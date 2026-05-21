Wie Absolut Bayern berichtet, denke Guerreiro mit gerade einmal 32 Jahren auch über ein Ende seiner Karriere nach. Zumindest wolle er sich diese Option offenhalten, heißt es. Gerüchte, wohin es den Portugiesen nach seinem Abschied beim deutschen Rekordmeister ziehen könnte, waren zuletzt rar.
Plötzliches Karriereende statt Wechsel zu Top-Klub? Spieler des FC Bayern denkt offenbar über drastischen Schritt nach
Guerreiro nach Aus beim FC Bayern angeblich bei Benfica auf dem Zettel
Als die bevorstehende Trennung mit Auslaufen seines Vertrags Ende März kommuniziert wurde, galt ein Wechsel Guerreiros nach Portugal als nicht unwahrscheinlich. Mitte Mai berichtete auch die Sport Bild, dass Benfica Lissabon durchaus an einer Verpflichtung des Allrounders interessiert sei. Demnach stünde der portugiesische Topklub schon seit geraumer Zeit mit der Guerreiro-Seite in Kontakt. Der 32-Jährige könne sich einen Wechsel zu Benfica obendrein gut vorstellen, hieß es da.
Für den 65-fachen portugiesischen Nationalspieler wäre es die erste Profistation in Portugal. Guerreiro, in Frankreich geboren und aufgewachsen, startete seine Karriere in der Jugend von Blanc-Mesnil SF und kam dann über Stationen bei INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient und Borussia Dortmund nach München.
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Guerreiro mit fünf Verletzungen beim FC Bayern in der laufenden Saison
Womöglich umtreiben Guerreiro nun aber auch aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit in den vergangenen Jahren Gedanken an ein Karriereende. Allein in der laufenden Saison fiel er aufgrund von vier Verletzungen häufiger aus. Schon in seiner Zeit beim BVB hatte Guerreiro immer wieder mit muskulären Problemen und Verletzungen zu kämpfen.
Guerreiro war 2023 als Wunschspieler des damaligen Trainers Thomas Tuchel ablösefrei aus Dortmund nach München gewechselt. Dort sammelte er zwar regelmäßig Einsätze, kam aber nie über die Rolle des polyvalenten Ergänzungsspielers hinaus und auch nur selten an seine Leistungen aus Dortmunder Glanzzeiten heran.
Dennoch hob Sportvorstand Max Eberl bei der Verkündung, dass Guerreiros Vertrag nicht mehr verlängert wird, die Qualitäten des Portugiesen und dessen Charakter hervor. "Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine", sagte Eberl. Auch Vincent Kompany zeigte sich stets zufrieden mit Guerreiro. "Ich habe einen großartigen Spieler, einen fantastischen Profi. Jemand, der der Mannschaft immer hilft", sagte der Belgier beispielsweise im Dezember des vergangenen Jahres.
Raphael Guerreiro: Leistungsdaten und Statistiken beim FC Bayern und BVB
- FC Bayern: 94 Spiele, 14 Tore, 8 Vorlagen
- BVB: 224 Spiele, 40 Tore, 50 Vorlagen
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.