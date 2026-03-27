Profitiert Florian Wirtz? FC Liverpool plant wohl große Veränderung nach Mohamed Salahs Abgang

Für Wirtz wäre diese Umstellung mutmaßlich eine gute Nachricht. Bei seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen überragte er im offensiven Mittelfeld als absoluter Fixpunkt der Offensive. In Liverpool dagegen tat er sich dort zunächst schwer und kommt seitdem regelmäßig als linker Flügelspieler zum Einsatz.

Salah verkündete unter der Woche seinen Abgang aus Liverpool am Saisonende. Der ägyptische Nationalspieler verlässt den Tabellenfünften nach neun Jahren und großen Erfolgen. Wo Salah anheuert, ist noch ungewiss. Vereine aus der Saudi Pro League und der MLS gelten als favorisiert.

Der 33-Jährige sagte in einem Video auf seinen offiziellen Kanälen bei Social Media: "Leider ist der Tag nun gekommen. Dies ist der erste Teil meines Abschieds. Ich werde Liverpool am Ende der Saison verlassen." Zu Szenen besonderer Momente im Reds-Trikot ergänzte er: "Ich hätte mir nie vorstellen können, wie sehr dieser Verein, diese Stadt und die Menschen Teil meines Lebens werden würden. Liverpool ist nicht nur ein Verein. Es ist eine Leidenschaft. Ich kann das gar nicht in Worte fassen."

Noch-Mannschaftskamerad Wirtz schrieb dazu: "Es war mir bis heute eine Ehre."