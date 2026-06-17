Rassismus-Skandal bei der WM durch TV-Kommentator? Fälschung sorgt für riesigen Shitstorm

Allerdings prasselte bis dahin ein Shitstorm auf Nicolas Haase ein, seinen gefälschten Kommentar griffen obendrein zahlreiche französische Medien auf - in fester Überzeugung, über einen Rassismus-Skandal zu berichten. Die Äußerungen wurden allerdings - vermutlich mittels Künstlicher Intelligenz - nachträglich hinzugefügt, wie die Originalaufnahme beweist.

Haase selbst sah sich dennoch zu einer Stellungsmaßnahme gezwungen. "In den letzten Stunden ist ein digital manipuliertes Audio-/Videomaterial in Umlauf gekommen, in dem mir Worte in den Mund gelegt werden, die ich niemals gesagt habe. Es handelt sich nicht um einen aus dem Zusammenhang gerissenen Satz, sondern um eine absichtliche Verfälschung des ursprünglichen Inhalts", schrieb er bei X: "Ich lade alle, die Zweifel haben, dazu ein, sich die vollständige Originalübertragung anzuhören, die heute für alle zugänglich ist."

Zudem appellierte Haase, nicht alles sofort zu glauben, was im Netz kursieren würde. "Wer mich kennt, weiß, dass ich mich sowohl bei der Arbeit als auch privat stets respektvoll verhalte. Ich bin absolut gegen Rassismus, Diskriminierung und jede Form von Aggression oder verbaler Gewalt. Lügen können sich schnell verbreiten. Die Wahrheit findet sich nach wie vor in der Originalaufnahme. Vielen Dank an alle, die sich die Zeit nehmen, Informationen zu überprüfen, bevor sie diese weitergeben."