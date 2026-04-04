Real Madrid verliert Generalprobe für Kracher gegen Bayern in der Champions League - Barcelona siegt im Topspiel bei Atletico

Doch Manu Morlanes (41.) und Vedat Muriqi (90.+1) schockten die überlegenen Madrilenen. Auch die Einwechslung von Vinicius Junior in der 59. Minute konnte das Spiel nicht mehr kippen, es gelang lediglich der zwischenzeitlich Ausgleich durch Eder Militao nach einer Ecke (88.). Nach fünf Pflichtspielen riss damit die Siegesserie der Königlichen.

"Ich bin derjenige, der die Entscheidungen trifft, der die Wechsel vornimmt und der sagt, wie sie spielen müssen", sagte Arbeloa selbstkritisch: "Ich erwarte, dass sie in der Champions League ihr Bestes geben, in einem Wettbewerb, der von größter Bedeutung ist. Wenn sie die Umkleidekabine verlassen, dürfen sie nur noch an Bayern denken."

Die Bayern eilten trotz eines 0:2-Rückstands beim SC Freiburg zum nächsten Sieg. Tom Bischof und Lennart Karl drehten das Spiel mit späten Toren.