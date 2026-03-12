Der FC Arsenal klopft offenbar bei Innenverteidiger Castello Lukeba von RB Leipzig an. Das berichtet die französische Zeitung L'Equipe.
Real Madrid ist wohl interessiert und er soll vom FC Bayern träumen: Doch nun wirbt offenbar der FC Arsenal um einen Bundesliga-Star
FC Arsenal beobachtete Castello Lukeba wohl gegen den BVB
Demnach haben die Gunners die Spielerseite kürzlich kontaktiert und es seien erste Gespräche über einen möglichen Wechsel nach London geführt worden. Ein Scout des englischen Tabellenführers soll Lukeba zudem Ende Februar beim 2:2 im Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund live vor Ort im Stadion beobachtet haben.
Bis dato liegt laut L'Equipe zwar noch kein Angebot von Arsenal vor - in den kommenden Wochen könnte dies aber folgen, heißt es. Die Ablöse würde sicherlich üppig ausfallen: In seinem noch bis 2029 datierten Vertrag in Leipzig hat Lukeba für diesen Sommer wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Sky hatte zuletzt jedoch berichtet, dass RB schon ab 70 Millionen Euro verhandlungsbereit wäre, die L'Equipe nennt derweil 60 bis 70 Millionen Euro als potenziellen Preis.
- Getty Images Sport
Macht auch Real Madrid bei Castello Lukeba ernst?
Leipzig will mindestens einen seiner Topspieler im Sommer für viel Geld verkaufen. Verpasst der aktuelle Tabellenfünfte der Bundesliga die Qualifikation für die Champions League und lässt sich damit wichtige Einnahmen entgehen, könnte man sogar zwei teure Stars abgeben.
Bei Lukeba wäre die Verhandlungsposition für RB beim Erreichen der Königsklasse also deutlich besser. Und könnte einen weiteren Schub bekommen, wenn sich weitere namhafte Vereine für eine Verpflichtung des 23-Jährigen in Stellung bringen sollten.
Hier könnte allen voran Real Madrid ins Spiel kommen. Die Spanier wurden schon in den vergangenen Jahren mehrfach mit Lukeba in Verbindung gebracht, der sich dem Vernehmen nach mittlerweile bereit fühlt für den Sprung zu einem der ganz großen europäischen Klubs. Und Real sucht bekanntlich nach einem neuen Innenverteidiger, hier sollen auch Ibrahima Konate (FC Liverpool) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) zu den Kandidaten zählen.
Ein Wechsel Lukebas zum FC Bayern München ist derweil durch die Mitte Februar erfolgte Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano an der Säbener Straße unwahrscheinlich geworden. Anfang Dezember hatte der Schweizer Ableger von Sky berichtet, dass der FCB das Wunschziel des Franzosen wäre. Ob Bayern angesichts der Stammbesetzung aus Upamecano und Jonathan Tah jedoch so viel Geld für einen Innenverteidiger auf den Tisch legen würde, der dann vorerst nur als Backup eingeplant wäre, darf jedoch stark bezweifelt werden. Ausgeschlossen ist ein Nachlegen der Bayern im Abwehrzentrum zwar nicht, dann ginge es im Falle eines Abschieds von Min-jae Kim aber eben um einen neuen Innenverteidiger Nummer 3.
Will Castello Lukeba trotz großer Konkurrenz zu Arsenal?
Laut Sky reizt Lukeba ansonsten allen voran die Premier League, was ein Argument pro Arsenal wäre. Auch Paris Saint-Germain wird aber als mögliche Option für den ehemaligen französischen Junioren-Nationalspieler gehandelt.
Bei Arsenal müsste sich Lukeba jedenfalls riesiger Konkurrenz stellen, was die Sinnhaftigkeit eines Transfers zum Premier-League-Primus diskutabel macht. Mit Gabriel Magalhaes und William Saliba bilden bei den Gunners zwei der aktuell besten Innenverteidiger der Welt das gesetzte Abwehrzentrum und haben jeweils auch noch langfristige Verträge. Hinzu kommen mit Piero Hincapie, Cristhian Mosquera und dem von Trainer Mikel Arteta zwar meist als Linksverteidiger eingesetzten Riccardo Calafiori weitere hochkarätige Optionen für die Innenverteidigung.
Lukeba war 2023 für 30 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon nach Leipzig gewechselt. Er erarbeitete sich schnell einen Stammplatz und entwickelte sich mehr und mehr zu einem Leistungsträger von RB. In der laufenden Saison ist Lukeba aus der Mannschaft von Trainer Ole Werner nicht wegzudenken, bisher kam er auf 23 Pflichtspieleinsätze (1 Tor).
- AFP
Castello Lukebas Zahlen für RB Leipzig
- Einsätze: 95
- Tore: 2
- Assists: 1
- Gelbe Karten: 14