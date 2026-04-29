Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Real Madrid wäre verrückt, Jose Mourinho wieder zu verpflichten!

Opinion
Real Madrid
José Mourinho
La Liga
FEATURES
Espanyol - Real Madrid

Es ist nicht das erste Mal, dass Real Madrids Präsident Florentino Perez über eine Rückkehr von Jose Mourinho nachdenkt. Doch was 2015, 2016, 2018 und 2023 ein Fehler gewesen wäre, wäre jetzt noch falscher. Ein Kommentar und Plädoyer gegen den Trainer, der längst nicht mehr so "special" ist.

Real Madrid steckt in Schwierigkeiten. Und wenn Real Madrid in Schwierigkeiten steckt, fragt Präsident Florentino Perez seine Vertrauten immer: "Gibt es Gründe dafür, Jose Mourinho zurückzuholen?"

Warum? Weil die Verpflichtung von Mourinho schon einmal funktioniert hat – mehr oder weniger. 2010 hatte der FC Barcelona Madrid in eine bittere Lage gebracht. Der verhasste Rivale besiegte die Königlichen nicht nur, er demütigte sie. Also holte Perez Mourinho, den "Special One", der gerade auf seinem Weg zum Champions-League-Titel mit Inter Pep Guardiolas Passspieler aus dem Konzept gebracht hatte.

Sein erster Clasico endete in einer schweren Demütigung, doch Mourinho schaffte es anschließend, Guardiola zu provozieren, indem er die Stimmung um eines der politischsten und leidenschaftlichsten Duelle im Weltfußball weiter anheizte – so stark, dass es zu Spaltungen in der spanischen Nationalmannschaft kam.

Diese feindselige Atmosphäre entsprach Mourinhos zynischem Stil. Er beendete Madrids dreijährige Titeldürre, indem er im Copa-del-Rey-Finale 2011 das wohl beste Team der Fußballgeschichte besiegte, und entthronte im Jahr darauf die seit drei Jahren regierenden Katalanen als La-Liga-Meister.

Im Sommer 2013 war Mourinho jedoch weg – und niemand war besonders traurig über seinen Abgang. Außer Perez. Während seiner zunehmend turbulenten Amtszeit hatte sich Mourinho mit fast allen überworfen, die mit dem Verein zu tun hatten – von Spielern bis zur Presse. Trotzdem dachte Perez 2015, 2016, 2018 und 2023 darüber nach, den Portugiesen erneut als Trainer zu verpflichten. Laut The Athletic zieht er dies nun erneut ernsthaft in Betracht.

Ist es also richtig, dass Mourinho zu Real zurückkehrt? Oder wäre es eine programmierte Katastrophe?

  • Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty

    Perez sieht Parallelen zwischen der aktuellen Lage und dem Jahr 2010 – und tatsächlich gibt es einige. Madrid steht erneut davor, die zweite Saison ohne großen Titel zu beenden – im Bernabeu gilt das als inakzeptabel – und eine starke Barcelona-Mannschaft mit einem kleinen Linksfuß-Stürmer stellt die Königlichen in den Schatten.

    Allerdings ist Mourinho nicht mehr der Mann mit der Midas-Hand, schon lange wurde nichts mehr, was er anfasste, zu Gold. Er sorgt weiterhin für Kontroversen, sammelt aber keine Titel mehr. Seit elf Jahren gewann er keine Meisterschaft mehr, und sein letzter Titel war die Conference League 2022 – das zeigt das aktuelle Niveau des zweifachen Champions-League-Siegers.

    • Werbung
  • FBL-EUR-C1-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Das braucht es, um Real Madrid erfolgreich zu trainieren

    Perez wird argumentieren, dass Mourinho der richtige Trainer für Madrid ist: eine starke Persönlichkeit, die sich den Respekt einer Mannschaft voller Superstars sichert. Trotz Zweifel an seiner veralteten Fußballphilosophie könnten Kylian Mbappe und Co. einen klaren Anführer an der Seitenlinie gebrauchen. Sergio Ramos sagte: "Bei Real ist die Führung in der Kabine wichtiger als das taktische Wissen des Trainers".

    Allerdings unterscheidet er sich stark von den letzten beiden Champions-League-Trainern Carlo Ancelotti und Zinedine Zidane. Er agiert aggressiver und konfrontativer – und genau diese ständige Intensität beendete seine erste Amtszeit im Bernabeu vorzeitig.

  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    Jose Mourinho und Real Madrid: Es ging schon mal hässlich zu Ende

    Mourinho behauptet oft – ganz von sich aus –, er sei einer der wenigen Trainer in der Geschichte Madrids, die auf eigenen Wunsch gegangen seien, und diese Darstellung bestätigte Perez stets.

    "Niemand wurde entlassen, es ist eine einvernehmliche Entscheidung", betonte Perez bereits 2013. "Wir haben beschlossen, unsere Zusammenarbeit zu beenden." Doch es war kaum eine einvernehmliche Trennung. Weniger als ein Jahr nach der Unterzeichnung einer Vertragsverlängerung bis 2016 war Mourinhos Position unhaltbar geworden.

    Im Januar 2013 berief Perez eine Pressekonferenz ein, um einen Bericht der MARCA zu dementieren. Laut diesem Bericht hatten mehrere erfahrene Spieler, darunter die Vereinslegenden Iker Casillas und Ramos, mit einem Vereinswechsel gedroht, falls Mourinho nicht entlassen würde. Schon lange vor der endgültigen Trennung vier Monate später war klar, dass der Trainer die Kontrolle über die Mannschaft verloren hatte.

  • FBL-EUR-C1-REALMADRIDAFP

    Mourinho verlor in Madrid die Kabine

    Im Grunde genommen wurden die Methoden, mit denen Mourinho bei Porto, Chelsea und Inter so erfolgreich gewesen war, ihm in Madrid zum Verhängnis. Seine geliebte "Belagerungsmentalität" funktionierte nur eine gewisse Zeit lang. Genau jenes Klima ständiger Misstrauens und Respektlosigkeit, das Mourinho im Verein geschaffen hatte, durchdrang schließlich – und wohl unvermeidlich – auch die Mannschaft, was dazu führte, dass sich die Spieler gegen den Trainer wandten.

    Casillas schwieg darüber, dass er in der Saison 2012/13 auf die Bank musste, doch Pepe äußerte öffentlich seine Unzufriedenheit über die Behandlung seines Landsmanns. Mourinho konterte, indem er andeutete, Pepe sei verbittert, weil der Teenager Raphael Varane seinen Platz in der Mannschaft eingenommen hatte.

    Ramos soll hinter den Kulissen über Mourinhos fußballerische Fähigkeiten gespottet haben, bevor er eine pointierte Bemerkung über Ancelotti machte, als der ehemalige italienische Mittelfeldspieler im Juni 2013 das Ruder übernahm: "Man merkt, dass er ein Spitzenspieler war."


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Ramos zweifelt an der Ansicht von Mourinho und Perez, der Portugiese habe den Grundstein für Madrids spätere Champions-League-Erfolge gelegt. Laut Mourinho flehte Perez ihn 2013 an, bei Madrid zu bleiben. "Geh jetzt nicht", sagte der Präsident der "Blancos". "Du hast den schweren Teil hinter dir, und das Beste kommt erst noch."

    Ramos weigerte sich jedoch, Mourinho für Madrids vier Champions-League-Triumphe zwischen 2014 und 2018 Anerkennung zu zollen. "Ich glaube nicht, dass er etwas damit zu tun hatte", sagte der Verteidiger. "Im Gegenteil, eigentlich ..."

    Die Andeutung, Mourinho habe Madrid sogar gebremst, wirkt übertrieben, doch die Mannschaft profitierte deutlich von der ruhigen und einenden Hand Ancelottis.

    Nach einer Saison voller Turbulenzen, in der der frühere Leverkusen-Coach Xabi Alonso nach etwas mehr als sechs Monaten durch den unerfahrenen Alvaro Arbeloa ersetzt wurde, erscheint Mourinhos Rückkehr kaum als Quelle neuer Stabilität.


  • Real Madrid CF v CA Osasuna - La LigaGetty Images Sport

    Wie sollte es zwischen Mourinho und Vinicius Jr. funktionieren?

    Mbappe hat auf Instagram einen Post geliked, der Mourinho als Madrids nächsten Trainer ankündigt. Vinicius Jr. könnte jedoch wenig Freude an einem Coach haben, den er für die rassistischen Beleidigungen verantwortlich macht, die zu einer Spielunterbrechung im Champions-League-Playoff zwischen Real und Mourinhos Benfica führten.

    Berichte behaupten, dass nicht der gesamte Vorstand die Rückkehr des Portugiesen unterstützt, doch das muss seine Ernennung nicht verhindern. An der Bernabeu-Spitze hat Perez weiterhin das Sagen. Seine langjährige Überzeugung, dass die Spieler eher einen Teamführer als einen Taktiker brauchen, dürfte das gescheiterte Alonso-Experiment von Jose Angel Sanchez nur bestärkt haben.

    Allein dass Mourinho noch immer ganz oben auf seiner Liste steht, zeigt seine Verzweiflung und einen beunruhigenden Mangel an Ideen. Das Champions-League-Duell zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München am Dienstag im Parc des Princes hat klar gezeigt, dass der Fußball sich von Mourinho entfernt hat.

    Perez hat diesen Trend nicht erkannt. Das stellt Madrid vor große Probleme, denn 2015 wäre Mouries Rückkehr eine schlechte Idee gewesen, heute wäre sie noch schlechter.


La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA