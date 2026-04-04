Real Madrid stürzt in der Liga ab: Arbeloa scheidet bei Mallorca aus, Muriqi entscheidet das Spiel in der 91. Minute

Fast das gesamte Spiel über lag Mallorca dank des Treffers des 1999 geborenen Flügelstürmers Manu Morlanes in Führung, der in den letzten Minuten der ersten Halbzeit den Führungstreffer erzielte. Zwei Minuten vor Spielende gelang Eder Militao, der eine halbe Stunde vor Schluss für Huijsen eingewechselt war, der Ausgleich; und während Real alles nach vorne warf, um den Siegtreffer zu erzielen, entschied der ehemalige Lazio-Stürmer Vedat Muriqi in der 91. Minute das Spiel. In den nächsten Tagen könnte in Spanien die Entscheidung von Arbeloa für Diskussionen sorgen, Vinicius Junior im Hinblick auf das Champions-League-Spiel am kommenden Dienstag gegen Bayern München auf der Bank zu lassen. Der Brasilianer kam in der zweiten Halbzeit ins Spiel, und neben Mbappé stand von Beginn an Brahim Diaz auf dem Platz.