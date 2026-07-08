Der geplante Wechsel von Jürgen Klopp zum DFB könnte offenbar die Chefetagen im deutschen Fußball durcheinanderwirbeln. Weil an der Nagelsmann-Nachfolge kaum noch Zweifel bestehen, fahndet Red Bull nach einem neuen Global Sports Director und hat laut Sport Bild Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche ins Visier genommen.
Red Bull sucht den Nachfolger von Jürgen Klopp! Auch eine absolute Fußball-Legende ist angeblich im Gespräch
Beim Brausehersteller herrscht bereits Alarmbereitschaft. Da das zukünftige Engagement von Klopp als neuer Bundestrainer beim DFB Formen annimmt, drückt der österreichische Konzern bei der Suche nach einem Nachfolger für den Posten des Global Sports Director aufs Tempo.
Nach Informationen der Sport Bild ist "vor allem" Krösche ein Kandidat für das Erbe von Klopp. Der aktuelle Sportvorstand von Eintracht Frankfurt bringt die nötige Expertise und das internationale Netzwerk mit, um die globale Fußball-Sparte des Getränkeriesen zu leiten. Zu konkreten Gesprächen zwischen den Verantwortlichen von Red Bull und dem Funktionär der Hessen soll es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht gekommen sein.
Zudem arbeitete Krösche bereits zwischen 2019 und 2021 als Sportdirektor bei RB Leipzig.
- Getty Images
Wechselt Krösche als Klopp-Nachfolger zu Red Bull?
Ein potenzieller Deal birgt jedoch erhebliche Vertragshürden. Krösche besitzt in Frankfurt noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2028. Seine im Kontrakt verankerte Ausstiegsklausel greift zudem nicht beliebig, sie gilt nur für den Beginn eines Jahres. Ein sofortiger Wechsel würde dementsprechend zähe Verhandlungen über eine finanzielle Entschädigung zwischen der Eintracht und Red Bull nach sich ziehen.
Sollte der Transfer scheitern, existieren im RB-Kosmos bereits prominente Alternativen. So werden intern auch die Namen von Thierry Henry und Roger Schmidt gehandelt.
Gomez könnte wohl Klopp zum DFB folgen
Beide Fußball-Lehrer besitzen eine Vergangenheit im Konzern: Ex-Weltklassestürmer Henry kennt den RB-Kosmos aus seiner Zeit bei New York, während Schmidt einst erfolgreich in Salzburg an der Seitenlinie stand und aktuell als Fußballchef der japanischen J-League arbeitet. Dort verlängerte er erst kürzlich noch seinen Vertrag.
Derweil bringt der Bericht auch die Möglichkeit ins Spiel, dass Mario Gomez mit Klopp zum DFB wechselt. Der ehemaliger Stürmer ist momentan Technischer Direktor bei RB. Er und Klopp seien zu einem eingespielten Duo geworden.
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Häufig gestellte Fragen
- Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.
Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.
Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.
Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.
Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.
Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk.
Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf rund 50 Millionen Euro.
Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.
Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.
Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.
"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Global Head of Soccer bei Red Bull. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.