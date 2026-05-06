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Levante UD v Real Madrid CF - La LigaGetty Images Sport
Daniel Buse

Präsident Florentino Perez will ihn offenbar unbedingt: Real Madrid ist hinter Star von Juventus Turin her

La Liga
Real Madrid
K. Yildiz
Juventus FC
Italien Serie A

Die Saison verläuft erneut enttäuschend für die Königlichen - und deshalb sollen nach Willen des Präsidenten Verstärkungen her.

Kenan Yildiz von Juventus Turin ist angeblich der Wunschspieler von Florentino Perez, dem mächtigen Präsidenten von Real Madrid. 

Das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Demnach wollen sich die Königlichen in der kommenden Saison für die aktuelle Spielzeit revanchieren, die erneut ohne Titel enden wird. In der Liga liegen sie vier Spieltage vor Schluss elf Punkte hinter dem Erzrivalen FC Barcelona, in der Copa del Rey war schon früh gegen Albacete Schluss - und in der Champions League gab es im Viertelfinale das Aus gegen den FC Bayern München. 

  • In Madrid sei Yildiz der große Wunschspieler des mächtigen Vereinsbosses, der mit einer neuen Mannschaft - und höchstwahrscheinlich auch einem neuen Trainer - einen neuen Angriff im Sommer starten will. 

    Yildiz machte bislang immer seine besondere Beziehung zu Juventus deutlich, dem Verein, bei dem er nach seinem Abschied vom FC Bayern München den Durchbruch schaffte. Die Verbundenheit zu den Bianconeri dürfte jedoch dem Bericht zufolge durch ein Angebot aus Madrid auf eine besondere Probe gestellt werden. 

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  • Kenan Yildiz JuventusGetty Images

    Juventus kann sich bei der Champions-League-Qualifikation noch nicht sicher sein

    Mitentscheidend für die Real-Erfolgsaussichten beim türkischen Nationalspieler dürfte sein, ob sich Juve im Meisterschaftsendspurt in der Serie A für die Champions League qualifizieren kann. Als Meister steht bereits Inter Mailand fest, die Turiner liegen aktuell auf dem vierten Rang, der noch zum Erreichen der Königsklasse reichen würde. 

    Allerdings verspielten sie am Wochenende eine noch bessere Ausgangslage: Im eigenen Stadion gab es gegen den Absteiger Hellas Verona nur ein 1:1. Die AS Rom rückte drei Spieltage vor Schluss bis auf einen Punkt an die Turiner heran, auch Como mit drei Zählern Rückstand auf Juve ist noch im Rennen um das CL-Ticket. 

  • Kenan Yildiz Juventus 2025-2026Getty Images

    Erst nach Bayern-Abschied startet Kenan Yildiz richtig durch

    Der in Regensburg geborene Yildiz spielte zehn Jahre lang in der Jugend des FC Bayern, bevor er sich mit den Münchnern nicht über eine Vertragsverlängerung einigen konnte und mit 17 Jahren zu Juventus wechselte. Nach einigen Einsätzen in der Jugend und der zweiten Mannschaft etablierte er sich schnell in der Ersten. Sein Marktwert beträgt mittlerweile 75 Millionen Euro. 

  • Die Zahlen von Kenan Yildiz in der Saison 25/26:

    • Spiele: 45
    • Einsatzminuten: 3523
    • Tore: 11
    • Assists: 10

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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