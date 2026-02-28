Polizei griff mit Schlagstöcken und Pfefferspray ein! Fan-Boykott beim FC Bayern München - BVB-Anhänger soladisieren sich
Vor dem Topspiel zwischen dem BVB und FC Bayern München hat es zwischen den Fans und der Polizei geknallt.
Beim Kracher gegen den BVB waren die mitgereisten Fans des FC Bayern München im Stadion kaum zu hören. Der stille Gästeblock hing mit einem Boykott zusammen.
Wie während der Partie durchsickerte, war es vor dem Spiel zu einer Auseinandersetzung zwischen den FCB-Anhängern und der örtlichen Polizei gekommen.
500 Fans des FC Bayern schauen Spiel hinter der Tribüne
"Uns hat die Information erreicht, dass es Probleme gab zwischen der Polizei und den Bayern-Fans. Britta Hofmann unten am Spielfeldrand weiß mehr", sagte Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss während der Übertragung.
Reporterin Britta Hofmann ergänzte: "Es soll eine Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einem Teil der aktiven Fans der Bayern vor dem Spiel gegeben haben, und deswegen haben sich 500 Fans entschieden, das Spiel im Stadionumlauf zu schauen und den Support einzustellen."
Getty Images
Auch BVB-Fans protestieren gegen die Polizei
Dem Vernehmen nach kam es rund anderthalb Stunden vor dem Anpfiff zu dem entsprechenden Vorfall. Die Abendzeitung berichtet, dass die Polizei dabei Schlagstöcke und Pfefferspray gegen einen Teil der Fans eingesetzt habe.
Auf Nachfrage erklärte die Polizei, dass eine 29-köpfige Gruppe an Bayern-Fans versucht habe, sich mit gefälschten oder nicht regulären Tickets in den Gästeblock zu schleusen. In Folge dessen waren keine Fangesänge aus dem FCB-Block zu hören.
Übrigens: Aus Solidarität verzichteten die BVB-Ultras auch auf Schwenkfahnen. Zudem sangen die Anhänger der Borussia beim Wiederanpfiff "Alle Bullen sind Schweine" und hielten mehrere Banner in die Luft. Auf einem stand "Freiheit für Gästefans in Dortmund" geschrieben.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.