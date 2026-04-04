Real Madrid hat die Generalprobe vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern verpatzt. Die Königlichen unterlagen bei Abstiegskandidat RCD Mallorca um Trainer Martin Demichelis überraschend mit 1:2 (0:1) und verlieren damit im Meisterrennen mit dem FC Barcelona den Anschluss. Mit einem 2:1 (1:1) bei Atlético Madrid bauten die Katalanen dank Robert Lewandowski ihren Vorsprung auf sieben Punkte aus.
Real Madrid verliert Generalprobe für Kracher gegen Bayern in der Champions League - Barcelona siegt im Topspiel bei Atletico
Alvaro Arbeloa übernimmt Verantwortung für Niederlage
"Diese Niederlage geht auf meine Kappe, und das habe ich den Spielern auch gesagt", betonte Trainer Álvaro Arbeloa auf der Pressekonferenz: "Die Verantwortung liegt ganz bei mir, und ich möchte, dass sie sich jetzt schon auf das Spiel am Dienstag konzentrieren."
Real spielte am Samstag mit einer Formation, die so ähnlich auch im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse beginnen könnte. Vinicius Junior wurde anfangs geschont, dafür stand Kylian Mbappé erstmals seit dem 21. Februar wieder in der Startelf.
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Einwechslung von Vini Jr. verpufft
Doch Manu Morlanes (41.) und Vedat Muriqi (90.+1) schockten die überlegenen Madrilenen. Auch die Einwechslung von Vinicius Junior in der 59. Minute konnte das Spiel nicht mehr kippen, es gelang lediglich der zwischenzeitlich Ausgleich durch Eder Militao nach einer Ecke (88.). Nach fünf Pflichtspielen riss damit die Siegesserie der Königlichen.
"Ich bin derjenige, der die Entscheidungen trifft, der die Wechsel vornimmt und der sagt, wie sie spielen müssen", sagte Arbeloa selbstkritisch: "Ich erwarte, dass sie in der Champions League ihr Bestes geben, in einem Wettbewerb, der von größter Bedeutung ist. Wenn sie die Umkleidekabine verlassen, dürfen sie nur noch an Bayern denken."
Die Bayern eilten trotz eines 0:2-Rückstands beim SC Freiburg zum nächsten Sieg. Tom Bischof und Lennart Karl drehten das Spiel mit späten Toren.
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Nicolas Gonzalez fliegt noch in Halbzeit eins
Vor dem schnellen Wiedersehen im Viertelfinale der Champions League sicherte Lewandowski (87.) als Joker dem Team von Trainer Hansi Flick nach langer Überzahl den Sieg in Madrid.
Giuliano Simeone (39.) hatte die Führung für die Gastgeber erzielt, die Marcus Rashford (42.) schnell egalisierte. Nach Rot gegen Nicolas Gonzalez in der Nachspielzeit der ersten Hälfte musste sich Atlético in Unterzahl gegen den drückenden Spitzenreiter stemmen.
Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) treffen sich die Teams im Camp Nou wieder.