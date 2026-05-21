Plötzliches Karriereende statt Wechsel zu Top-Klub? Spieler des FC Bayern denkt offenbar über drastischen Schritt nach

Womöglich umtreiben Guerreiro nun aber auch aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit in den vergangenen Jahren Gedanken an ein Karriereende. Allein in der laufenden Saison fiel er aufgrund von vier Verletzungen häufiger aus. Schon in seiner Zeit beim BVB hatte Guerreiro immer wieder mit muskulären Problemen und Verletzungen zu kämpfen.

Guerreiro war 2023 als Wunschspieler des damaligen Trainers Thomas Tuchel ablösefrei aus Dortmund nach München gewechselt. Dort sammelte er zwar regelmäßig Einsätze, kam aber nie über die Rolle des polyvalenten Ergänzungsspielers hinaus und auch nur selten an seine Leistungen aus Dortmunder Glanzzeiten heran.

Dennoch hob Sportvorstand Max Eberl bei der Verkündung, dass Guerreiros Vertrag nicht mehr verlängert wird, die Qualitäten des Portugiesen und dessen Charakter hervor. "Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine", sagte Eberl. Auch Vincent Kompany zeigte sich stets zufrieden mit Guerreiro. "Ich habe einen großartigen Spieler, einen fantastischen Profi. Jemand, der der Mannschaft immer hilft", sagte der Belgier beispielsweise im Dezember des vergangenen Jahres.