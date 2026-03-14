Ein Unentschieden am Ende und zwei Vorfälle, über die noch lange diskutiert werden wird.

Das Duell im San Siro, im Giuseppe-Meazza-Stadion, zwischen Inter und Atalanta endete 1:1: Auf das Tor von Francesco Pio Esposito in der ersten Halbzeit folgte in der zweiten Halbzeit ein Treffer von Nikola Krstovic, unter den Protesten der Nerazzurri-Fans.

Es war nicht die einzige Szene, die in den nächsten Tagen für viel Nachhall sorgen wird: Auch der Kontakt im Strafraum der Bergamasker zwischen Davide Frattesi und Giorgio Scalvini – den sowohl Schiedsrichter Manganiello als auch der VAR ungestraft ließen – sorgte für zahlreiche Kontroversen.

Nach gut einer Stunde Wartezeit nach dem Schlusspfiff kam die Bestätigung seitens des Nerazzurri-Clubs:, eine Entscheidung, die die Enttäuschung über die Entscheidungen während der Partie deutlich macht.