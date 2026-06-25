"Quatsch, ehrlich!": Julian Nagelsmann wehrt sich nach Dämpfer für das DFB-Team gegen eine brisante Vermutung

"Kann man abpfeifen", gab Nagelsmann im Anschluss an den Vorrundenabschluss bei der ARD mit Blick auf das umstrittene Führungstor des DFB-Teams zu.

In der Entstehung des Treffers von Leroy Sane in der 2. Minute hatte Aleksandar Pavlovic Ecuadors Pedro Vite mit sehr hohem Bein am Kopf getroffen, Schiedsrichterin Tori Penso pfiff allerdings kein Foul und auch der VAR schaltete sich nicht ein – eine Entscheidung, die unter anderem den ehemaligen Bundesligaschiedsrichter Lutz Wagner verwunderte.

Nagelsmann sprach mit Blick auf einen anderen Aufreger derweil von "ausgleichender Gerechtigkeit" und hatte dabei den nach VAR-Eingriff zurückgenommenen Elfmeter für Deutschland zu Beginn der zweiten Halbzeit im Hinterkopf: "Ich glaube nicht, dass der Spieler da zwei Minuten liegen bleiben muss. Für mich war das keine klare Fehlentscheidung."

Nach einem fragwürdigen Foul an Kai Havertz im Strafraum hatte Penso zunächst auf den Punkt gezeigt. Nach Ansicht der Videobilder revidierte sie ihre Entscheidung jedoch, weil der deutsche Angriff, der zum vermeintlichen Strafstoß führte, von einem Foulspiel Sanes an Vite an der Mittellinie eingeleitet worden war. Der Ecuadorianer war dabei theatralisch zu Boden gegangen.