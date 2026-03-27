Englands Meister FC Liverpool will auf den Abgang von Superstar Mohamed Salah zur neuen Saison unter anderem mit einer Taktikumstellung reagieren. Das berichtet The Athletic.
Profitiert Florian Wirtz? FC Liverpool plant wohl große Veränderung nach Mohamed Salahs Abgang
Demnach werde Liverpool nicht reflexartig einen neuen Rechtsaußen für die bewährte 4-2-3-1-Formation verpflichten. Vielmehr gehe es darum, dass Trainer Arne Slot seine Mannschaft künftig vermehrt in einem 4-2-2-2 spielen lassen will. Dabei sollen die beiden sündhaft teuren Stürmer Alexander Isak (kam für 145 Millionen Euro von Newcastle United) und Hugo Ekitike (kam für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt) eine Doppelspitze bilden. Das gab es in dieser Saison bisher kaum. Auch, weil der Schwede nur selten fit war und erst zehn Partien absolviert hat.
Spannend soll es auch hinter dem Sturmduo werden: Hier ist geplant, dass mit Florian Wirtz und Dominik Szoboszlai zwei offensive Mittelfeldspieler sich das Zentrum aufteilen. Abgesichert werden sollen sie von zwei Abräumern, die aktuell wohl Ryan Gravenberch und Alexis Mac Allister hießen. Der argentinische Weltmeister müsste damit defensiver agieren, als er es im Moment in der Regel tut. Es genieße "Priorität", die Sommertransfers Isak, Ekitike und Wirtz in einem Team zu haben, heißt es.
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Mohamed Salah verkündet Abschied aus Liverpool
Für Wirtz wäre diese Umstellung mutmaßlich eine gute Nachricht. Bei seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen überragte er im offensiven Mittelfeld als absoluter Fixpunkt der Offensive. In Liverpool dagegen tat er sich dort zunächst schwer und kommt seitdem regelmäßig als linker Flügelspieler zum Einsatz.
Salah verkündete unter der Woche seinen Abgang aus Liverpool am Saisonende. Der ägyptische Nationalspieler verlässt den Tabellenfünften nach neun Jahren und großen Erfolgen. Wo Salah anheuert, ist noch ungewiss. Vereine aus der Saudi Pro League und der MLS gelten als favorisiert.
Der 33-Jährige sagte in einem Video auf seinen offiziellen Kanälen bei Social Media: "Leider ist der Tag nun gekommen. Dies ist der erste Teil meines Abschieds. Ich werde Liverpool am Ende der Saison verlassen." Zu Szenen besonderer Momente im Reds-Trikot ergänzte er: "Ich hätte mir nie vorstellen können, wie sehr dieser Verein, diese Stadt und die Menschen Teil meines Lebens werden würden. Liverpool ist nicht nur ein Verein. Es ist eine Leidenschaft. Ich kann das gar nicht in Worte fassen."
Noch-Mannschaftskamerad Wirtz schrieb dazu: "Es war mir bis heute eine Ehre."
Die Rekordtransfers des FC Liverpool
- Aleksander Isak: Kam 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United
- Florian Wirtz: Kam 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen
- Hugo Ekitike: Kam 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt
- Darwin Nunez: Kam 2022 für 85 Millionen Euro Ablöse von Benfica
- Virgil van Dijk: Kam 2018 für 84,65 Millionen Euro Ablöse vom FC Southampton