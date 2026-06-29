Schlechte Nachrichten für den FC Liverpool! Yan Diomande hat sich angeblich für anderen Spitzenklub entschieden

"Das heißt, wir sitzen auf dem Fahrersitz und alle anderen auf der Rückbank", sagte Schäfer der Sport Bild: "Wir wollen Yan Diomande halten. Und er selbst sieht sich auch noch eine Weile in Leipzig."

Paris sei ein Verein, "den ich schon seit meiner Kindheit liebe. Es ist eine Mannschaft, die ich als Fußballfan bewundere", sagte Diomande zuletzt gegenüber französischen Medien.

Derzeit weilt das Supertalent bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Mit der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) trifft Diomande am Dienstag in Dallas (19 Uhr) im Sechzehntelfinale auf Norwegen um Erling Haaland.