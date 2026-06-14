Punktgleichheit bei der WM 2026: Torverhältnis, direkter Vergleich - welche Kriterien entscheiden?

Bei der Weltmeisterschaft 2026 könnte die Frage nach der Platzierung in der Gruppenphase wichtiger denn je werden. Durch das neue Turnierformat mit 48 Mannschaften und zwölf Gruppen qualifizieren sich nicht nur die Gruppensieger und -zweiten für die K.-o.-Runde, sondern auch die acht besten Gruppendritten.

Umso entscheidender ist es, welche Kriterien bei Punktgleichheit angewendet werden - vor allem natürlich zwischen den Gruppendritten.

Was gibt am Ende den Ausschlag: Torverhältnis, direkter Vergleich oder doch etwas ganz anderes? GOAL klärt auf.