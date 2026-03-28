Stürmer Nicolo Tresoldi dürfte nicht erst seit seinem Doppelpack beim 3:0 der deutschen U21 in der EM-Qualifikation gegen Nordirland am Freitagabend in den Fokus zahlreicher internationaler Topklubs gerückt sein. Wie Sky nun berichtet, strebt der 21-Jährige im kommenden Sommer einen Wechsel zu einem in der Champions League vertretenen Klub an.
Preisschild festgelegt! Transferhammer um DFB-Juwel Nicolo Tresoldi?
Nicolo Tresoldi für 30 Millionen Euro zu haben?
Demnach würde die Entourage von Tresoldi, der aktuell für den FC Brügge spielt, bereits Gespräche hinter verschlossenen Türen mit Klubs aus Spanien, Italien und Deutschland führen, die nächstes Jahr vermutlich in der Königsklasse spielen werden - konkrete Namen werden jedoch nicht genannt.
Der Deutsch-Italiener will nach einer starken Saison in Belgien, in der er in 48 Pflichtspielen für die Mannschaft von Trainer Ivan Leko bislang 17 Tore erzielen konnte, offenbar den nächsten Schritt machen und könnte den Klub trotz eines bis 2029 laufenden Vertrags offenbar für eine Summe zwischen 25 und 30 Millionen Euro verlassen.
Deutschland oder Italien: wie entscheidet sich Tresoldi?
Erst im Sommer 2025 war Tresoldi kurz nach dem verlorenen Finale bei der U21-EM in der Slowakei für 7,5 Millionen von Hannover 96 nach Belgien gewechselt, sorgte dort auch in der Champions League für Furore. "Viele meinten, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist, dass ich hätte in Deutschland bleiben müssen. Aber ich hatte ein gutes Bauchgefühl, es war die richtige Entscheidung", sagte Tresoldi.
Eine Entscheidung, die in naher Zukunft zudem anstehen dürfte, ist die Wahl der A-Nationalmannschaft. Tresoldi wurde als Sohn eines italienischen Vaters und einer argentinischen Mutter im italienischen Cagliari geboren, zog aber bereits in ganz jungen Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland – wo er bislang auch sämtliche Jugendauswahlen durchlief.
WM-Chancen? Tresoldi nicht in Kontakt mit Nagelsmann
Doch der italienische Verband beobachtet die Situation genau. "Wenn Gattuso mit mir sprechen möchte, würde mich das sehr freuen", hatte sich Tresoldi im Oktober ein Hintertürchen für die Squadra Azzurra offengelassen, wenngleich er auch von einer bewussten Entscheidung für den DFB sprach.
Ein WM-Ticket - sollte sich Italien im Playoff-Finale gegen Bosnien qualifizieren - würde er wohl kaum ausschlagen, womit der DFB nach Spielern wie Josip Stanisic (Kroatien), Can Uzun oder Kenan Yildiz (beide Türkei) ein weiteres Top-Talent verlieren würde.
Mit Bundestrainer Julian Nagelsmann gab es jedenfalls noch keinen Kontakt. "Bei mir hat sich keiner gemeldet", sagte Tresoldi am Dienstag bei der deutschen U21, angesprochen auf eine mögliche WM-Chance beim DFB-Team.
Nicolo Tresoldi: Leistungsdaten der Saison 2025/26
Spiele: 48
Tore: 17
Assists: 5