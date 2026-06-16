Real Madrid soll Interesse haben: Der BVB verlangt wohl weit über 100 Millionen Euro für einen Star-Spieler

Nmecha hatte besonders in der ersten Halbzeit bei seinem WM-Debüt gegen Curacao am Sonntag groß aufgespielt, das 1:0 traumhaft erzielt und den Elfmeter zum 3:1 kurz vor der Pause herausgeholt.

Welch großes Potenzial er in Nmecha sieht, betonte Bundestrainer Julian Nagelsmann im Vorfeld der WM immer wieder und zeigte sich hoch erfreut, dass der gebürtige Hamburger nach einer Knieverletzung im März pünktlich zur WM wieder in Bestform zu sein scheint. Nmecha sei "ein Top-Spieler, der alles mitbringt, einer der besten Mittelfeldspieler der Welt zu sein. Er hat so viel Talent, so viel Speed, so viel Dynamik. Er ist gesund, er ist fit und hat keine Probleme und wird uns extrem helfen ein gutes Turnier zu spielen."

Eine Ansicht die Nagelsmann nicht unbedingt exklusiv hat. "Felix ist einer der besten Box-to-Box-Spieler weltweit", lobte auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus schon im Vorfeld des WM-Turniers. "Wenn der jetzt noch immer die Balance findet, dann hat er alles", schwärmte Bastian Schweinsteiger, Mats Hummels schloss sich bei MagentaTV an: "Er bringt alles mit, um absolute Weltklasse zu sein, ich traue ihm wirklich alles zu im Fußball."