Real Madrid lässt sich eine Hintertür offen! Abgang von kommendem Superstar für 60 Millionen Euro wohl fix

Seine Leistungen brachten ihm letztlich auch das Ticket in die USA ein. Dort weilt Paz mit der argentinischen Mannschaft bei der WM-Endrunde. In der Albiceleste gilt er durchaus als legitimer Nachfolger für Lionel Messi. Der selbst erst kürzlich in höchsten Tönen von Paz sprach. "Er hat jede Menge Qualität, einen klaren Kopf und liest das Spiel perfekt", urteilte La Pulga: "Ich hoffe, dass er sich weiter verbessert und diesen Weg weitergeht."

Auch Nationaltrainer Lionel Scaloni attestierte Paz, "eine glänzende Zukunft" zu haben. Zuletzt ermöglichte Scaloni Paz sogar das WM-Debüt. Im ersten Gruppenspiel kam Paz eine Viertelstunde vor dem Ende für Dreifachtorschütze Messi aufs Feld und trat damit in die Fußstapfen seines Vaters Pablo, der Argentinien bei der WM 1998 vertreten hatte.

Er hätte allerdings auch einen anderen Weg einschlagen können. Paz wurde 2004 - knapp einen Monat nach Messis LaLiga-Debüt für den FC Barcelona - auf Teneriffa geboren, ist in Spanien aufgewachsen und besitzt beide Staatsangehörigkeiten. Emotional fühlte er sich aber immer stark mit der Heimat des Vaters verbunden. "Es ist das Land, das mich am meisten repräsentiert", sagte er.

Sein Debüt gab das Talent, das in der Jugend als Innenverteidiger begann, im Oktober 2024 in der WM-Qualifikation. Auf Messi war er zuvor schon als 17-Jähriger getroffen, als Mitglied der U20 trainierte er gemeinsamen mit der A-Nationalmannschaft. Er sei so "nervös" gewesen, sagte er bei DAZN, dass er sich nicht getraut habe, Messi anzusprechen: "Es war mir zu peinlich."