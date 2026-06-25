Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich nach Deutschlands 1:2-Niederlage gegen Ecuador zu zwei Aufreger-Szenen der Partie geäußert. Zudem erstickte er Unkenrufe über fehlende Motivation bei seinen Spielern im Keim.
"Quatsch, ehrlich!": Julian Nagelsmann wehrt sich nach Dämpfer für das DFB-Team gegen eine brisante Vermutung
Julian Nagelsmann gibt zu: Deutsches Führungstor "kann man abpfeifen"
"Kann man abpfeifen", gab Nagelsmann im Anschluss an den Vorrundenabschluss bei der ARD mit Blick auf das umstrittene Führungstor des DFB-Teams zu.
In der Entstehung des Treffers von Leroy Sane in der 2. Minute hatte Aleksandar Pavlovic Ecuadors Pedro Vite mit sehr hohem Bein am Kopf getroffen, Schiedsrichterin Tori Penso pfiff allerdings kein Foul und auch der VAR schaltete sich nicht ein – eine Entscheidung, die unter anderem den ehemaligen Bundesligaschiedsrichter Lutz Wagner verwunderte.
Nagelsmann sprach mit Blick auf einen anderen Aufreger derweil von "ausgleichender Gerechtigkeit" und hatte dabei den nach VAR-Eingriff zurückgenommenen Elfmeter für Deutschland zu Beginn der zweiten Halbzeit im Hinterkopf: "Ich glaube nicht, dass der Spieler da zwei Minuten liegen bleiben muss. Für mich war das keine klare Fehlentscheidung."
Nach einem fragwürdigen Foul an Kai Havertz im Strafraum hatte Penso zunächst auf den Punkt gezeigt. Nach Ansicht der Videobilder revidierte sie ihre Entscheidung jedoch, weil der deutsche Angriff, der zum vermeintlichen Strafstoß führte, von einem Foulspiel Sanes an Vite an der Mittellinie eingeleitet worden war. Der Ecuadorianer war dabei theatralisch zu Boden gegangen.
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Deutschland war schon vor Duell mit Ecuador Gruppensieger
Deutschlands frühe Führung hielt nicht lange, in der 9. Minute glich Nilson Angulo aus. "Wir hatten einen super Start. Leider haben wir direkt nach dem Tor angefangen, Harakiri bei der Positionierung zu machen. Dann wird es schwer", analysierte Nagelsmann bei MagentaTV.
Das DFB-Team stand schon vor der Partie als Gruppensieger fest und war damit bereits sicher in der K.o.-Phase. Motivationsprobleme sah der Bundestrainer deshalb allerdings nicht: "Nein, bitte hört auf! Quatsch, ehrlich! (...) Ich kann aber auch von keinem meiner Spieler sagen, dass er nicht Gas gegeben hat. Das ist mir zu plakativ", so Nagelsmann.
Ecuador kaufte Deutschland in Hälfte zwei mehr und mehr den Schneid ab und belohnte sich in der 78. Minute in Person von Gonzalo Plata mit dem 2:1-Siegtreffer. Durch den Dreier schaffen es die Südamerikaner als einer der acht besten Gruppendritten doch noch in die K.o.-Phase.
WM 2026: Deutscher Gegner im Sechzehntelfinale steht noch nicht fest
"Wir laden den Gegner mit Ballverlusten immer wieder ein, machen ihn dadurch stark. In der zweiten Halbzeit war es dann eine verdiente Niederlage", gab Deutschlands Kapitän Joshua Kimmich bei der ARD zu. Der Bayern-Star betonte mit Blick auf den weiteren Turnierverlauf aber auch: "Wir müssen die Ballverlust-Quote minimieren, dann können wir jeden schlagen."
Im Sechzehntelfinale trifft das DFB-Team am kommenden Montag auf einen Gruppendritten. Der Gegner steht noch nicht fest, die aktuell wahrscheinlichste Option wäre Paraguay. In einem möglichen Achtelfinale könnte es zu einem Kracher gegen Frankreich kommen.
- AFP
Deutschland als Gruppensieger weiter: Die Abschlusstabelle in WM-Gruppe E
Platz
Land
Spiele
Tore
Punkte
1
Deutschland
3
10:4
6
2
Elfenbeinküste
3
4:2
6
3
Ecuador
3
2:2
4
4
Curacao
3
1:9
1
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".