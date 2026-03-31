Real Madrid nutzt angeblich erneut eine Rückkaufklausel bei einem Ex-Spieler, um sich für die kommende Saison zu verstärken: Victor Munoz wird demnach von CA Osasuna zurückgeholt, nachdem er erst im Sommer nach Pamplona gewechselt war. Das berichtet Cadena SER.
Real zieht clevere Klausel: Neu-Nationalspieler kommt offenbar nach Madrid
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Victor Munoz trifft für Spanien bei seinem Länderspiel-Debüt
Osasuna hatte den Flügelspieler vor der Saison für fünf Millionen Euro Ablöse von Real geholt - doch die Madrilenen sicherten sich eine Rückkaufklausel, die sie nun ziehen: Für acht Millionen Euro geht es für den 22-Jährigen demnach wieder zurück in die Hauptstadt.
In der aktuellen Saison überzeugte Munoz bislang bei seinem Klub und kommt in 31 Pflichtspielen in allen Wettbewerben auf sechs Tore und fünf Assists. Nationaltrainer Luis de la Fuente nominierte ihn deshalb für die Testspiele in diesen Tagen und wechselte ihn am Freitag im Duell mit Serbien nach gut einer Stunde ein: Munoz belohnte das Vertrauen seines Coaches und traf in der 73. Minute zum 3:0-Endstand.
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Auch Nico Paz und Endrick kehren zu Real Madrid zurück
Denselben Weg wie bei Munoz wird Real dem Bericht zufolge auch bei Nico Paz gehen, der in dieser Saison für Como in der italienischen Serie A glänzt. Auch er soll dank einer Rückkaufklausel zurück nach Madrid kommen, für ihn werden neun Millionen Euro fällig.
Ganz ohne Rückkaufklausel kommt nach Angaben von Cadena SER Endrick zurück zu Real. Der Brasilianer wurde an Olympique Lyon ausgeliehen, die Franzosen werden keine Möglichkeit haben, den 19-Jährigen im Anschluss fest zu verpflichten.
Die Youngster passen perfekt in den neuen Real-Ansatz, verstärkt auf jüngere, talentierte Spieler zu setzen. Bereits im Sommer hatten die Königlichen Dean Huijsen (20), Alvaro Carreras (23) und Franco Mastantuono (18) geholt und damit den Umbruch im Kader eingeleitet, der nun im kommenden Sommer allem Anschein nach fortgeführt werden soll.
Der Spielplan von Real Madrid:
- 04.04., 16.15 Uhr: Real Mallorca - Real Madrid
- 07.04., 21 Uhr: Real Madrid - Bayern München
- 10.04., 21 Uhr: Real Madrid - Girona
- 15.04., 21 Uhr: Bayern München - Real Madrid