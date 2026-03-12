Real Madrid ist wohl interessiert und er soll vom FC Bayern träumen: Doch nun wirbt offenbar der FC Arsenal um einen Bundesliga-Star

Leipzig will mindestens einen seiner Topspieler im Sommer für viel Geld verkaufen. Verpasst der aktuelle Tabellenfünfte der Bundesliga die Qualifikation für die Champions League und lässt sich damit wichtige Einnahmen entgehen, könnte man sogar zwei teure Stars abgeben.

Bei Lukeba wäre die Verhandlungsposition für RB beim Erreichen der Königsklasse also deutlich besser. Und könnte einen weiteren Schub bekommen, wenn sich weitere namhafte Vereine für eine Verpflichtung des 23-Jährigen in Stellung bringen sollten.

Hier könnte allen voran Real Madrid ins Spiel kommen. Die Spanier wurden schon in den vergangenen Jahren mehrfach mit Lukeba in Verbindung gebracht, der sich dem Vernehmen nach mittlerweile bereit fühlt für den Sprung zu einem der ganz großen europäischen Klubs. Und Real sucht bekanntlich nach einem neuen Innenverteidiger, hier sollen auch Ibrahima Konate (FC Liverpool) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) zu den Kandidaten zählen.

Ein Wechsel Lukebas zum FC Bayern München ist derweil durch die Mitte Februar erfolgte Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano an der Säbener Straße unwahrscheinlich geworden. Anfang Dezember hatte der Schweizer Ableger von Sky berichtet, dass der FCB das Wunschziel des Franzosen wäre. Ob Bayern angesichts der Stammbesetzung aus Upamecano und Jonathan Tah jedoch so viel Geld für einen Innenverteidiger auf den Tisch legen würde, der dann vorerst nur als Backup eingeplant wäre, darf jedoch stark bezweifelt werden. Ausgeschlossen ist ein Nachlegen der Bayern im Abwehrzentrum zwar nicht, dann ginge es im Falle eines Abschieds von Min-jae Kim aber eben um einen neuen Innenverteidiger Nummer 3.