Real Madrids Superstar Vinicius Junior hat nach seinem Treffer zum 0:1 gegen Manchester City die Fans der Gastgeber im Etihad Stadium provoziert.
Provokanter Jubel mit brisanter Vorgeschichte: Vinicius Junior schlägt gegen Manchester Citys Fans zurück
Im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen den beiden CL-Dauerrivalen der jüngeren Vergangenheit verwandelte der Brasilianer in der 22. Minute einen Strafstoß. Anschließend feierte er zunächst grinsend an der Eckfahne, ehe er sich seine geballten Fäuste vor dem Gesicht rieb und die "Weinen"-Geste Richtung City-Anhänger machte, ehe er lachend abdrehte.
Eine Geste, die durchaus mehrere Vorgeschichten hat. Offensichtlich spielte Vinicius mit seiner Aktion auf den spöttischen Empfang der Manchester-Fans bei Reals Gastspiel im Februar 2025 an. Damals war im Fanblock ein riesiges Banner enthüllt worden, auf dem Citys Mittelfeldspieler Rodri seinen Ballon d'Or küsste. Daneben stand in Anlehnung an einen gleichlautenden Songtext von Oasis und offensichtlich an Vinicius gerichtet: "Stop Crying Your Heart Out". Also: "Hör auf, so herzzerreißend zu weinen."
Vincius hatte sich nach seiner Niederlage gegen Rodri bei der Verleihung des Ballon d'Or 2024 massiv beschwert. Sein Klub sagte gar die Teilnahme an der Veranstaltung in Paris ab, als sich abzeichnete, dass der Linksaußen gegenüber Rodri den Kürzeren zog.
- Getty Images Sport
Vinicius Junior verlädt Gianluigi Donnarumma
Im Playoff-Hinspiel dieser Saison traf Vinicius sehenswert im Estadio da Luz und tänzelte anschließend aufreizend vor der Fankurve der Benfica-Fans. Eine Aktion, die nicht bei allen gut ankam und der Vorläufer zum Rassismus-Eklat um die angebliche Beleidigung durch Lissabons Argentinier Gianluca Prestianni war.
Am Dienstagabend netzte Vinicius in Manchester vom Elfmeterpunkt, nachdem er im Hinspiel aus selbiger Position noch vergeben hatte. Den Strafstoß gab es wegen eines klaren Handspiels von Citys Kapitän Bernardo Silva kurz vor der Torlinie. Dafür flog der Portugiese auch vom Platz. Vinicius ließ sich von langer VAR-Überprüfung wegen einer möglichen Abseitsposition nicht verunsichern, verlud Gianluigi Donnarumma und netzte flach ins rechte Eck.
Nach dem deutlichen 3:0-Erfolg im Hinspiel bedeutete der Führungstreffer in Kombination mit Silvas Platzverweis eine Vorentscheidung für die Blancos, die allerdings vor der Pause noch den Ausgleich durch Erling Haaland hinnehmen mussten.
Die Rekordtransfers von Real Madrid:
- Jude Bellingham: Kam 2023 für 127 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund
- Eden Hazard: Kam 2019 für 120,8 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea
- Gareth Bale: Kam 2013 für 101 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Cristiano Ronaldo: Kam 2009 für 94 Millionen Euro Ablöse von Manchester United
- Aurelien Tchouameni: Kam 2022 für 80 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.