Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande (19) strebt offenbar einen Wechsel zum Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain an. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Angreifer von RB Leipzig die Verantwortlichen des französischen Spitzenklubs darüber informiert haben, dass Paris sein "bevorzugtes nächstes Ziel" sei.
Schlechte Nachrichten für den FC Liverpool! Yan Diomande hat sich angeblich für anderen Spitzenklub entschieden
Sky berichtete zudem, dass es zwischen Diomande und PSG bereits "eine vollständige Einigung über einen Vertrag bis 2031" gebe. Zuletzt hatte auch der FC Liverpool Interesse an dem schnellen Flügel-Stürmer signalisiert.
Ob es allerdings tatsächlich zu einem Wechsel von Diomande kommt, ist offen. Der Teenager hat in Leipzig im Vorjahr einen Vertrag bis 2030 unterschrieben - ohne Ausstiegsklausel, wie Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer zuletzt betonte.
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Geht Diomande zu PSG?
"Das heißt, wir sitzen auf dem Fahrersitz und alle anderen auf der Rückbank", sagte Schäfer der Sport Bild: "Wir wollen Yan Diomande halten. Und er selbst sieht sich auch noch eine Weile in Leipzig."
Paris sei ein Verein, "den ich schon seit meiner Kindheit liebe. Es ist eine Mannschaft, die ich als Fußballfan bewundere", sagte Diomande zuletzt gegenüber französischen Medien.
Derzeit weilt das Supertalent bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Mit der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) trifft Diomande am Dienstag in Dallas (19 Uhr) im Sechzehntelfinale auf Norwegen um Erling Haaland.
Häufig gestellte Fragen
Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.
Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.
Das Stadion heißt "Parc des Princes".
Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.
Paris Saint-Germain hat insgesamt 58 Titel gewonnen. Dazu zählen ein Champions-League-Sieg, 13 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.
Paris Saint-Germain wurde 13-mal französischer Meister.
Jean-Marc Pilorget absolvierte mit 435 Pflichtspielen die meisten Einsätze.
Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.
Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani und Angel Di Maria.
Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery und Mauricio Pochettino.
Der Klub wird "Les Parisiens“ oder "Les Rouge et Bleu“ genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".