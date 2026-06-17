In einem vom Medienunternehmen "La Derecha Diario" aus Argentinien verbreiteten Clip bezeichnete jener Kommentator des Senders DirecTV Sports, der in Südamerika große Teile der WM-Berichterstattung abfängt, das Spiel zwischen Frankreich und Senegal vermeintlich als "Begegnung zwischen zwei afrikanischen Ländern". Doch das entspricht nicht der Wahrheit, wie sich inzwischen herausstellte.
Rassismus-Skandal bei der WM durch TV-Kommentator? Fälschung sorgt für riesigen Shitstorm
TV-Kommentator mit klarem Appell: "Lügen können sich schnell verbreiten"
Allerdings prasselte bis dahin ein Shitstorm auf Nicolas Haase ein, seinen gefälschten Kommentar griffen obendrein zahlreiche französische Medien auf - in fester Überzeugung, über einen Rassismus-Skandal zu berichten. Die Äußerungen wurden allerdings - vermutlich mittels Künstlicher Intelligenz - nachträglich hinzugefügt, wie die Originalaufnahme beweist.
Haase selbst sah sich dennoch zu einer Stellungsmaßnahme gezwungen. "In den letzten Stunden ist ein digital manipuliertes Audio-/Videomaterial in Umlauf gekommen, in dem mir Worte in den Mund gelegt werden, die ich niemals gesagt habe. Es handelt sich nicht um einen aus dem Zusammenhang gerissenen Satz, sondern um eine absichtliche Verfälschung des ursprünglichen Inhalts", schrieb er bei X: "Ich lade alle, die Zweifel haben, dazu ein, sich die vollständige Originalübertragung anzuhören, die heute für alle zugänglich ist."
Zudem appellierte Haase, nicht alles sofort zu glauben, was im Netz kursieren würde. "Wer mich kennt, weiß, dass ich mich sowohl bei der Arbeit als auch privat stets respektvoll verhalte. Ich bin absolut gegen Rassismus, Diskriminierung und jede Form von Aggression oder verbaler Gewalt. Lügen können sich schnell verbreiten. Die Wahrheit findet sich nach wie vor in der Originalaufnahme. Vielen Dank an alle, die sich die Zeit nehmen, Informationen zu überprüfen, bevor sie diese weitergeben."
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Frankreich und Argentinien seit WM-Finale 2022 im Clinch
Das Video hatte sich angesichts der zahlreichen Kontroversen der letzten Jahre rasch verbreitet. Seit dem Finale der Weltmeisterschaft 2022 zwischen Frankreich und Argentinien sind die französischen Spieler regelmäßig Ziel rassistischer Gesänge, Beiträge oder Kommentare, die die afrikanische Herkunft einiger französischer Nationalspieler hervorheben.
Während der Feierlichkeiten zum Titelgewinn bei der Copa America im Juli 2024 hatten sich einige argentinische Spieler obendrein selbst in ein schlechtes Licht gerückt, indem sie einen rassistischen Gesang (unter anderem "Sie spielen für Frankreich, kommen aber aus Angola") gegen die Spieler der französischen Nationalmannschaft anstimmten.
Als Gast des Podcasts "The Bridge" auf YouTube hatte Kylian Mbappe vergangenen April verraten, dass er aufgrund rassistischer Angriffe sogar darüber nachgedacht hatte, sich aus der französischen Nationalmannschaft zurückzuziehen. Der Stürmer der "Les Bleus" war nach seinem verschossenen Elfmeter im Achtelfinale der EM 2021 in den sozialen Netzwerken Opfer von Beleidigungen geworden. "Das Schlimmste war, als ich meinen Elfmeter gegen die Schweiz verschossen habe. Da wurde ich als Affe beschimpft, und ich dachte mir: Für mich stand die Nationalmannschaft ganz oben, und eigentlich, so habe ich mir gesagt, stellst du all die Leute ganz oben, die dich ganz nach unten stufen, wenn du kein Tor schießt", sagte der Stürmer von Real Madrid.