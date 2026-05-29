Premier-League-Legende rechnet mit PSG-Kantersieg im Finale der Champions League: "Sie werden Arsenal zerstören"

Die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta dürfte trotz der vermeintlichen Favoritenrolle PSGs mit breiter Brust in der Puskas Arena von Budapest auflaufen, schließlich gewann sie in der Vorwoche nach 22-jähriger Durststrecke wieder die englische Meisterschaft. Auch in der Champions League überzeugte der Klub und beendete unter anderem die Ligaphase mit acht Siegen in acht Spielen bei nur vier Gegentoren auf Platz eins.

Allerdings gibt es trotzdem Kritik an der Spielweise, schließlich verlässt sich Arsenal häufig auf seine stabile Defensive und die außergewöhnliche Stärke bei Standardsituationen.

Zwar könne in einem Spiel "alles passieren", so Evra aber: "Wenn man sich das PSG-Halbfinale gegen Bayern München anschaut und mit dem von Arsenal gegen Atletico vergleicht - das ist etwas anderes. (…) Wenn ich die Stile Vergleiche, dann kann PSG Arsenal so besiegen wie Inter damals. Falls Mikel Arteta nicht den Plan hat, besseren Fußball zu spielen, werden sie keine Chance haben."

Arsenal und PSG kreuzten bereits im Vorjahr die Klingen in der Königsklasse – mit unterschiedlichen Ausgängen. Während die Londoner in der Ligaphase mit 2:0 gewannen, setzten sich die Franzosen im Halbfinale in der Endabrechnung mit 3:1 durch.