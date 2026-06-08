Den FC Bayern ließen die markigen Worte aus Madrid kalt. "Sollte uns Florentino Perez ein Angebot für Michael Olise schicken wollen, kann er sich das sparen", sagte Klubchef Herbert Hainer am Sonntag bei einem Fanclub-Besuch gut gelaunt in Richtung des alten und neuen Real-Präsidenten. Auch bei 150 Millionen Euro würde der Rekordmeister nicht schwach, so Hainer, Olise sei "unverkäuflich".
Real Madrid träumt von den neuen "Galacticos": Noch lacht Uli Hoeneß - aber der erste Top-Transfer ist schon fix
Real Madrid plant gigantischen Transfer-Sommer: 150 Millionen Euro für Olise?
Wenn Perez seine Wahlversprechen einhält, werden die Madrilenen ab Dienstag allerdings auf große Einkaufstour gehen - und dabei auch vor großen Namen keinen Halt machen. Im "besten Stadion der Welt" sollten auch "die besten Spieler der Welt" auflaufen, sagte Perez, nachdem er die Wahl zum Klubboss gegen Enrique Riquelme klar für sich entschieden hatte.
Sein erstes Versprechen setzte Perez direkt um, die Rückkehr von Jose Mourinho nach 13 Jahren ist beschlossen. Der Portugiese, für den Real Madrid angeblich 15 Millionen Euro an Benfica Lissabon zahlen muss, sei "einer der besten Trainer der Welt, ein Madridista", sagte der bis 2030 gewählte Perez (79), der die Position erstmals von 2000 bis 2006 bekleidet hatte.
In seiner ersten Amtszeit hatte Perez aus Real die "Galaktischen" geformt und Spieler wie Luís Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo oder David Beckham geholt. Im Vorfeld der Wiederwahl hatte er nun erneut den Begriff "Galacticos" verwendet und angekündigt, 150 Millionen in die Verpflichtung eines Topstars zu investieren. Damit sei Olise gemeint, waren sich unter anderem der Telegraph und AS sicher.
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Uli Hoeneß spottet über Real-Interesse an Michael Olise
Alles nur heiße Luft? Auch Gegenkandidat Riquelme hatte schließlich im Wahlkampf wahllos mit großen Namen um sich geworfen, von Erling Haaland bis Jürgen Klopp. Fest steht: Nach zwei titellosen Jahren muss Real liefern, um den ewigen Rivalen FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick wieder vom Thron zu stürzen.
Perez jedenfalls denkt groß. "Wir werden hart arbeiten, bis wir am Ende zum 16. Mal die Champions League gewinnen", sagte er in seiner Rede, die Arbeit am Kader beginne sofort. Namen nannte er nicht - auch nicht den von Olise.
Muss er aber auch gar nicht, findet auch Uli Hoeneß. "Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht", hatte Bayerns Ehrenpräsident erst im Mai bei Sky in Richtung von Mourinho gespottet, der beim DFB-Pokalfinale in Berlin zwischen den Bayern und dem VfB Stuttgart anwesend war.
Nicht einmal für 200 Millionen werde Bayern den Flügelspieler abgeben. Klingt ganz so, als ob noch viel Arbeit auf Florentino Perez wartet. Immerhin ein Wahlversprechen konnte Perez aber offenbar schon erfüllen. Ibrahima Konate soll einen Vertrag bis 2030 unterschrieben haben. Allerdings kommt der Innenverteidiger nicht für 150 Millionen Euro, sondern ablösefrei vom FC Liverpool. Ein zweifelsohne guter Transfer, aber auch ein "Galaktischer"?
Häufig gestellte Fragen
Jose Mario dos Santos Mourinho Felix kam am 26. Januar 1963 in Setubal zur Welt – eine Hafenstadt, eine gute Stunde südlich von Lissabon. Dort roch alles nach Meer, Hafenarbeit und eben auch nach Fußball. Kein Wunder: Sein Vater stand selbst als Torwart zwischen den Pfosten.
Ja, das hat er. Er war Mittelfeldspieler, lief für Rio Ave, Belenenses und GD Sesimbra auf. Aber ehrlich: Er merkte früh, dass es nicht reichen würde. Mit 24 war Schluss – zu wenig Physis für ganz oben. Statt zu hadern, ging er ins Sportstudium. Im Rückblick: die wohl wichtigste Entscheidung seines Lebens.
Seine komplette Laufbahn spielte sich in Portugal ab. Rio Ave – da trainierte sein Vater, also fast ein Familienprojekt. Danach Belenenses in Lissabon und GD Sesimbra, ein kleiner Klub in der Nähe seiner Heimat. Schlagzeilen? Gab es da kaum. Mourinho wurde erst als Trainer ein Name.
Eine beeindruckende Sammlung. Meisterschaften in vier Ländern – Portugal, England, Italien, Spanien. Zwei Champions-League-Pokale. Mehrere Doubles. Und den kompletten UEFA-Satz: Champions League, Europa League, Conference League. Insgesamt 26 große Titel – und jeder erzählt ein Stück seiner Reise.
Genau zweimal. 2004 mit Porto, das Außenseiter-Märchen. 2010 mit Inter Mailand, das legendäre Triple. Zwei Momente, die ihn endgültig zu "Mourinho" machten – einem Trainer, über den man noch Jahrzehnte spricht.
So ziemlich jeden, den man sich in einer All-Star-Elf vorstellen kann: Cristiano Ronaldo, Lampard, Drogba, Terry, Zanetti, Özil, Modric, Hazard. Typisch Mourinho: Er vertraute auf robuste Anführer, die für ihn kämpften. Aber er konnte auch Künstler wie Özil oder Hazard laufen lassen – solange sie sich seiner Idee unterordneten.
Sein Vermögen wird auf rund 120 Millionen US-Dollar geschätzt. Zwei Jahrzehnte auf Top-Niveau, Jobs bei Chelsea, Real, United, Tottenham, Roma, Fenerbahce – und jetzt Benfica. Spitzengehälter, Millionenprämien, dazu Werbedeals. In manchen Jahren lagen seine Verträge weit über 15 Millionen Euro.
Zwei. Tochter Matilde, geboren 1996, und Sohn Jose Mario Jr., geboren 2000. Beide halten sich lieber im Hintergrund. Ab und zu tauchen sie bei Spielen oder Feiern auf – aber nie im Rampenlicht, das überlässt die Familie dem Vater.
Seit 1989 ist er mit Matilde Faria verheiratet, seiner Jugendliebe aus Setubal. Über 30 Jahre Ehe – eine Konstante, während er als Trainer fast jedes große Stadion Europas von innen gesehen hat.
Einmal – 2010. Das Jahr des Inters-Triples. Passend dazu führte die FIFA damals zum ersten Mal diese Auszeichnung ein. Mourinho und ein neuer Titel, fast wie für ihn geschaffen.
"The Special One" – klar, der ist untrennbar mit ihm verbunden. Den Namen gab er sich 2004 selbst, als er bei Chelsea vorgestellt wurde. Später variierte er das, in Istanbul nannte er sich "The Foreign One". Mourinho spielt mit solchen Etiketten – und weiß genau, wie sie wirken.