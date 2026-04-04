Die Überraschung des 30. Spieltags der spanischen Liga kam aus dem Estadi de Son Moix auf Mallorca, wo die Mannschaft des Argentiniers Martin Demichelis mit 2:1 gegen Real Madrid gewann. Für die Heimmannschaft sind dies drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Mit diesem Erfolg kletterten sie auf 31 Punkte, überholten Elche und verließen die Abstiegszone (Viertletzter mit +2 Punkten Vorsprung auf den Drittletzten). Die „Merengues“ bleiben mit 69 Punkten auf dem zweiten Platz, vier Punkte hinter Tabellenführer Barcelona und mit einem Spiel weniger: Heute Abend um 21 Uhr sind sie zu Gast bei Atlético Madrid unter Cholo Simeone.
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Real Madrid stürzt in der Liga ab: Arbeloa scheidet bei Mallorca aus, Muriqi entscheidet das Spiel in der 91. Minute
DAS SPIEL
Fast das gesamte Spiel über lag Mallorca dank des Treffers des 1999 geborenen Flügelstürmers Manu Morlanes in Führung, der in den letzten Minuten der ersten Halbzeit den Führungstreffer erzielte. Zwei Minuten vor Spielende gelang Eder Militao, der eine halbe Stunde vor Schluss für Huijsen eingewechselt war, der Ausgleich; und während Real alles nach vorne warf, um den Siegtreffer zu erzielen, entschied der ehemalige Lazio-Stürmer Vedat Muriqi in der 91. Minute das Spiel. In den nächsten Tagen könnte in Spanien die Entscheidung von Arbeloa für Diskussionen sorgen, Vinicius Junior im Hinblick auf das Champions-League-Spiel am kommenden Dienstag gegen Bayern München auf der Bank zu lassen. Der Brasilianer kam in der zweiten Halbzeit ins Spiel, und neben Mbappé stand von Beginn an Brahim Diaz auf dem Platz.