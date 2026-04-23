Diese Nachricht ist ein Schock für Arda Güler, die Königlichen und für ein ganzes Land: Der Offensiv-Star, auf dem die Hoffnungen der Türkei bei der anstehenden WM ruhen, hat sich eine gravierende Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel zugezogen.
Real Madrid verkündet Schocknachricht um Arda Güler: Ist sogar die WM in Gefahr?
Arda Gülers beste Real-Saison endet auf bitterste Weise
Das geht aus einer offiziellen Mitteilung von Real Madrid hervor. Wie lange Güler nun ausfällt ist nicht klar, allerdings ist davon auszugehen, dass mindestens die Saison bei Real für den 21-Jährigen gelaufen ist. Für die Königlichen dürfte es ohnehin um nichts mehr gehen: In der Champions League flog Real gegen den FC Bayern im Viertelfinale raus, im Pokal war schon im Achtelfinale gegen Zweitligist Albacete Schluss.
In der Liga läuft Real der Musik ebenfalls hinterher: Bei noch sechs ausstehenden Spielen hat Real neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona. Die titellose Saison wird bei den Königlichen aller Voraussicht nach nicht ohne Konsequenzen bleiben, Trainer Alvaro Arbeloa steht dem Vernehmen nach spätestens nach Saisonende vor dem Aus.
Arda Güler spielte bis dato seine beste Saison für Real seit seinem Wechsel 2023 von Fenerbahce zu den Königlichen.
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Arda Güler: Beinahe-Matchwinner gegen Bayern und mit Rot vom Platz
In 50 Pflichtspielen war der 21-Jährige an 20 Toren direkt beteiligt (6 Tore, 14 Vorlagen). In der Champions League wäre er im Viertelfinal-Rückspiel mit einem Doppelpack - seinen ersten CL-Toren überhaupt - beinahe zum Matchwinner avanciert.
Späte Tore von Luis Diaz und Michael Olise machten jedoch jegliche Hoffnungen auf ein Weiterkommen zunichte und Güler brannten nach Spielende wegen des umstrittenen Platzverweises gegen Eduardo Camavinga derartig die Sicherungen durch, dass er aufgrund seiner vehementen Schimpftirade noch die Rote Karte sah.
Nun geht es für Güler darum, rechtzeitig zur Weltmeisterschaft wieder im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein. Der offensive Mittelfeldspieler ist der große Hoffnungsträger der Türkei. Schon im Laufe der erstmaligen WM-Qualifikation seit 2002 war er mit vier Vorlagen und einem Tor einer der herausragenden Akteure. Die Türkei trifft beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko zunächst auf Australien, dann auf Paraguay und zum Vorrunden-Abschluss auf Gastgeber USA.
Real Madrid muss auch auf Eder Militao erneut verzichten
Für die Königlichen kam es nach Gülers Verletzung übrigens noch dicker, denn auch der erst im April von einer schweren Muskelverletzung wiedergenesene Eder Militao wird voraussichtlich für den Rest der Saison ausfallen. Der brasilianische Nationalspieler, der bereits von Mitte Dezember bis Anfang April ausgefallen war, zog sich erneut eine Oberschenkelverletzung zu.
Somit muss sich auch die Selecao mit Blick auf die WM Sorgen machen, Militao ist - sofern ihm sein Körper in den vergangenen Jahren keinen Strich durch die Rechnung machte - eigentlich in der Innenverteidigung gesetzt. In seinen immer wieder langwierigen Verletzungspausen etablierte sich aber auch das Duo Gabriel und Marquinhos.