Preisschild festgelegt! Transferhammer um DFB-Juwel Nicolo Tresoldi?

Demnach würde die Entourage von Tresoldi, der aktuell für den FC Brügge spielt, bereits Gespräche hinter verschlossenen Türen mit Klubs aus Spanien, Italien und Deutschland führen, die nächstes Jahr vermutlich in der Königsklasse spielen werden - konkrete Namen werden jedoch nicht genannt.

Der Deutsch-Italiener will nach einer starken Saison in Belgien, in der er in 48 Pflichtspielen für die Mannschaft von Trainer Ivan Leko bislang 17 Tore erzielen konnte, offenbar den nächsten Schritt machen und könnte den Klub trotz eines bis 2029 laufenden Vertrags offenbar für eine Summe zwischen 25 und 30 Millionen Euro verlassen.