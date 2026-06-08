Real Madrid träumt von den neuen "Galacticos": Noch lacht Uli Hoeneß - aber der erste Top-Transfer ist schon fix

Wenn Perez seine Wahlversprechen einhält, werden die Madrilenen ab Dienstag allerdings auf große Einkaufstour gehen - und dabei auch vor großen Namen keinen Halt machen. Im "besten Stadion der Welt" sollten auch "die besten Spieler der Welt" auflaufen, sagte Perez, nachdem er die Wahl zum Klubboss gegen Enrique Riquelme klar für sich entschieden hatte.

Sein erstes Versprechen setzte Perez direkt um, die Rückkehr von Jose Mourinho nach 13 Jahren ist beschlossen. Der Portugiese, für den Real Madrid angeblich 15 Millionen Euro an Benfica Lissabon zahlen muss, sei "einer der besten Trainer der Welt, ein Madridista", sagte der bis 2030 gewählte Perez (79), der die Position erstmals von 2000 bis 2006 bekleidet hatte.

In seiner ersten Amtszeit hatte Perez aus Real die "Galaktischen" geformt und Spieler wie Luís Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo oder David Beckham geholt. Im Vorfeld der Wiederwahl hatte er nun erneut den Begriff "Galacticos" verwendet und angekündigt, 150 Millionen in die Verpflichtung eines Topstars zu investieren. Damit sei Olise gemeint, waren sich unter anderem der Telegraph und AS sicher.