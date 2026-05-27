Pure Verzweiflung bei Florentino Perez? Real Madrid begräbt mit Jose Mourinho die gewünschte Neuausrichtung

Mourinho und Real? Das gab es schon einmal. Bereits zwischen 2010 und 2013 war der 63-jährige Portugiese für die Geschicke bei den Madrilenen verantwortlich, wobei bei vielen bis heute vor allem die zahlreichen Nebengeräusche im Gedächtnis geblieben sein dürften, die 'The Special One' in dieser Zeit produzierte. In erster Linie zu erwähnen wäre da der Zoff mit dem damaligen sportlichen Leiter Jorge Valdano, der so sehr eskalierte, dass sich die Real-Spitze am Ende gezwungen sah, sich vom argentinischen Weltmeister von 1986 zu trennen und Mourinho mehr Macht im Hinblick auf sportpolitische Entscheidungen zu gewähren.









Nichtsdestotrotz - und das fällt in Anbetracht der ohne Fragen streitbaren Persönlichkeit des Portugiesen immer wieder gerne unter den Tisch -, waren die Jahre Mourinhos bei den Königlichen auf einer rein sportlichen Ebene in vielerlei Hinsicht sehr erfolgreich.

Als er im Sommer 2010 als Champions-League-Siegtrainer von Inter Mailand nach Madrid kam, befand sich der Klub in einer äußerst schwierigen Lage. Die Liga hatte man, wenn auch knapp, gegen Pep Guardiolas übermächtiges Barcelona verloren, dazu war man zum sechsten Mal in Folge im "Lieblingswettbewerb", der Champions League, bereits im Achtelfinale gescheitert. Die zwei großen Aufgaben Mourinhos waren also ziemlich klar: endlich "La Decima" gewinnen, Reals zehnten CL-Titel - und nebenbei noch einer der herausragendsten Mannschaften überhaupt den Rang ablaufen.

Der Auftakt in dieses Projekt ging zunächst gehörig schief. Nur vier Monate nach Amtsantritt hagelte es im Clasico eine böse 0:5-Pleite gegen den FC Barcelona, wobei bereits zu diesem Zeitpunkt Stimmen laut wurden, die Mourinho die nötige Qualität absprachen, ein Spitzenteam wie Real Madrid erfolgreich coachen zu können. Im ersten Jahr unter der Führung des Portugiesen musste man sich Barca in der Liga noch knapp geschlagen geben, auch in der Champions League war gegen den verhassten Dauerrivalen aus Katalonien Endstation - dieses Mal immerhin erst im Halbfinale.