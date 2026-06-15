Real Madrid hat den Transfer des spanischen Nationalspielers Marc Cucurella vom FC Chelsea perfekt gemacht.
Real Madrid gibt weiter auf dem Transfermarkt Gas: Jose Mourinho bekommt den nächsten Topstar
Der LaLiga-Vizemeister verkündete den Transfer des 27 Jahre alten Linksverteidigers am Montag offiziell. Cucurella, der aus der Jugend von Reals Erzrivale FC Barcelona stammt, kostet knapp 60 Millionen Euro Ablöse und unterzeichnete einen bis 2032 gültigen Vertrag.
Cucurella stand bei Chelsea noch bis 2029 unter Vertrag. Er hatte jüngst noch betont, sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer Xabi Alonso (44) bei den Blues zu freuen. Das Angebot aus Madrid ließ ihn aber offenbar umdenken.
Ausgebildet wurde er bei Espanyol Barcelona und Barca. 2020 gaben die Blaugrana Cucurella für rund zwölf Millionen Euro Ablöse an den FC Getafe ab. Ein Jahr später folgte für 18 Millionen Euro der Wechsel nach England zu Brighton, das ihn ein weiteres Jahr später für 65 Millionen Euro an die Blues weiterverkaufte.
- Getty Images Sport
Marc Cucurella nimmt mit Spanien an der WM 2026 teil
Für Spanien machte Cucurella bislang 24 Länderspiele und wurde 2024 mit der Furia Roja Europameister. Im Viertelfinale gegen Deutschland sorgte sein Handspiel im eigenen Strafraum, das ungeahndet blieb, für viele Diskussionen - und dafür, dass ihn die deutschen Fans bis heute auspfeifen.
Aktuell weilt Cucurella mit Spanien bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Der amtierende Europameister startet mit dem Linksfuß am Montag (18 Uhr) gegen Kap Verde ins Turnier.
Real Madrid hatte erst im vergangenen Sommer mit Alvaro Carreras (23) einen Linksverteidiger für eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro von Benfica geholt. Darüber hinaus steht auch noch mit Ferland Mendy (31) ein weiterer Spieler für die Position im Kader der Blancos. Carreras hatte sich zunächst im Duell mit Mendy um den Stammplatz durchgesetzt - auch, weil der Franzose verletzt ausfiel. In der entscheidenden Phase der Saison gab Ex-Coach Alvaro Arbeloa (43) durchaus überraschend aber auch in einigen Partien Mendy den Vorzug, wie auch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern München.
Cucurella ist der dritte namhafte Neuzugang für die Mannschaft des neuen Cheftrainers Jose Mourinho (63): Real verpflichtete zuvor bereits Ibrahima Konate (27, FC Liverpool) und Denzel Dumfries (30, Inter Mailand).