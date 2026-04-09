Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano haben die Engländer ebenfalls ihren Hut in den Ring geworfen und gesellen sich damit zu einer Reihe an Vereinen, die sich für den erst 16-Jährigen interessieren.
Poker um deutsches Toptalent: Stechen Manchester City und Pep Guardiola den BVB und Bayern München aus?
Eichhorn, der bis vor der Länderspielpause mehrere Wochen lang aufgrund einer Sprunggelenksverletzung pausieren musste, wäre im kommenden Sommer wegen einer in seinem Vertrag festgeschriebenen Ausstiegsklausel für eine vergleichsweise günstige Ablösesumme in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro zu haben.
Das ruft dementsprechend eine Vielzahl von Vereinen auf den Plan - neben den Skyblues haben dem Vernehmen nach auch die beiden deutschen Schwergewichte Bayern München und der BVB sowie Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig ein Auge auf den Mittelfeldspieler geworfen.
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Kennet Eichhorn feiert am vergangenen Wochenende Comeback nach Verletzung
Der 16-Jährige feierte in dieser Saison seinen Durchbruch bei der Alten Dame und gilt aufgrund seiner Veranlagungen schon jetzt als großes Versprechen für die Zukunft. Trotz seines noch jungen Alters besitzt er schon eine außergewöhnlich gute körperliche Reife, zudem ist er extrem laufstark, hat Qualitäten in der Spieleröffnung und scheut auch die ruppigen Zweikämpfe nicht (7 Gelbe Karten).
Wettbewerbsübergreifend stand er unter Hertha-Trainer Stefan Leitl bislang 15-mal auf dem Platz, erst am vergangenen Wochenende feierte er beim 1:0-Sieg gegen Dynamo Dresden sein Comeback nach Verletzung, als er in der 68. Spielminute für Kevin Sessa eingewechselt wurde.
Unklar ist, inwiefern Eichhorn bei ManCity eingeplant wäre. Eine direkte Integration in den Profikader erscheint angesichts der namhaften Konkurrenz eher unwahrscheinlich, möglich wäre daher ein direkt auf einen Transfer folgendes Leihgeschäft, um dem Youngster ausreichend Spielzeit zu ermöglichen.
Bereits bei Bayer Leverkusen, das laut der Skyeinen ersten Vorstoß beim 16-Jährigen gewagt haben soll, sei eine leihweise Rückkehr zur Berliner Hertha diskutiert worden.
Die Zahlen von Kennet Eichhorn für Hertha BSC in der Saison 25/26
Spiele:
15
Einsatzminuten:
1.023
Tore:
1
Assists:
0
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.