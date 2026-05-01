PSG-Trainer Luis Enrique kontert Kritik am Spektakel gegen den FC Bayern: "Beschissene Meinungen muss man nicht respektieren"

Enrique sprach bereits direkt im Anschluss an das Duell vom "besten Spiel, das ich als Trainer erlebt habe". Über diese Aussage wunderte sich derweil Lothar Matthäus. "Ich glaube, aus ihm sprach der Fan, als Trainer kann er mit seiner Defensive nicht zufrieden sein", schrieb Matthäus im kicker.

Eine Systemumstellung ist im Rückspiel am kommenden Mittwoch in der Allianz Arena übrigens von keiner der beiden Mannschaften zu erwarten. "Das Entscheidende ist, den Glauben zu haben, dass man so gewinnen kann", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany am Freitag. "Wir wollen nicht verlieren, und genau das macht uns stark. PSG würde seinen Stil, der ihnen die Champions League eingebracht hat, auch nie ändern."

PSG gewann im vergangenen Jahr die Königsklasse mit einem 5:0-Finalsieg gegen Inter Mailand. Der FC Bayern ist aktuell die torgefährlichste Spitzenmannschaft Europas.