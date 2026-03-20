Real Madrid als großes Problem? Manchester United peilt offenbar 80-Millionen-Euro-Transfer von Woltemade-Teamkollege an

Allerdings könnte der Poker um Guimaraes noch ins Wanken geraten, räumt Reuters ein, denn auch Real Madrid soll seine Fühler nach dem 28-Jährigen ausgestreckt haben. Sollten die Königlichen tatsächlich in die Vollen gehen, würden sich die Chancen von ManUnited auf einen Zuschlag drastisch schmälern.

Die Magpies dürften hingegen schlechte Karten haben, Guimaraes trotz seines noch bis 2028 laufenden Arbeitspapiers zu halten. In den vergangenen Wochen hatten mehrere englische Medien übereinstimmend berichtet, dass dem Klub von Nationalspieler Nick Woltemade ein Ausverkauf drohe. Aufgrund der sportlichen Talfahrt wird bereits mit erheblichen finanziellen Einbußen gerechnet, weshalb die Vereinsführung mit dem Gedanken spielen soll, einige Stars ziehen zu lassen, darunter auch Anthony Gordon und Sandro Tonali.