Beim Brausehersteller herrscht bereits Alarmbereitschaft. Da das zukünftige Engagement von Klopp als neuer Bundestrainer beim DFB Formen annimmt, drückt der österreichische Konzern bei der Suche nach einem Nachfolger für den Posten des Global Sports Director aufs Tempo.

Nach Informationen der Sport Bild ist "vor allem" Krösche ein Kandidat für das Erbe von Klopp. Der aktuelle Sportvorstand von Eintracht Frankfurt bringt die nötige Expertise und das internationale Netzwerk mit, um die globale Fußball-Sparte des Getränkeriesen zu leiten. Zu konkreten Gesprächen zwischen den Verantwortlichen von Red Bull und dem Funktionär der Hessen soll es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht gekommen sein.

Zudem arbeitete Krösche bereits zwischen 2019 und 2021 als Sportdirektor bei RB Leipzig.