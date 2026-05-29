Evra, der die Königsklasse 2008 mit Arsenals Premier-League-Rivale Manchester United gewann, sagte bei GOAL: "Wenn PSG alle Spieler zur Verfügung stehen, wenn Ousmane Dembele und die anderen bereit sind, dann werden sie Arsenal zerstören."
Premier-League-Legende rechnet mit PSG-Kantersieg im Finale der Champions League: "Sie werden Arsenal zerstören"
Für den 45-Jährigen liegt das an beiden Mannschaften. Auf der einen Seite sei Paris gerade das Nonplusultra, auf der anderen Seite seien die Gunners nicht so gut, wie es ihre Bilanz suggeriere.
"Für mich dominiert PSG gerade die Fußballwelt", schwärmte Evra und warnte Arsenal mit dem 5:0 des Titelverteidigers im Vorjahresfinale gegen Inter Mailand im Hinterkopf: "Ich hoffe, Arsenal versteckt sich nicht. Wenn sie den Bus parken, wie man es von ihnen kennt, wird PSG ihnen wie Inter fünf Tore einschenken. (…)"
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Arsenal kommt als englischer Meister nach Budapest
Die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta dürfte trotz der vermeintlichen Favoritenrolle PSGs mit breiter Brust in der Puskas Arena von Budapest auflaufen, schließlich gewann sie in der Vorwoche nach 22-jähriger Durststrecke wieder die englische Meisterschaft. Auch in der Champions League überzeugte der Klub und beendete unter anderem die Ligaphase mit acht Siegen in acht Spielen bei nur vier Gegentoren auf Platz eins.
Allerdings gibt es trotzdem Kritik an der Spielweise, schließlich verlässt sich Arsenal häufig auf seine stabile Defensive und die außergewöhnliche Stärke bei Standardsituationen.
Zwar könne in einem Spiel "alles passieren", so Evra aber: "Wenn man sich das PSG-Halbfinale gegen Bayern München anschaut und mit dem von Arsenal gegen Atletico vergleicht - das ist etwas anderes. (…) Wenn ich die Stile Vergleiche, dann kann PSG Arsenal so besiegen wie Inter damals. Falls Mikel Arteta nicht den Plan hat, besseren Fußball zu spielen, werden sie keine Chance haben."
Arsenal und PSG kreuzten bereits im Vorjahr die Klingen in der Königsklasse – mit unterschiedlichen Ausgängen. Während die Londoner in der Ligaphase mit 2:0 gewannen, setzten sich die Franzosen im Halbfinale in der Endabrechnung mit 3:1 durch.