Premier-League-Star zum Nulltarif! Setzt sich der FC Bayern gegen zwei Weltklubs durch?

Neben Real Madrid, das über Monate immer wieder mit dem 27-Jährigen in Verbindung gebracht wurde, nennt L'Equipe den FC Chelsea und den FC Bayern als größte Interessenten für Konate. Real und der deutsche Doublesieger stünden im Austausch mit dem Spieler, der einst mit Dayot Upamecano ein tolles Gespann in der Abwehr bei RB Leipzig bildete und auch für Frankreich mit dem FCB-Star gemeinsam auflief.

Die Bayern haben durchaus Bedarf in der Innenverteidigung, auch wenn sich mit Upamecano und Jonathan Tah ein klares Stammpärchen gebildet hat. Die Backups Min-jae Kim und Hiroki Ito genügen nicht immer den allerhöchsten Ansprüchen und gelten zudem als Verkaufskandidaten. Ito ist zudem sehr verletzungsanfällig.

Konate wechselte 2021 für 40 Millionen Euro Ablöse von Leipzig zum FC Liverpool, mit dem er je einmal Meister und FA-Cup-Sieger wurde und zweimal den Ligapokal holte.