Wie die Bild berichtet, wolle man beim BVB von einem Nmecha-Abgang eigentlich nichts wissen, allerdings habe man intern eine Schmerzgrenze für den 25 Jahre jungen Mittelfeldspieler festgelegt, ab der man sich gesprächsbereit zeigen würde. Diese soll bei mindestens 120 Millionen Euro liegen.
Real Madrid soll Interesse haben: Der BVB verlangt wohl weit über 100 Millionen Euro für einen Star-Spieler
Felix Nmecha glänzt bei seinem WM-Debüt: "Einer der besten Box-to-Box-Spieler weltweit"
Nmecha hatte besonders in der ersten Halbzeit bei seinem WM-Debüt gegen Curacao am Sonntag groß aufgespielt, das 1:0 traumhaft erzielt und den Elfmeter zum 3:1 kurz vor der Pause herausgeholt.
Welch großes Potenzial er in Nmecha sieht, betonte Bundestrainer Julian Nagelsmann im Vorfeld der WM immer wieder und zeigte sich hoch erfreut, dass der gebürtige Hamburger nach einer Knieverletzung im März pünktlich zur WM wieder in Bestform zu sein scheint. Nmecha sei "ein Top-Spieler, der alles mitbringt, einer der besten Mittelfeldspieler der Welt zu sein. Er hat so viel Talent, so viel Speed, so viel Dynamik. Er ist gesund, er ist fit und hat keine Probleme und wird uns extrem helfen ein gutes Turnier zu spielen."
Eine Ansicht die Nagelsmann nicht unbedingt exklusiv hat. "Felix ist einer der besten Box-to-Box-Spieler weltweit", lobte auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus schon im Vorfeld des WM-Turniers. "Wenn der jetzt noch immer die Balance findet, dann hat er alles", schwärmte Bastian Schweinsteiger, Mats Hummels schloss sich bei MagentaTV an: "Er bringt alles mit, um absolute Weltklasse zu sein, ich traue ihm wirklich alles zu im Fußball."
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Nmecha weckt Begehrlichkeiten bei Real Madrid und Mourinho
Das tut offenbar auch ein gewisser Jose Mourinho, der mittlerweile auf die Trainerbank von Real Madrid zurückgekehrt ist. Laut Sky sei der Portugiese "begeistert" von Nmecha und soll sich schon nach dem Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund erkundigt haben. Die Königlichen suchen schon seit Jahren nach einem Akteur, der im Mittelfeld die Spielkontrolle übernehmen kann, nachdem Toni Kroos und Luka Modric den Klub verlassen haben. In den vergangenen beiden Jahren blieb Real mit den Trainern Carlo Ancelotti, Xabi Alonso und Alvaro Arbeloa ohne Titel.
Neben Real wird auch den beiden Manchester-Klubs und dem FC Chelsea Interesse an Nmecha nachgesagt.
Der BVB wähnte sich spätestens seit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Nmecha im März bis 2030 zumindest für den kommenden Transfersommer auf der sicheren Seite. Denn die zugestandene Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro soll eigentlich erst im Sommer 2027 aktivierbar sein. Damit schien ein Wechsel unmittelbar nach der WM höchst unwahrscheinlich.
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Felix Nmechas Wechsel zum BVB wurde mit reichlich Kritik begleitet
Für Nmecha überwiesen die Dortmunder 2023 rund 30 Millionen Euro Ablöse an den VfL Wolfsburg. Aufgrund diverser Verletzungen kam er bei den Schwarzgelben aber zunächst überhaupt nicht zurecht und galt schon als Transfer-Flop. Generell wurde Nmechas Verpflichtung von den Anhängern des BVB äußerst kritisch gesehen, weil der tiefgläubige Evangelikale sich in den Sozialen Medien mehr als nur einen Ausrutscher erlaubte, homophobe und queerfeindliche Inhalte teilte und als Aushängeschild der durchaus kritisch beäugten Organisation 'Ballers in God' positioniert wurde.
Der Verein sah sich sogar in Person des heutigen Präsidenten Aki Watzke zu einer Klarstellung gezwungen. "Felix hat selbst betont, dass er alle Menschen respektiert und liebt, unabhängig von ihrer Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung", wurde Watzke zitiert.
Rein sportlich hatte sich Nmecha in der abgelaufenen Saison aber nichts zuschulden kommen lassen. Im Gegenteil: Nmecha war einer der großen positiven Erscheinungen der vergangenen BVB-Saison, die mit der Vize-Meisterschaft und der Champions-League-Qualifikation endete. In 42 Pflichtspielen kam Nmecha auf fünf Tore und drei Vorlagen.