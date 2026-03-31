Real zieht clevere Klausel: Neu-Nationalspieler kommt offenbar nach Madrid

Osasuna hatte den Flügelspieler vor der Saison für fünf Millionen Euro Ablöse von Real geholt - doch die Madrilenen sicherten sich eine Rückkaufklausel, die sie nun ziehen: Für acht Millionen Euro geht es für den 22-Jährigen demnach wieder zurück in die Hauptstadt.

In der aktuellen Saison überzeugte Munoz bislang bei seinem Klub und kommt in 31 Pflichtspielen in allen Wettbewerben auf sechs Tore und fünf Assists. Nationaltrainer Luis de la Fuente nominierte ihn deshalb für die Testspiele in diesen Tagen und wechselte ihn am Freitag im Duell mit Serbien nach gut einer Stunde ein: Munoz belohnte das Vertrauen seines Coaches und traf in der 73. Minute zum 3:0-Endstand.