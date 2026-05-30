Premier-League-Star zum Nulltarif! Setzt sich der FC Bayern gegen zwei Weltklubs durch?

Mit Ibrahima Konate kommt offenbar ein echtes Schnäppchen und ein wahrer Hochkaräter auf den Transfermarkt in diesem Sommer. Das Beste: Der französische Innenverteidiger wird den FC Liverpool allem Anschein nach ablösefrei verlassen. Nachdem es im April noch nach einer Einigung zwischen den Reds und Konate ausgesehen hatte, ist das Tischtuch offenbar zerschnitten.
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Zeichen stehen auf Trennung zwischen Konate und Reds
Nachdem erst Sky und die Daily Mail von einer bevorstehenden Trennung berichteten, schreibt jetzt auch die französische Fachzeitung L'Equipe, dass eine Einigung zwischen dem englischen Rekordmeister und dem früheren Leipziger ausgeschlossen sei.
Laut des Berichts hätten das unbefriedigende Ende einer ohnehin chaotischen und wechselhaften Liverpool-Saison und finanzielle Aspekte eines möglichen Anschlussvertrags bei Konate den Ausschlag für eine Entscheidung gegen die Reds gegeben.
Ringen um Konate: Neben Bayern auch Real und Chelsea interessiert
Neben Real Madrid, das über Monate immer wieder mit dem 27-Jährigen in Verbindung gebracht wurde, nennt L'Equipe den FC Chelsea und den FC Bayern als größte Interessenten für Konate. Real und der deutsche Doublesieger stünden im Austausch mit dem Spieler, der einst mit Dayot Upamecano ein tolles Gespann in der Abwehr bei RB Leipzig bildete und auch für Frankreich mit dem FCB-Star gemeinsam auflief.
Die Bayern haben durchaus Bedarf in der Innenverteidigung, auch wenn sich mit Upamecano und Jonathan Tah ein klares Stammpärchen gebildet hat. Die Backups Min-jae Kim und Hiroki Ito genügen nicht immer den allerhöchsten Ansprüchen und gelten zudem als Verkaufskandidaten. Ito ist zudem sehr verletzungsanfällig.
Konate wechselte 2021 für 40 Millionen Euro Ablöse von Leipzig zum FC Liverpool, mit dem er je einmal Meister und FA-Cup-Sieger wurde und zweimal den Ligapokal holte.
Ibrahima Konate: Stationen und Statistiken
- FC Liverpool: 2021 bis 2026, 183 Spiele, 7 Tore/4 Assists
- RB Leipzig: 2017 bis 2021, 95 Spiele, 4 Tore/1 Assist
- FC Sochaux: 2017, 13 Spiele, 1 Tor