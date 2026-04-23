Real Madrid verkündet Schocknachricht um Arda Güler: Ist sogar die WM in Gefahr?

Das geht aus einer offiziellen Mitteilung von Real Madrid hervor. Wie lange Güler nun ausfällt ist nicht klar, allerdings ist davon auszugehen, dass mindestens die Saison bei Real für den 21-Jährigen gelaufen ist. Für die Königlichen dürfte es ohnehin um nichts mehr gehen: In der Champions League flog Real gegen den FC Bayern im Viertelfinale raus, im Pokal war schon im Achtelfinale gegen Zweitligist Albacete Schluss.

In der Liga läuft Real der Musik ebenfalls hinterher: Bei noch sechs ausstehenden Spielen hat Real neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona. Die titellose Saison wird bei den Königlichen aller Voraussicht nach nicht ohne Konsequenzen bleiben, Trainer Alvaro Arbeloa steht dem Vernehmen nach spätestens nach Saisonende vor dem Aus.

Arda Güler spielte bis dato seine beste Saison für Real seit seinem Wechsel 2023 von Fenerbahce zu den Königlichen.