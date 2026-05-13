Präsidentschaft bei Real Madrid? Tennis-Legende weist Medienberichte zurück

Nachdem Amtsinhaber Florentino Perez (79) am Dienstagabend Neuwahlen angekündigt hatte, war Nadal mit einer möglichen Kandidatur von Enrique Riquelme in Verbindung gebracht worden. Der milliardenschwere spanische Geschäftsmann (37) hatte sein grundsätzliches Interesse am Präsidentenamt bereits vor Jahren geäußert.

Perez hatte ihn bei seinem Rundumschlag am Dienstag mehrmals attackiert und ihn als "Mann mit südamerikanischem" oder "mexikanischem Akzent" bezeichnet. Riquelmes Imperium, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat seinen Sitz in Mexiko.