PSG und der FC Barcelona sollen lauern: BVB könnte der Verlust eines Eckpfeilers für die Zukunft drohen

Der 18-Jährige absolvierte am Wochenende im Duell mit der Werkself seinen zweiten Einsatz in der Bundesliga. Er gilt als herausragendes Talent. Als er im vergangenen Herbst bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar glänzte, schwärmte Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken: "Samuele wurde in jedem der drei Spiele mit Italien zum 'Man of the Match' gewählt. Das ist außergewöhnlich. Auch wenn uns das noch nicht überrascht. Wir wissen, was er kann."

Incaio sei "ein Zehner, wie man ihn nur noch selten findet", so der Ex-Profi: "Offensivstark mit einem sehr guten Dribbling. Dazu ist er wahnsinnig torgefährlich - sowohl selbst als auch als Vorlagengeber. Außerdem arbeitet er sehr gut und vor allem mannschaftsdienlich gegen den Ball. Er bringt ein tolles Paket mit."

Dieses "tolle Paket" ist beim BVB für die mittelfristige Zukunft eigentlich fest eingeplant. Allerdings läuft der Vertrag Inacios nur noch bis zum Sommer 2027, was ihn für mögliche Interessenten zusätzlich attraktiv macht.

Inacio wechselte im Sommer 2024 von Atalanta Bergamo zur Borussia. Die Umstände des ablösefreien Transfers erzürnten die Italiener nachhaltig. Beim Champions-League-Duell beider Klubs in den Playoffs dieser Saison wurde Inacios Abgang nach Deutschland mehrfach thematisiert sowie kritisiert und Atalantas Bosse sagten deswegen unter anderem das traditionelle Mittagessen der Klubspitzen im Vorfeld der Partien ab.

Für den BVB kommt Inacio in dieser Saison vor allem in der U19 und der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Für die Profis von Cheftrainer Niko Kovac war der halbstündige Auftritt am vergangenen Samstag gegen Leverkusen der zweite Einsatz.