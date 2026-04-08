Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, haben die Stuttgarter Verantwortlichen einen genauen Plan erarbeitet, um den 25-jährigen Mittelfeldspieler im äußersten Fall für die maximale Ablösesumme zu verkaufen.
Preisschild offenbar festgelegt! Verlässt ein Nationalspieler den VfB Stuttgart im kommenden Sommer?
Dafür soll Stiller zunächst seine derzeit im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel abgekauft werden. Diese liegt dem Vernehmen nach bei 36,5 Millionen Euro und kann für eine vergleichsweise geringe Summe von gerade einmal zwei Millionen Euro, die der VfB an Stiller zahlen müsste, aus dem Vertrag gestrichen werden.
Im Anschluss könnte der amtierende DFB-Pokalsieger eine Ablösesumme dann frei verhandeln. Stiller ist noch bis zum 30. Juni 2028 an die Schwaben gebunden, laut der Sport Bild würde man gerne mindestens 50 Millionen Euro im Falle eines Abganges kassieren.
Ob es überhaupt soweit kommt, ist unklar. Der siebenmalige deutsche Nationalspieler, der in Stuttgart unter Trainer Sebastian Hoeneß zu den unumstrittenen Stammspielern gehört und sich nach wie vor Hoffnungen auf eine Teilnahme an der WM machen darf, wurde in der Vergangenheit mit einigen europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht.
So sollen etwa Real Madrid aus der spanischen LaLiga oder Manchester United aus der Premier League Interesse an einem Transfer zeigen, konkret wurde es aber offenbar noch nicht.
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Preisschild für Leweling soll auch bei 50 Millionen Euro liegen
Sollte Stiller den VfB tatsächlich verlassen, müsste Stuttgart im Sommer die Suche nach einem Nachfolger forcieren. Zwischen 25 und 30 Millionen der 50 Millionen eingenommenen Euro sollen dafür reinvestiert werden. Gleiches gelte auch bei einem Abgang von Jamie Leweling, dessen Preisschild ebenfalls bei 50 Millionen Euro liegen soll. Außerdem denkt man bei den Schwaben wohl über einen Backup für Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt nach.
Stiller stammt aus der Jugend des FC Bayern München und kam nach einem zweijährigen Intermezzo bei der TSG Hoffenheim im Sommer 2023 nach Stuttgart. In der laufenden Saison stand er wettbewerbsübergreifend 44-mal für den VfB auf dem Platz, wobei ihm ein Tor und zehn Assists gelangen.