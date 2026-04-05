PSV wird fünf Spieltage vor Saisonende niederländischer Meister: Von Perisic bis Man – die Protagonisten des Sieges

Der Sieg war vor allem den Toren von Ismael Saibari zu verdanken, dem mit 14 Treffern führenden Torschützen des PSV in der Eredivisie; in der Liga hat (bislang) nur Ayase Ueda von Feyenoord mehr Tore erzielt. Zu den Protagonisten der Mannschaft von Bosz gehören auch zwei Spieler, die aus der Serie A gekommen sind: der ehemalige Inter-Spieler Ivan Perisic, der zu den leistungsstärksten Spielern im Kader zählt, und Denis Man, der im August 2025 für knapp 9 Millionen von Parma kam. Der beste Vorlagengeber ist der 1998 geborene Joey Veerman, und man sollte die Zukunft von Ricardo Pepi im Auge behalten, der ab der nächsten Saison in der Premier League spielen könnte, nachdem er bereits eine Einigung mit Fulham erzielt hat.