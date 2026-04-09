Poker um deutsches Toptalent: Stechen Manchester City und Pep Guardiola den BVB und Bayern München aus?

Der 16-Jährige feierte in dieser Saison seinen Durchbruch bei der Alten Dame und gilt aufgrund seiner Veranlagungen schon jetzt als großes Versprechen für die Zukunft. Trotz seines noch jungen Alters besitzt er schon eine außergewöhnlich gute körperliche Reife, zudem ist er extrem laufstark, hat Qualitäten in der Spieleröffnung und scheut auch die ruppigen Zweikämpfe nicht (7 Gelbe Karten).

Wettbewerbsübergreifend stand er unter Hertha-Trainer Stefan Leitl bislang 15-mal auf dem Platz, erst am vergangenen Wochenende feierte er beim 1:0-Sieg gegen Dynamo Dresden sein Comeback nach Verletzung, als er in der 68. Spielminute für Kevin Sessa eingewechselt wurde.

Unklar ist, inwiefern Eichhorn bei ManCity eingeplant wäre. Eine direkte Integration in den Profikader erscheint angesichts der namhaften Konkurrenz eher unwahrscheinlich, möglich wäre daher ein direkt auf einen Transfer folgendes Leihgeschäft, um dem Youngster ausreichend Spielzeit zu ermöglichen.

Bereits bei Bayer Leverkusen, das laut der Skyeinen ersten Vorstoß beim 16-Jährigen gewagt haben soll, sei eine leihweise Rückkehr zur Berliner Hertha diskutiert worden.