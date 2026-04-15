Premiere bei Real Madrid: Trainer Alvaro Arbeloa mit Champions-League-Novum gegen FC Bayern

Das gab es bei den Königlichen noch nie: Mit einer außergewöhnlichen Aufstellung will Arbeloa bei den Bayern die Wende schaffen.
Um die Saison doch noch irgendwie zu retten, benötigt Real Madrid beim FC Bayern einen Sieg. Trainer Alvaro Arbeloa wartete mit einer historischen Startelf auf.
Denn erstmals in der Champions-League-Geschichte der Königlichen stand kein einziger Spanier in der Startelf. Im Vergleich zur 1:2-Niederlage aus der Vorwoche verzichtete Arbeloa auf Innenverteidiger Dean Huijsen und Thiago Pitarch.
Real-Trainer Arbeloa bringt Bellingham, Eder Militao, Brahim Diaz und Mendy
Dafür brachte er Eder Militao als neuen Partner von Antonio Rüdiger in der zentralen Defensive und Jude Bellingham im Mittelfeldzentrum neben Federico Valverde. Insgesamt nahm Arbeloa vier Änderungen im Vergleich zum Hinspiel vor.
Trainerstuhl von Arbeloa wackelt bei Real bedenklich
Für die Königlichen und Bellingham geht es unterm Strich um nicht weniger als die Rettung einer bis dato auf Liga- und Pokal-Ebene desaströsen Saison. Mit neun Punkten Rückstand auf den FC Barcelona bei noch sieben ausstehenden Spielen ist der Meisterzug quasi schon abgefahren, im Pokal gab es das blamable Zweitrunden-Aus gegen Albacete. Es war das erste Spiel unter der Leitung von Arbeloa, nachdem Xabi Alonso kurz nach dem verlorenen Supercopa-Finale gegen Barca seinen Hut hatte nehmen müssen.
Nun habe man nach Meinung von Bellingham in München noch eine letzte Chance, "all die schlechten Dinge der Saison vergessen zu machen". Nicht dabei helfen konnten die Schlüsselspieler Aurelien Tchouameni (Gelbsperre) und Torhüter Thibaut Courtois (Muskelriss). Auch Abwehrmann Raul Asencio fehlte aufgrund einer Magen-Darm-Grippe.
Hinzu kommt die anhaltende Formkrise der Königlichen, die nun seit drei Spielen sieglos sind. Auch deshalb wackelt Arbeloas Stuhl bedenklich.
Ein Ausscheiden in München könnte ihn den Job kosten. Auch deshalb gab er sich womöglich allzu martialisch vor dem Showdown: "Wir hatten viele Chancen und wenig zugelassen. Jetzt fahren wir voller Überzeugung nach Deutschland, um dort zu siegen und notfalls auch zu sterben."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.