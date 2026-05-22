Real Madrid hat angeblich drei Optionen für die Carvajal-Nachfolge - eine kennt Jose Mourinhos bestens

Gleich mehrere Spuren führen dabei in die Premier League, wo der designierte neue Real-Trainer Jose Mourinho (63) jahrelang gearbeitet hat.

So schreibt die Sport, dass Manchester Uniteds Diogo Dalot ein Kandidat ist. Mourino sei bestrebt, seinen portugiesischen Landsmann nach Madrid zu lotsen. Beide arbeiteten bereits bei den Red Devils zusammen: Im Sommer 2018 wechselte Dalot für 22 Millionen Euro Ablöse vom FC Porto zu United. Sechs Monate lang war Mourinho anschließend dort sein Trainer.

Dalot, der auch auf der linken Außenbahn einsetzbar ist, steht in Manchester noch bis 2028 unter Vertrag. Der 27-Jährige war in der abgelaufenen Saison Stammspieler und absolvierte 36 Pflichtspiele (ein Tor, drei Assists). Es wird erwartet, dass der englische Rekordmeister ihn halten und mit einem neuen Vertrag ausstatten möchte.