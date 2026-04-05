Am Ostersonntag wurde der PSV niederländischer Meister. Die Rot-Weißen gewannen die Eredivisie bereits fünf Spieltage vor Saisonende – zum 27. Mal in ihrer Geschichte und zum dritten Mal in Folge. Die Meisterschaft stand nach dem 0:0-Unentschieden zwischen Feyenoord und Volendam fest, wodurch die Mannschaft aus Eindhoven ihren Vorsprung auf den Zweitplatzierten auf 17 Punkte ausbaute; bei nur noch 15 zu vergebenden Punkten kann dieser den ersten Platz nicht mehr erreichen: 71 Punkte für den PSV, 54 für Feyenoord. Die Mannschaft von Peter Bosz ist die früheste Meistermannschaft in der Geschichte der niederländischen Liga und übertrifft damit einen Rekord, der seit 1978 Bestand hatte und ebenfalls vom PSV aufgestellt worden war.
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PSV wird fünf Spieltage vor Saisonende niederländischer Meister: Von Perisic bis Man – die Protagonisten des Sieges
DAS ENTSCHEIDENDE SPIEL
Eine Meisterschaft, die von Anfang bis Ende vom Meisterteam dominiert wurde, das bis zum Saisonende sogar den Rekord für die meisten Auswärtssiege in Folge aufstellte und 14 Auswärtserfolge in Folge verbuchte. Am gestrigen Samstag, dem 4. April, hatte der PSV mit 4:3 gegen Utrecht gewonnen, in einem Spiel, das bis zum Schluss spannend blieb und durch ein Tor des 2002 geborenen Außenstürmers Couhaib Driouech entschieden wurde. Am Tag danach saßen alle vor dem Fernseher, um das Spiel von Feyenoord zu verfolgen; wäre kein Sieg gekommen, hätte die Feier begonnen: Die Mannschaft von Van Persie kam bei Volendam nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, und so wurde der PSV niederländischer Meister.
DIE HELDEN DES SIEGES
Der Sieg war vor allem den Toren von Ismael Saibari zu verdanken, dem mit 14 Treffern führenden Torschützen des PSV in der Eredivisie; in der Liga hat (bislang) nur Ayase Ueda von Feyenoord mehr Tore erzielt. Zu den Protagonisten der Mannschaft von Bosz gehören auch zwei Spieler, die aus der Serie A gekommen sind: der ehemalige Inter-Spieler Ivan Perisic, der zu den leistungsstärksten Spielern im Kader zählt, und Denis Man, der im August 2025 für knapp 9 Millionen von Parma kam. Der beste Vorlagengeber ist der 1998 geborene Joey Veerman, und man sollte die Zukunft von Ricardo Pepi im Auge behalten, der ab der nächsten Saison in der Premier League spielen könnte, nachdem er bereits eine Einigung mit Fulham erzielt hat.