde.
Rekorde satt! Manuel Neuer avanciert bei DFB-Comeback unter anderem zum ältesten deutschen WM-Spieler aller Zeiten
Manuel Neuer ist jetzt ältester deutscher WM-Spieler
Neuer löste zwei Legenden ab: Lothar Matthäus als ältesten deutschen Nationalspieler (39 Jahre, 91 Tage beim 0:3 in der EM-Vorrunde 2000 gegen Portugal) und Fritz Walter als ältesten deutschen WM-Spieler (37 Jahre, 236 Tage beim 1:3 im Halbfinale 1958 gegen Schweden).
"Ich habe nur positive Gedanken. Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt", sagte Neuer vor dem Anpfiff bei MagentaTV, und er versicherte: "Wir sind alle voller Energie." Bei ihm selbst sei mit der Wade "alles gut, ich habe die Belastungsproben bestanden". Er spielte mit einem "Legacy Patch" der FIFA auf dem Trikot - der Aufnäher ist Spielern vorbehalten, die mindestens an ihrer fünften WM teilnehmen.
- Getty Images Sport
Manuel Neuer spielt seine fünfte WM
DFB-Rekordtorwart war Neuer schon, seine Bestmarke baute er auf jetzt 125 Einsätze aus. Auch bestritt kein deutscher Nationalspieler mehr Partien bei Welt- und Europameisterschaften (40, jeweils 20).
Doch damit nicht genug: Mit seiner fünften WM-Teilnahme stellte er den deutschen Rekord von Matthäus ein. Spielt Neuer auch im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) am 20. Juni, wäre er mit 21 Einsätzen auch WM-Rekordtorhüter - vor dem Franzosen Hugo Lloris (20 Spiele).
Um zum deutschen WM-Rekordspieler aufzusteigen, müsste Neuer mit der DFB-Elf ins Viertelfinale einziehen. Uwe Seeler (21), Miroslav Klose (24) und Matthäus (25) liegen vor ihm.
Ein Rekord bleibt für Neuer aber wohl unerreichbar: Der älteste Weltmeister ist Dino Zoff, der Italiener war beim Finalsieg 1982 gegen die DFB-Elf 40 Jahre und 133 Tage alt - Neuer wird am 19. Juli 19 Tage jünger sein.