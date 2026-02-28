Polizei griff mit Schlagstöcken und Pfefferspray ein! Fan-Boykott beim FC Bayern München - BVB-Anhänger soladisieren sich

Dem Vernehmen nach kam es rund anderthalb Stunden vor dem Anpfiff zu dem entsprechenden Vorfall. Die Abendzeitung berichtet, dass die Polizei dabei Schlagstöcke und Pfefferspray gegen einen Teil der Fans eingesetzt habe.

Auf Nachfrage erklärte die Polizei, dass eine 29-köpfige Gruppe an Bayern-Fans versucht habe, sich mit gefälschten oder nicht regulären Tickets in den Gästeblock zu schleusen. In Folge dessen waren keine Fangesänge aus dem FCB-Block zu hören.

Übrigens: Aus Solidarität verzichteten die BVB-Ultras auch auf Schwenkfahnen. Zudem sangen die Anhänger der Borussia beim Wiederanpfiff "Alle Bullen sind Schweine" und hielten mehrere Banner in die Luft. Auf einem stand "Freiheit für Gästefans in Dortmund" geschrieben.