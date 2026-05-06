Präsident Florentino Perez will ihn offenbar unbedingt: Real Madrid ist hinter Star von Juventus Turin her

Kenan Yildiz von Juventus Turin ist angeblich der Wunschspieler von Florentino Perez, dem mächtigen Präsidenten von Real Madrid.

Das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Demnach wollen sich die Königlichen in der kommenden Saison für die aktuelle Spielzeit revanchieren, die erneut ohne Titel enden wird. In der Liga liegen sie vier Spieltage vor Schluss elf Punkte hinter dem Erzrivalen FC Barcelona, in der Copa del Rey war schon früh gegen Albacete Schluss - und in der Champions League gab es im Viertelfinale das Aus gegen den FC Bayern München.