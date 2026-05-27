Pure Verzweiflung bei Florentino Perez? Real Madrid begräbt mit Jose Mourinho die gewünschte Neuausrichtung

Mit aller Macht versuchte Benficas Präsident Rui Costa noch vor wenigen Tagen den Spekulationen um die Zukunft seines Trainers irgendwie entgegenzuwirken. "Jose Mourinho ist der Trainer von Benfica - solange nicht das Gegenteil bewiesen ist", meinte der Klubboss in einem TV-Interview, gleichwohl wissend, dass die letztendliche Entscheidung nicht bei ihm oder dem Verein liege, sondern einzig allein bei seinem Coach.
Und diese, das pfeifen die Spatzen nun schon seit einigen Wochen von den Dächern, wird aller Voraussicht nach contra Benfica-Verbleib und pro Wechsel zu Real Madrid ausfallen. In seinem eigentlich noch bis Ende Juni 2027 laufenden Arbeitspapier bei den Lissabonern existiert nämlich eine Klausel, die es 'The Special One' ermöglicht, aus seinem bestehenden Vertrag auszusteigen und sich einem anderen Klub anzuschließen. Zuletzt hatten verschiedene Medienberichte zwar für Verwirrung bezüglich der Höhe der Ausstiegsklausel gesorgt, angeblich habe Real sogar eine Frist verpasst, weswegen die Ablöse nunmehr 14 Millionen Euro betrage, allerdings: dass es eine solche Ausstiegsklausel gibt und dass Real sie sich leisten kann, wenn es wirklich ernstmachen möchte bei Mourinho, darf angenommen werden.
Die Königlichen und allen voran deren Präsident Florentino Perez wollen von dieser Klausel offenbar Gebrauch machen und Mourinho nach einer völlig chaotischen Saison erneut mit dem Amt des Cheftrainers der Blancos betrauen.