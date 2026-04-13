Zwei europäische Schwergewichte haben ein Auge auf Borussia Dortmunds italienischen Junioren-Nationalspieler Samuele Inacio geworfen. Das berichtet Transferexperte Gianluca Di Marzio.
PSG und der FC Barcelona sollen lauern: BVB könnte der Verlust eines Eckpfeilers für die Zukunft drohen
Demnach haben Champions-League-Gewinner PSG und Spaniens Meister FC Barcelona den offensiven Mittelfeldspieler am Wochenende beim 0:1 des BVB in der Bundesliga mit Scouts unter die Lupe genommen.
Es soll nicht das erste Mal gewesen sein. Schon beim 1:1 der italienischen U19 gegen die Türkei im März hätten Beobachter der beiden Spitzenvereine Inacio vor Ort beobachtet.
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BVB-Boss Lars Ricken schwärmt von Samuele Inacio
Der 18-Jährige absolvierte am Wochenende im Duell mit der Werkself seinen zweiten Einsatz in der Bundesliga. Er gilt als herausragendes Talent. Als er im vergangenen Herbst bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar glänzte, schwärmte Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken: "Samuele wurde in jedem der drei Spiele mit Italien zum 'Man of the Match' gewählt. Das ist außergewöhnlich. Auch wenn uns das noch nicht überrascht. Wir wissen, was er kann."
Incaio sei "ein Zehner, wie man ihn nur noch selten findet", so der Ex-Profi: "Offensivstark mit einem sehr guten Dribbling. Dazu ist er wahnsinnig torgefährlich - sowohl selbst als auch als Vorlagengeber. Außerdem arbeitet er sehr gut und vor allem mannschaftsdienlich gegen den Ball. Er bringt ein tolles Paket mit."
Dieses "tolle Paket" ist beim BVB für die mittelfristige Zukunft eigentlich fest eingeplant. Allerdings läuft der Vertrag Inacios nur noch bis zum Sommer 2027, was ihn für mögliche Interessenten zusätzlich attraktiv macht.
Inacio wechselte im Sommer 2024 von Atalanta Bergamo zur Borussia. Die Umstände des ablösefreien Transfers erzürnten die Italiener nachhaltig. Beim Champions-League-Duell beider Klubs in den Playoffs dieser Saison wurde Inacios Abgang nach Deutschland mehrfach thematisiert sowie kritisiert und Atalantas Bosse sagten deswegen unter anderem das traditionelle Mittagessen der Klubspitzen im Vorfeld der Partien ab.
Für den BVB kommt Inacio in dieser Saison vor allem in der U19 und der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Für die Profis von Cheftrainer Niko Kovac war der halbstündige Auftritt am vergangenen Samstag gegen Leverkusen der zweite Einsatz.
Die Rekordverkäufe des BVB
- Ousmane Dembele: 2017 für 148 Millionen Euro zum FC Barcelona
- Jude Bellingham: 2023 für 127 Millionen Euro zu Real Madrid
- Jadon Sancho: 2022 für 85 Millionen Euro zu Manchester United
- Christian Pulisic: 2018 für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea
- Pierre-Emerick Aubameyang: 2023 für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal