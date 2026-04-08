Preisschild offenbar festgelegt! Verlässt ein Nationalspieler den VfB Stuttgart im kommenden Sommer?

Dafür soll Stiller zunächst seine derzeit im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel abgekauft werden. Diese liegt dem Vernehmen nach bei 36,5 Millionen Euro und kann für eine vergleichsweise geringe Summe von gerade einmal zwei Millionen Euro, die der VfB an Stiller zahlen müsste, aus dem Vertrag gestrichen werden.

Im Anschluss könnte der amtierende DFB-Pokalsieger eine Ablösesumme dann frei verhandeln. Stiller ist noch bis zum 30. Juni 2028 an die Schwaben gebunden, laut der Sport Bild würde man gerne mindestens 50 Millionen Euro im Falle eines Abganges kassieren.

Ob es überhaupt soweit kommt, ist unklar. Der siebenmalige deutsche Nationalspieler, der in Stuttgart unter Trainer Sebastian Hoeneß zu den unumstrittenen Stammspielern gehört und sich nach wie vor Hoffnungen auf eine Teilnahme an der WM machen darf, wurde in der Vergangenheit mit einigen europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht.

So sollen etwa Real Madrid aus der spanischen LaLiga oder Manchester United aus der Premier League Interesse an einem Transfer zeigen, konkret wurde es aber offenbar noch nicht.