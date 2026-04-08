"Prüfen, ob sie uns besser machen können": BVB-Sportvorstand Lars Ricken spricht über Transfergerüchte um Nick Woltemade, Fisnik Asllani und Jadon Sancho

Die Bild hatte berichtet, dass die Dortmunder im Falle eines Abgangs von Guirassy an eine Rückholaktion von Woltemade in die Bundesliga denken würden. Auslöser war ein ebenfalls von der Bild lanciertes Gerücht, dass Guirassy die Schwarzgelben im kommenden Sommer trotz laufenden Vertrags bis 2028 verlassen wolle.

Woltemade war im vergangenen Sommer für 95 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United gewechselt, erlebt dort aber zumindest in puncto Torerzielung nach einem starken Start eine handfeste Krise, weil er von Trainer Eddie Howe schlichtweg kaum noch auf seiner Paradeposition eingesetzt wird.

"Ich weiß, dass man mich mit Toren verbindet, aber man kann die Torquote eines Stürmers ja nicht mit der eines Mittelfeldspielers vergleichen, der 50, 60, 70 Meter vom gegnerischen Tor entfernt spielt", sagte Woltemade zuletzt gegenüber der Süddeutschen Zeitung und stellte fest: "Ich bin im Moment ein komplett anderer Nick Woltemade, als ich das zu Saisonbeginn war!"

Die Magpies nach nur einem Jahr wieder verlassen, das wolle Woltemade auch laut Bild nicht. Und Interesse gibt es laut Ricken auch nicht, weil nach Meinung des BVB-Bosses kein Handlungsbedarf bestehe - das gilt auch für die brodelnde Gerüchteküche rund um Fisnik Asllani, der spätestens seit der Ankunft von Ole Book als neuer Sportdirektor in Dortmund mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht wird.

Book hatte Asllani einst auf Leihbasis zur SV Elversberg geholt und dem kosovarischen Nationalspieler somit den Weg zu seinem endgültigen Durchbruch im deutschen Profifußball geebnet. Doch auch für einen Asllani-Wechsel gilt laut Ricken: "Dieses Profil haben wir in zweifacher Ausführung!"