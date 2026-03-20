Manchester United steht offenbar vor dem Abschluss eines millionenschweren Transfers innerhalb der Premier League. Nach Informationen der renommierten Nachrichtenagentur Reuters peilen die Red Devils eine Verpflichtung von Bruno Guimaraes an. Die Gespräche mit Newcastle United über den Mittelfeldspieler seien bereits fortgeschritten.
Real Madrid als großes Problem? Manchester United peilt offenbar 80-Millionen-Euro-Transfer von Woltemade-Teamkollege an
Manchester United: Guimaraes soll Casemiro beerben
Dem Bericht zufolge müsste der derzeit Tabellendritte der Premier League aber tief in die Tasche greifen, um den Brasilianer loszueisen. Die Rede ist von einer Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro.
Guimaraes soll in Manchester die Nachfolge seines Landsmanns Casemiro antreten. Der 34-Jährige verlässt United nach der laufenden Saison bekanntlich ablösefrei. Sein neues Ziel ist jedoch nicht bekannt, voraussichtlich wird er Europa aber wieder den Rücken kehren.
- AFP
Real Madrid könnte ManUnited einen Strich durch die Rechnung machen
Allerdings könnte der Poker um Guimaraes noch ins Wanken geraten, räumt Reuters ein, denn auch Real Madrid soll seine Fühler nach dem 28-Jährigen ausgestreckt haben. Sollten die Königlichen tatsächlich in die Vollen gehen, würden sich die Chancen von ManUnited auf einen Zuschlag drastisch schmälern.
Die Magpies dürften hingegen schlechte Karten haben, Guimaraes trotz seines noch bis 2028 laufenden Arbeitspapiers zu halten. In den vergangenen Wochen hatten mehrere englische Medien übereinstimmend berichtet, dass dem Klub von Nationalspieler Nick Woltemade ein Ausverkauf drohe. Aufgrund der sportlichen Talfahrt wird bereits mit erheblichen finanziellen Einbußen gerechnet, weshalb die Vereinsführung mit dem Gedanken spielen soll, einige Stars ziehen zu lassen, darunter auch Anthony Gordon und Sandro Tonali.
ManUnited unter Carrick auf der Überholspur
Newcastle rangiert in der Premier League lediglich auf Platz neun. In der Champions League ist nach der krachenden Niederlage im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona schon Schluss. Guimaraes gehört indes zu den wenigen Spielern, die auch in dieser Saison konstant gute Leistungen zeigen. In wettbewerbsübergreifend 35 Partien gelangen ihm neun Tore un sieben Assists.
ManUnited ist indes die Mannschaft der Stunde in England. Interimstrainer Michael Carrick gewann sieben seiner bisherigen neun Spiele in der Premier League, nur eines ging verloren.
Leistungsdaten und Statistiken von Bruno Guimaraes bei Newcastle United
- Spiele: 189
- Tore: 31
- Assists: 31