Reicht das dem 1. FC Köln? BVB bereitet offenbar kreatives Transferpaket für Said El Mala vor

Da der 1. FC Köln die finanzielle Schmerzgrenze extrem hoch ansetzt, muss die Borussia in die Trickkiste greifen. Das spekulierte Modell: Im Raum steht eine fixe Sockelablöse von 30 Millionen Euro für El Mala, die durch erfolgsabhängige Boni um weitere fünf Millionen Euro anwachsen könnte. Um den Deal für die Domstädter schmackhaft zu machen, soll Dortmund zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung garantieren.

Um die Lücke zur Kölner Forderung zu schließen, will der BVB offenbar zwei Leihspieler in das Geschäft integrieren. Einer der Namen, die in diesem Zusammenhang konkret gehandelt werden, ist Linksverteidiger-Talent Kabar.