Real Madrid wäre verrückt, Jose Mourinho wieder zu verpflichten!

Real Madrid steckt in Schwierigkeiten. Und wenn Real Madrid in Schwierigkeiten steckt, fragt Präsident Florentino Perez seine Vertrauten immer: "Gibt es Gründe dafür, Jose Mourinho zurückzuholen?"

Warum? Weil die Verpflichtung von Mourinho schon einmal funktioniert hat – mehr oder weniger. 2010 hatte der FC Barcelona Madrid in eine bittere Lage gebracht. Der verhasste Rivale besiegte die Königlichen nicht nur, er demütigte sie. Also holte Perez Mourinho, den "Special One", der gerade auf seinem Weg zum Champions-League-Titel mit Inter Pep Guardiolas Passspieler aus dem Konzept gebracht hatte.

Sein erster Clasico endete in einer schweren Demütigung, doch Mourinho schaffte es anschließend, Guardiola zu provozieren, indem er die Stimmung um eines der politischsten und leidenschaftlichsten Duelle im Weltfußball weiter anheizte – so stark, dass es zu Spaltungen in der spanischen Nationalmannschaft kam.

Diese feindselige Atmosphäre entsprach Mourinhos zynischem Stil. Er beendete Madrids dreijährige Titeldürre, indem er im Copa-del-Rey-Finale 2011 das wohl beste Team der Fußballgeschichte besiegte, und entthronte im Jahr darauf die seit drei Jahren regierenden Katalanen als La-Liga-Meister.

Im Sommer 2013 war Mourinho jedoch weg – und niemand war besonders traurig über seinen Abgang. Außer Perez. Während seiner zunehmend turbulenten Amtszeit hatte sich Mourinho mit fast allen überworfen, die mit dem Verein zu tun hatten – von Spielern bis zur Presse. Trotzdem dachte Perez 2015, 2016, 2018 und 2023 darüber nach, den Portugiesen erneut als Trainer zu verpflichten. Laut The Athletic zieht er dies nun erneut ernsthaft in Betracht.

Ist es also richtig, dass Mourinho zu Real zurückkehrt? Oder wäre es eine programmierte Katastrophe?