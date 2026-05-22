Beim spanischen Vizemeister Real Madrid gibt es laut verschiedenen Medienberichten drei Optionen, den scheidenden Kapitän Dani Carvajal (34) auf der rechten Abwehrseite zu ersetzen.
Real Madrid hat angeblich drei Optionen für die Carvajal-Nachfolge - eine kennt Jose Mourinhos bestens
Gleich mehrere Spuren führen dabei in die Premier League, wo der designierte neue Real-Trainer Jose Mourinho (63) jahrelang gearbeitet hat.
So schreibt die Sport, dass Manchester Uniteds Diogo Dalot ein Kandidat ist. Mourino sei bestrebt, seinen portugiesischen Landsmann nach Madrid zu lotsen. Beide arbeiteten bereits bei den Red Devils zusammen: Im Sommer 2018 wechselte Dalot für 22 Millionen Euro Ablöse vom FC Porto zu United. Sechs Monate lang war Mourinho anschließend dort sein Trainer.
Dalot, der auch auf der linken Außenbahn einsetzbar ist, steht in Manchester noch bis 2028 unter Vertrag. Der 27-Jährige war in der abgelaufenen Saison Stammspieler und absolvierte 36 Pflichtspiele (ein Tor, drei Assists). Es wird erwartet, dass der englische Rekordmeister ihn halten und mit einem neuen Vertrag ausstatten möchte.
- Getty Images
Setzt Real Madrid hinten rechts auf ein Eigengewächs?
Die zweite Option aus dem englischen Oberhaus ist Pedro Porro von Tottenham Hotspur, das berichtet die As. Allerdings gelte der 26-Jährige als zu teuer. Porro steht wie Dalot noch bis 2028 unter Vertrag. Die Spurs, die noch im Abstiegskampf der Premier League stecken, zahlten 2023 40 Millionen Euro an Sporting CP.
Deutlich günstiger käme Real dagegen Variante drei: das Setzen auf den eigenen Nachwuchs. Mit den beiden Junioren-Nationalspielern Jesus Fortea (19) und David Jimenez (22) gibt es hier zwei vielversprechende Talente, welche die Position hinter Platzhirsch Trent Alexander-Arnold einnehmen könnten.
Fortea gilt als großes Talent und wird mit einem Wechsel zu Como 1907 im Sommer in Verbindung gebracht. Jimenez sammelte bereits im Frühjahr Erfahrungen im Profikader Reals und kam zu vier Einsätzen in der ersten Mannschaft.