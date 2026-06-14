Punktgleichheit bei der WM 2026: Torverhältnis, direkter Vergleich - welche Kriterien entscheiden?

Etwas komplizierter wird es, wenn gleich drei oder sogar vier Mannschaften dieselbe Punktzahl erreichen. In diesem Fall erstellt die FIFA eine sogenannte "Mini-Tabelle", in der ausschließlich die direkten Begegnungen der betroffenen Teams berücksichtigt werden. Zunächst zählen die dort gewonnenen Punkte, anschließend die Tordifferenz und danach die erzielten Tore. Sollte danach immer noch keine eindeutige Reihenfolge feststehen, werden erneut weitere Kriterien angewendet.
Bleibt auch nach den sportlichen Kriterien keine Entscheidung möglich, kommt die Fair-Play-Wertung ins Spiel. Mannschaften mit weniger Gelben und Roten Karten werden bevorzugt. Erst wenn selbst dadurch keine Trennung möglich ist, entscheidet letztlich die Weltrangliste der FIFA. Dieses Szenario gilt allerdings als äußerst unwahrscheinlich.
Eine Besonderheit gibt es bei der Ermittlung der besten Gruppendritten. Hier wird nicht der direkte Vergleich zwischen Mannschaften verschiedener Gruppen herangezogen. Stattdessen zählen erstmal die erreichten Punkte, danach die Tordifferenz und die Anzahl der erzielten Tore. Die FIFA verfolgt mit der neuen Regel das Ziel, direkte Duelle stärker zu belohnen.