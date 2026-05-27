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Christian Guinin

Pure Verzweiflung bei Florentino Perez? Real Madrid begräbt mit Jose Mourinho die gewünschte Neuausrichtung

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José Mourinho
Real Madrid

Nach der Abdankung Alvaro Arbeloas steht einem Comeback von Jose Mourinho auf der Trainerbank von Real Madrid quasi nichts mehr im Weg. Hat 'The Special One' nach wie vor die Fähigkeiten, im Chaos versinkende Blancos zurück an Europas Spitze zu führen, oder ist die Rückhol-Aktion des Portugiesen viel mehr die verzweifelte Sehnsucht von Präsident Florentino Perez nach erfolgreicheren Zeiten?

Mit aller Macht versuchte Benficas Präsident Rui Costa noch vor wenigen Tagen den Spekulationen um die Zukunft seines Trainers irgendwie entgegenzuwirken. "Jose Mourinho ist der Trainer von Benfica - solange nicht das Gegenteil bewiesen ist", meinte der Klubboss in einem TV-Interview, gleichwohl wissend, dass die letztendliche Entscheidung nicht bei ihm oder dem Verein liege, sondern einzig allein bei seinem Coach.

Und diese, das pfeifen die Spatzen nun schon seit einigen Wochen von den Dächern, wird aller Voraussicht nach contra Benfica-Verbleib und pro Wechsel zu Real Madrid ausfallen. In seinem eigentlich noch bis Ende Juni 2027 laufenden Arbeitspapier bei den Lissabonern existiert nämlich eine Klausel, die es 'The Special One' ermöglicht, aus seinem bestehenden Vertrag auszusteigen und sich einem anderen Klub anzuschließen. Zuletzt hatten verschiedene Medienberichte zwar für Verwirrung bezüglich der Höhe der Ausstiegsklausel gesorgt, angeblich habe Real sogar eine Frist verpasst, weswegen die Ablöse nunmehr 14 Millionen Euro betrage, allerdings: dass es eine solche Ausstiegsklausel gibt und dass Real sie sich leisten kann, wenn es wirklich ernstmachen möchte bei Mourinho, darf angenommen werden.

Die Königlichen und allen voran deren Präsident Florentino Perez wollen von dieser Klausel offenbar Gebrauch machen und Mourinho nach einer völlig chaotischen Saison erneut mit dem Amt des Cheftrainers der Blancos betrauen.

  • Mourinho und Real? Das gab es schon einmal. Bereits zwischen 2010 und 2013 war der 63-jährige Portugiese für die Geschicke bei den Madrilenen verantwortlich, wobei bei vielen bis heute vor allem die zahlreichen Nebengeräusche im Gedächtnis geblieben sein dürften, die 'The Special One' in dieser Zeit produzierte. In erster Linie zu erwähnen wäre da der Zoff mit dem damaligen sportlichen Leiter Jorge Valdano, der so sehr eskalierte, dass sich die Real-Spitze am Ende gezwungen sah, sich vom argentinischen Weltmeister von 1986 zu trennen und Mourinho mehr Macht im Hinblick auf sportpolitische Entscheidungen zu gewähren.



    Nichtsdestotrotz - und das fällt in Anbetracht der ohne Fragen streitbaren Persönlichkeit des Portugiesen immer wieder gerne unter den Tisch -, waren die Jahre Mourinhos bei den Königlichen auf einer rein sportlichen Ebene in vielerlei Hinsicht sehr erfolgreich.

    Als er im Sommer 2010 als Champions-League-Siegtrainer von Inter Mailand nach Madrid kam, befand sich der Klub in einer äußerst schwierigen Lage. Die Liga hatte man, wenn auch knapp, gegen Pep Guardiolas übermächtiges Barcelona verloren, dazu war man zum sechsten Mal in Folge im "Lieblingswettbewerb", der Champions League, bereits im Achtelfinale gescheitert. Die zwei großen Aufgaben Mourinhos waren also ziemlich klar: endlich "La Decima" gewinnen, Reals zehnten CL-Titel - und nebenbei noch einer der herausragendsten Mannschaften überhaupt den Rang ablaufen.

    Der Auftakt in dieses Projekt ging zunächst gehörig schief. Nur vier Monate nach Amtsantritt hagelte es im Clasico eine böse 0:5-Pleite gegen den FC Barcelona, wobei bereits zu diesem Zeitpunkt Stimmen laut wurden, die Mourinho die nötige Qualität absprachen, ein Spitzenteam wie Real Madrid erfolgreich coachen zu können. Im ersten Jahr unter der Führung des Portugiesen musste man sich Barca in der Liga noch knapp geschlagen geben, auch in der Champions League war gegen den verhassten Dauerrivalen aus Katalonien Endstation - dieses Mal immerhin erst im Halbfinale.

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  • mourinho(C)Getty Images

    Jose Mourinho leitete einst den Machtwechsel im spanischen Fußball ein

    Mit fortschreitender Zeit verinnerlichten Reals Superstars die Art wie 'The Special One' Fußball zu spielen gedenkt, aber immer mehr. Im April 2012 gelang die Revanche gegen Peps Barcelona, gleichzeitig besiegelte der Triumph den Machtwechsel im spanischen Fußball in den Zehnerjahren. In LaLiga knackten die Madrilenen die stolze Marke von 100 Punkten in 38 Saisonspielen, mit einer Tordifferenz der Superlative - 121:32 - wurde man mit deutlichem Abstand spanischer Meister. Legendär wurde damals Mourinhos Wagenburgmentalität. die er den Madridistas einimpfte.

    Nur in der Champions League sollte Mourinho der große Wurf verwehrt bleiben. 2012 scheiterte man im Halbfinale im Elfmeterschießen am FC Bayern München, im Jahr darauf reichte ein 2:0-Rückspielsieg gegen den BVB nicht aus, um eine 1:4-Hinspielniederlage wettzumachen. Gleichzeitig legte Mourinho in seinen drei Saisons bei den Blancos aber den Grundstein für die wenig später unglaublich erfolgreichen Jahre unter Zinedine Zidane und Carlo Ancelotti.

    Spieler wie Sergio Ramos, Raphael Varane, Pepe, Marcelo, Luka Modric, Cristiano Ronaldo und Karim Benzema bildeten das Fundament einer Real-Mannschaft, die zwischen 2013 und 2018 vier Champions-League-Titel, vier Klub-WMs, drei UEFA-Super-Cups, eine spanische Meisterschaft und einen spanischen Pokal gewinnen sollte. Diese Titel fielen den Madrilenen dabei aber nicht einfach nur in den Schoß, sondern sind auch auf die gute Arbeit Mourinhos in seinen drei Jahren im Klub zurückzuführen.

  • Xabi alonsoGetty Images

    Xabi Alonso und Alvaro Arbeloa scheiterten bei Real Madrid

    Nun kann die Frage, ob man sich von einer Rückkehr des Portugiesen ins Estadio Santiago Bernabeu einen ähnlichen Werdegang erhofft, wohl nur Präsident Perez selbst beantworten. Ein genauerer Blick auf die vorherrschenden Gegebenheiten legt allerdings nahe, dass Mourinho in einer zweiten Amtszeit bei Real deutlich größere Herausforderungen bewältigen müsste, als dies vor etwas mehr als 15 Jahren noch der Fall war.

    Nach zwei Saisons in Folge ohne einen einzigen Titel liegen die Nerven in Spaniens Hauptstadt komplett blank. Die Kabine ist in mehrere Grüppchen gespalten, darüber hinaus stehen disziplinarische Ausreißer einiger Stars auf der Tagesordnung, was in der folgenschweren Auseinandersetzung zwischen Aurelien Tchouameni und Federico Valverde vor wenigen Wochen den unrühmlichen Höhepunkt fand.

    Zu spüren bekamen dies der als Hoffnungsträger geholte, jedoch nach mehreren Monate schon wieder entlassene, Xabi Alonso und dessen direkter Nachfolger Alvaro Arbeloa, die beide die rebellische Kabine nicht in den Griff bekommen sollten. Topstars wie Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Jude Bellingham handelten oftmals aus purem Eigeninteresse und ließen dabei völlig das kollektive Gesamtwohl der Mannschaft außer Acht. Sowohl Alonso als auch Arbeloa verloren Stück für Stück den Rückhalt im Team und damit auch ihren Job - ob Mourinho hinsichtlich dessen ein Turnaround gelingt, darf zumindest in Frage gestellt werden.

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    Passt Jose Mourinho noch zu Real Madrid?

    Schließlich ist der 63-Jährige nicht gerade als cooler und und gelassener Moderator bekannt, sondern fällt hier und da selbst gerne als Hitzkopf auf, der Situationen eher eskalieren lässt, anstatt sie zu beruhigen. Die Gefahr, dass die Verantwortlichen der Madrilenen mit einer Verpflichtung Mourinhos weiter Öl ins ohnehin schon heiß lodernde Feuer gießen und zu einer völligen Eskalation beitragen, ist extrem hoch.

    Gleichzeitig wird man das Gefühl einer gewissen Verzweiflung bei den Real-Bossen nicht los. Während andere europäische Spitzenmannschaften wie die Bayern mit Vincent Kompany, Paris Saint-Germain mit Luis Enrique oder Barca mit Hansi Flick spektakulären Offensivfußball zelebrieren und teils auch den Eindruck machen, den Fußball ein Stückweit neu zu erfinden, scheint bei den Königlichen nach dem Fiasko um Xabi Alonso der Mut abhandengekommen zu sein, progressive Entscheidungen zu fällen.

    Frei nach dem Motto: Lieber etwas Altbewährtes als ein weiterer Umbruch. Die von Perez so dringlich gewünschte Neuausrichtung des Spielstils unter Alonso ist mit einer Übernahme Mourinhos so gut wie ausgeschlossen. Offensivpressing mit viel Ballbesitz, Dominanz und attraktivem Fußball? Dafür ist 'The Special One' eher nicht bekannt. Pragmatismus bestimmt das fußballerische Weltbild des Portugiesen. Ergebnisfußball aus einer kompakten Defensive heraus, erst dann wird an die Offensive gedacht. Und gewonnen hat Mourinho nun auch schon länger nichts mehr - sieht man von der Conference League mit der AS Rom 2022 ab (ein Jahr später verlor er dann mit der Roma das Finale der Europa League im Elfmeterschießen gegen den FC Sevilla).

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    Jose Mourinho könnte rebellierende Stars auf Linie bringen

    Und dennoch gibt es auch das Szenario, in welchem sich eine Rückkehr Mourinhos als genialer Schachzug entpuppen könnte. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern ließe sich der Portugiese mit Sicherheit nicht von den Superstars und den großen Egos einschüchtern. Blickt man auf seine lange Karriere zurück, so hatte 'The Special One' Angst noch nie Angst vor großen Namen, und erst reicht keine Angst davor, große Namen auf die Bank zu setzen oder gar aus dem Kader zu streichen.

    Wenn er die nötigen Freiheiten und Privilegien bekommt, um im Zweifel mit harter Hand durchgreifen zu können, wird Mourinho wohl insgesamt für mehr Disziplin in der Kabine sorgen und die Stars zurück auf Linie bringen. Ob ihn seine Spieler dabei unterstützen, mit ihm den Weg mitgehen und am Ende für den sportlichen Erfolg sorgen - damit steht und fällt das ganze Projekt schließlich - steht wiederum auf einem anderen Blatt Papier.

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".