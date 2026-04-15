Premiere bei Real Madrid: Trainer Alvaro Arbeloa mit Champions-League-Novum gegen FC Bayern

Für die Königlichen und Bellingham geht es unterm Strich um nicht weniger als die Rettung einer bis dato auf Liga- und Pokal-Ebene desaströsen Saison. Mit neun Punkten Rückstand auf den FC Barcelona bei noch sieben ausstehenden Spielen ist der Meisterzug quasi schon abgefahren, im Pokal gab es das blamable Zweitrunden-Aus gegen Albacete. Es war das erste Spiel unter der Leitung von Arbeloa, nachdem Xabi Alonso kurz nach dem verlorenen Supercopa-Finale gegen Barca seinen Hut hatte nehmen müssen.

Nun habe man nach Meinung von Bellingham in München noch eine letzte Chance, "all die schlechten Dinge der Saison vergessen zu machen". Nicht dabei helfen konnten die Schlüsselspieler Aurelien Tchouameni (Gelbsperre) und Torhüter Thibaut Courtois (Muskelriss). Auch Abwehrmann Raul Asencio fehlte aufgrund einer Magen-Darm-Grippe.

Hinzu kommt die anhaltende Formkrise der Königlichen, die nun seit drei Spielen sieglos sind. Auch deshalb wackelt Arbeloas Stuhl bedenklich.

Ein Ausscheiden in München könnte ihn den Job kosten. Auch deshalb gab er sich womöglich allzu martialisch vor dem Showdown: "Wir hatten viele Chancen und wenig zugelassen. Jetzt fahren wir voller Überzeugung nach Deutschland, um dort zu siegen und notfalls auch zu sterben."