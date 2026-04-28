"PSG und Bayern schaffen ein Fußball-Meisterwerk": Die internationale Presse überschlägt sich nach der Gala im Halbfinalhinspiel der Champions League

SPANIEN

Marca: "PSG gewinnt ein legendäres Spiel. Das reinste Chaos in Paris. Das Duell wurde als Finale vor dem Finale angekündet und hielt, was es versprach. Über dieses Spiel wird man noch JAHRELANG sprechen. Es ist schwer vorstellbar, dass aus diesem Duell nicht der Titelgewinn hervorgeht."

AS: "Ein Wahnsinn für die Geschichtsbücher, eine Ode an den Fußball. Neun Tore in einer historischen Nacht, die ein unübertreffliches Rückspiel erwarten lassen. Alle Stars glänzten in der Pariser Nacht."

Mundo Deportivo: "PSG und Bayern schaffen ein Fußball-Meisterwerk."

Sport: "PSG übersteht Bayern in einem Fußball-Spektakel. Luis Diaz' Leistung war wahrhaft meisterhaft. Sein Tor zum 5:4 war ein wahres Kunstwerk."