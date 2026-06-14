Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP
Filip Knopp

Punktgleichheit bei der WM 2026: Torverhältnis, direkter Vergleich - welche Kriterien entscheiden?

Weltmeisterschaft

Im Falle einer Punktgleichheit bei der WM 2026: Zählt zuerst Torverhältnis oder direkter Vergleich? Welche Kriterien ausschlaggebend sind.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 könnte die Frage nach der Platzierung in der Gruppenphase wichtiger denn je werden. Durch das neue Turnierformat mit 48 Mannschaften und zwölf Gruppen qualifizieren sich nicht nur die Gruppensieger und -zweiten für die K.-o.-Runde, sondern auch die acht besten Gruppendritten. 

MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden

Umso entscheidender ist es, welche Kriterien bei Punktgleichheit angewendet werden - vor allem natürlich zwischen den Gruppendritten. 

Was gibt am Ende den Ausschlag: Torverhältnis, direkter Vergleich oder doch etwas ganz anderes? GOAL klärt auf.

  • world cup 2026 logoGetty Images

    Punktgleichheit bei der WM 2026: Torverhältnis, direkter Vergleich - welche Kriterien entscheiden?

    Viele Fans kennen noch die Regel aus früheren Weltmeisterschaften, bei denen zunächst das Torverhältnis darüber entschied, welches Team am Ende vor dem anderen stand. Doch für die WM 2026 hat die FIFA eine wichtige Änderung vorgenommen.

    Stehen zwei oder mehr Mannschaften nach Abschluss der Gruppenphase punktgleich da, wird zunächst der direkte Vergleich zwischen den betroffenen Teams herangezogen. Damit erhalten die direkten Duelle innerhalb der Gruppe deutlich mehr Gewicht als bei früheren Weltmeisterschaften. Wer das direkte Aufeinandertreffen gewinnt, verschafft sich im Kampf um die Platzierung einen wichtigen Vorteil.

    Sind zwei Teams punktgleich, entscheidet zunächst die Zahl der Punkte aus dem direkten Duell. Reicht das nicht aus, wird die Tordifferenz aus diesem Spiel betrachtet. Sollte auch diese identisch sein, zählt die Anzahl der erzielten Tore im direkten Vergleich. Erst wenn danach weiterhin Gleichstand herrscht, werden die Ergebnisse aller Gruppenspiele berücksichtigt. Dann folgen die Gesamttordifferenz und die insgesamt erzielten Treffer als weitere Kriterien.

    • Werbung

  • Punktgleichheit bei der WM 2026: Torverhältnis, direkter Vergleich - welche Kriterien entscheiden? - Wann Spezial-Tabelle ins Spiel kommt

    Etwas komplizierter wird es, wenn gleich drei oder sogar vier Mannschaften dieselbe Punktzahl erreichen. In diesem Fall erstellt die FIFA eine sogenannte "Mini-Tabelle", in der ausschließlich die direkten Begegnungen der betroffenen Teams berücksichtigt werden. Zunächst zählen die dort gewonnenen Punkte, anschließend die Tordifferenz und danach die erzielten Tore. Sollte danach immer noch keine eindeutige Reihenfolge feststehen, werden erneut weitere Kriterien angewendet.

    Bleibt auch nach den sportlichen Kriterien keine Entscheidung möglich, kommt die Fair-Play-Wertung ins Spiel. Mannschaften mit weniger Gelben und Roten Karten werden bevorzugt. Erst wenn selbst dadurch keine Trennung möglich ist, entscheidet letztlich die Weltrangliste der FIFA. Dieses Szenario gilt allerdings als äußerst unwahrscheinlich.

    Eine Besonderheit gibt es bei der Ermittlung der besten Gruppendritten. Hier wird nicht der direkte Vergleich zwischen Mannschaften verschiedener Gruppen herangezogen. Stattdessen zählen erstmal die erreichten Punkte, danach die Tordifferenz und die Anzahl der erzielten Tore. Die FIFA verfolgt mit der neuen Regel das Ziel, direkte Duelle stärker zu belohnen.

  • Punktgleichheit bei der WM 2026: Torverhältnis, direkter Vergleich - welche Kriterien entscheiden? - Kriterien der FIFA in der Übersicht

    1. Meiste Punkte aus den Begegnungen der betroffenen Teams (direkter Vergleich)

    2. Bessere Tordifferenz aus den Begegnungen der betroffenen Teams

    3. Meiste erzielte Tore aus den Begegnungen der betroffenen Teams

    Wenn die ersten drei Kriterien nicht entscheidend sind, geht es mit folgenden weiter:

    4. Bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

    5. Meiste erzielte Tore aus allen Gruppenspielen

    6. Beste Fairplay-Wertung (Spieler und Offizielle) auf Basis der erhaltenen Gelben und Roten Karten

    7. FIFA-Weltrangliste

  • wm 2026 nationenGetty Images

    Punktgleichheit bei der WM 2026: Torverhältnis, direkter Vergleich - welche Kriterien entscheiden? - Die Gruppen

    Gruppen A - F

    Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe F
    MexikoKanadaBrasilienUSADeutschlandNiederlande
    SüdafrikaBosnienMarokkoParaguayCuracaoJapan
    SüdkoreaKatarHaitiAustralienElfenbeinküsteSchweden
    TschechienSchweizSchottlandTürkeiEcuadorTunesien

    Gruppen G - L

    Gruppe GGruppe HGruppe IGruppe JGruppe KGruppe L
    BelgienSpanienFrankreichArgentinienPortugalEngland
    ÄgyptenKap VerdeSenegalAlgerienDR KongoKroatien
    IranSaudi-ArabienIrakÖsterreichUsbekistanGhana
    NeuseelandUruguayNorwegenJordanienKolumbienPanama