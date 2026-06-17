Borussia Dortmund bastelt laut Express an einem spektakulären Transfermodell für Köln-Stürmer Said El Mala, das neben einer Millionenablöse auch BVB-Talent Almugera Kabar beinhalten soll. Die Zeitung beruft sich dabei auf Informationen aus dem Dortmunder Umfeld. Demnach schmieden die BVB-Bosse im Hintergrund an einem "kreativen El-Mala-Paket", um den 19-jährigen Angreifer in den Signal Iduna Park zu lotsen.
Reicht das dem 1. FC Köln? BVB bereitet offenbar kreatives Transferpaket für Said El Mala vor
Da der 1. FC Köln die finanzielle Schmerzgrenze extrem hoch ansetzt, muss die Borussia in die Trickkiste greifen. Das spekulierte Modell: Im Raum steht eine fixe Sockelablöse von 30 Millionen Euro für El Mala, die durch erfolgsabhängige Boni um weitere fünf Millionen Euro anwachsen könnte. Um den Deal für die Domstädter schmackhaft zu machen, soll Dortmund zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung garantieren.
Um die Lücke zur Kölner Forderung zu schließen, will der BVB offenbar zwei Leihspieler in das Geschäft integrieren. Einer der Namen, die in diesem Zusammenhang konkret gehandelt werden, ist Linksverteidiger-Talent Kabar.
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BVB: Tauschobjekt Kabar im El-Mala-Deal?
Der 20-Jährige könnte im Gegenzug wertvolle Spielpraxis am Rhein sammeln. Ob dieses Tauschkonstrukt bei den Geißböcken auf Gegenliebe stößt, bleibt allerdings abzuwarten. Köln-Finanzboss Philipp Türoff positionierte sich zuletzt unmissverständlich und machte deutlich, dass man von der intern festgelegten 50-Millionen-Forderung nicht abrücken möchte.
Ein Transfer dieser Größenordnung ist für die Borussia ohnehin an eine Bedingung geknüpft. Erst wenn Flügelspieler Karim Adeyemi in diesem Sommer - und damit ein Jahr vor seinem offiziellen Vertragsende - zu Geld gemacht wird, wäre der Weg für das Kölner Juwel frei. Das nötige Budget und der Platz im Kader von Trainer Niko Kovac wären erst durch diesen Abgang gesichert.
Tottenham wohl an El Mala interessiert
Im Werben um den Youngster muss sich der BVB ohnehin gegen namhafte Konkurrenz behaupten. Wie aus der aktuellen Ausgabe der Sport Bild hervorgeht, beschäftigt sich auch Tottenham Hotspur intensiv mit dem Kölner Angreifer.
Die Londoner haben zwar noch keinen konkreten Vorstoß unternommen, lauern aber im Hintergrund. Eine Spur zur TSG Hoffenheim, die der Express vor wenigen Tagen vermeldete, verwiesen die Kraichgauer umgehend ins Reich der Fabeln, wenngleich das Blatt sich sicher ist, dass es entsprechende Gedanken "gegeben haben könnte".
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BVB würde wohl auch El Malas Bruder verpflichten
Für den BVB könnte im Poker ein ganz anderer Faktor den Ausschlag geben: die Familie. El Malas Mutter Sandra ist sehr daran interessiert, dass ihre Söhne "in der Nähe in Deutschland spielen".
In Dortmund gäbe es dafür eine maßgeschneiderte Lösung, denn im besten Fall soll Saids großer Bruder Malek in einen Deal miteinbezogen werden. Der 21-jährige Mittelstürmer könnte über die Dortmunder Zweitvertretung in der Regionalliga West behutsam aufgebaut werden.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.