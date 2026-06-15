Real Madrid gibt weiter auf dem Transfermarkt Gas: Jose Mourinho bekommt den nächsten Topstar

Der LaLiga-Vizemeister verkündete den Transfer des 27 Jahre alten Linksverteidigers am Montag offiziell. Cucurella, der aus der Jugend von Reals Erzrivale FC Barcelona stammt, kostet knapp 60 Millionen Euro Ablöse und unterzeichnete einen bis 2032 gültigen Vertrag.

Cucurella stand bei Chelsea noch bis 2029 unter Vertrag. Er hatte jüngst noch betont, sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer Xabi Alonso (44) bei den Blues zu freuen. Das Angebot aus Madrid ließ ihn aber offenbar umdenken.

Ausgebildet wurde er bei Espanyol Barcelona und Barca. 2020 gaben die Blaugrana Cucurella für rund zwölf Millionen Euro Ablöse an den FC Getafe ab. Ein Jahr später folgte für 18 Millionen Euro der Wechsel nach England zu Brighton, das ihn ein weiteres Jahr später für 65 Millionen Euro an die Blues weiterverkaufte.



