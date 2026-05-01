"Es ist wie im Leben: Meinungen gibt es überall. Ich finde, es ist nicht wichtig, alle Meinungen zu respektieren. Beschissene Meinungen muss man nicht respektieren“, sagte Enrique bei einer Pressekonferenz am Freitag. "Es gibt Leute, die Fußball so mögen, wie er gespielt wurde. Das ist die Mehrheit, und ich gehöre dazu. Aber manche Leute mögen das nicht."
PSG-Trainer Luis Enrique kontert Kritik am Spektakel gegen den FC Bayern: "Beschissene Meinungen muss man nicht respektieren"
Während die meisten Fans und Experten sowie die internationale Presse das torreichste Halbfinale der Champions-League-Geschichte bejubelten, äußerten sich einige berühmte Ex-Spieler wie Clarence Seedorf und Wayne Rooney kritisch über die Torflut.
Enrique konterte: "Es war ein sehr spektakuläres Spiel, weil die Angreifer beider Mannschaften die Verteidiger häufig überwunden haben. Aber nicht, weil sie defensiv schlechte Arbeit geleistet hätten. Genau das macht dieses Spiel so großartig. Es hatte ein unglaubliches Niveau, vor allem bei den Angreifern."
Vincent Kompany: "PSG würde seinen Stil nie ändern"
Enrique sprach bereits direkt im Anschluss an das Duell vom "besten Spiel, das ich als Trainer erlebt habe". Über diese Aussage wunderte sich derweil Lothar Matthäus. "Ich glaube, aus ihm sprach der Fan, als Trainer kann er mit seiner Defensive nicht zufrieden sein", schrieb Matthäus im kicker.
Eine Systemumstellung ist im Rückspiel am kommenden Mittwoch in der Allianz Arena übrigens von keiner der beiden Mannschaften zu erwarten. "Das Entscheidende ist, den Glauben zu haben, dass man so gewinnen kann", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany am Freitag. "Wir wollen nicht verlieren, und genau das macht uns stark. PSG würde seinen Stil, der ihnen die Champions League eingebracht hat, auch nie ändern."
PSG gewann im vergangenen Jahr die Königsklasse mit einem 5:0-Finalsieg gegen Inter Mailand. Der FC Bayern ist aktuell die torgefährlichste Spitzenmannschaft Europas.