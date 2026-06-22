Ein Junge aus Barcelona, der in der Jugend ein paar Jahre lang für Barca spielte, feiert sein Debüt für Real Madrid. In Barcelona, im Clasico gegen den Erzrivalen der Königlichen. Die LaLiga-Premiere von Victor Munoz hatte ganz spezielle Zutaten. Und sie wurde auch speziell - allerdings nicht auf die Art und Weise, die der neue Offensivspieler des FC Liverpool sich gewünscht hätte.
Plötzlich WM und Millionentransfer zum FC Liverpool! Ein Junge aus Barcelona, der im Clasico mit Real Madrid einen Albtraum erlebte, soll das Spiel der Reds neu beleben
Zwei Minuten vor Schluss war Munoz an jenem 11. Mai 2025 für Vinicius Junior eingewechselt worden. Real lag 3:4 zurück und ausgerechnet dem Debütanten bot sich nur rund eine Minute nach seiner Einwechslung die ganz große Chance auf den Ausgleich. Ziemlich frei tauchte er im Strafraum vor Barca-Keeper Wojciech Szczesny auf, verzog allerdings deutlich. Es blieb bei Reals Niederlage und die Chance, den späteren Meister möglicherweise doch noch abzufangen, sank auf ein Minimum.
Die Gelegenheit auf den ganz besonderen Einstand vertan, wurde es für Munoz stattdessen ein Albtraum-Einstand. Denn dessen vergebene Torchance veranlasste einige unverbesserliche Real-Anhänger dazu, die Nachwuchshoffnung in den Sozialen Medien anzufeinden. Munoz' Herkunft aus Barcelona lieferte freilich zusätzlichen Zündstoff und die beleidigenden Beiträge auf seinem Instagram-Profil wurden gar so schlimm, dass sich Munoz dazu gezwungen sah, die Kommentarfunktion zu deaktivieren.
Gut ein Jahr später kann Munoz hoffentlich darüber lachen. Nach einer starken Saison für CA Osasuna ist er plötzlich Hoffnungsträger beim FC Liverpool, soll das Spiel des vergangene Saison kriselnden entthronten englischen Meisters mit seiner Geschwindigkeit und seiner Dribbelstärke wiederbeleben. Die Reds zogen die 40 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel und statteten den spanischen WM-Teilnehmer mit einem langfristigen Vertrag aus, der dem Vernehmen nach bis 2032 läuft. Unter dem neuen Trainer, seinem Landsmann Andoni Iraola, soll Munoz bestenfalls künftig eine Schlüsselrolle einnehmen. Eine riesige Herausforderung für den 22-Jährigen, dessen steiler Aufstieg in den europäischen Spitzenfußball keineswegs schnurgerade verlief.
In der katalanischen Metropole geboren, fiel Munoz früh den Scouts des großen FC Barcelona auf. "Er war ein Ausnahmetalent, sehr dynamisch. Er war unglaublich schnell und machte den Unterschied", erinnerte sich David Navarro, heute Drittligaspieler bei AD Alcorcon und sowohl bei Munoz' erstem Verein CE Sant Gabriel als auch später bei Barca Teamkollege des Neu-Liverpoolers, gegenüber El Periodico. Mit elf Jahren schloss sich Munoz La Masia an, fand sich allerdings nie so wirklich gut zurecht und stach in einem hochtalentierten Jahrgang um Xavi Simons, Alejandro Balde oder Marc Casado keineswegs heraus. Als 2016 dann auch noch Fermin Lopez von Betis Sevilla nach La Masia kam, tat sich Munoz immer schwerer, seinen Platz in Barcas Nachwuchs zu behaupten.
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Victor Munoz geht nach Aus bei Barca einen Schritt zurück und überholt dann alle
2017, mit 14, war das Kapitel Barca für Munoz dann beendet. Die Blaugrana sortierten ihn aus und er ging einen Schritt zurück, schloss sich CF Damm an. Der Verein aus Barcelona fokussiert sich voll auf Jugendfußball, ist bekannt für seine hervorragende Nachwuchsarbeit, von der häufig auch Barca profitiert und Spieler von Damm in seine eigene Akademie holt.
Munoz ging allerdings den umgekehrten Weg. "Als er Barcelona verließ, haben wir ihn alle aus den Augen verloren", blickte Ex-Barca-Jugendspieler Miki Juanola bei El Periodico zurück. "Aber dann hat er uns alle überholt", betonte er. Munoz entwickelte sich bei Damm fernab der ganz großen Jugendfußballbühne hervorragend. "Manchmal fragt man sich, wie es möglich ist, dass Barça einen solchen Spieler ziehen lässt", sagte Carles Domenech, Leiter Kommunikation bei Damm, im Rückblick. "Aber dort ist nicht Platz für alle, und man muss sich für den einen oder anderen entscheiden – und hier hatte er seinen Durchbruch."
In Damms U19 hatte Munoz in Luis Garcia, einst jahrelang im Mittelfeld von Espanyol Barcelona zuhause und siebenmaliger spanischer Nationalspieler, einen ganz besonderen Förderer. "Er war es, der den Schalter umlegte, damit Munoz der Spieler werden konnte, der er heute ist", betonte Domenech. Garcia habe "das Beste aus ihm herausgeholt."
So hätte Barca den inzwischen 18-Jährigen damals gerne zurückgeholt. Doch Munoz wollte nicht und entschied sich stattdessen dafür, ausgerechnet zu Real Madrid zu wechseln. Über die U19 und das C-Team arbeitete er sich nach oben in die Castilla (zweite Mannschaft), wo ihn Real-Legende Raul häufig auch als Mittelstürmer einsetzte. 2024/25 empfahl sich Munoz mit elf Toren und sieben Assists in der dritten spanischen Liga für höhere Aufgaben, erarbeitete sich das letztlich so dramatisch verlaufene LaLiga-Debüt gegen Barca.
Weil er angesichts der enormen Konkurrenz in Reals Offensive bei den Madrilenen wohl kaum regelmäßig gespielt hätte, suchte Munoz sein Glück vergangenen Sommer in Osasuna. Ein Wechsel, der sich für beide Seiten als goldrichtig herausstellen sollte.
Victor Munoz: Erst WM, dann Liverpool - und eines Tages vielleicht wieder Real?
Für den Tabellen-17. der abgelaufenen LaLiga-Saison war Munoz ein entscheidender Faktor dafür, dass man am Ende den Klassenerhalt feiern konnte. Überraschend schnell hinterließ er seine Spuren, beeindruckte mit seinem furchtlosen Eins-gegen-Eins, seiner Geradlinigkeit, seinen wieselflinken Bewegungen und guten Abschlüssen mit rechts, aber auch seinem etwas schwächeren linken Fuß. Bei Osasuna kam Munoz in den allermeisten Spielen über die linke Seite, um von dort nach innen ziehen und Torgefahr erzeugen zu können.
Trotz seiner mit 1,73 Meter zierlichen Statur kann Munoz auch Kopfballtore, ist zudem ein Mentalitätsspieler in Reinform. Zuweilen wirkt er in seinen Aktionen zwar noch etwas unausgereift - doch aus dieser gewissen Rohheit eine echte Waffe für sein Offensivspiel zu formen, ist Slot-Nachfolger Iraola in Liverpool durchaus zuzutrauen.
Osasuna durfte sich derweil lediglich über 20 der 40 Millionen Euro Ablöse freuen, weil die andere Hälfte Real Madrid zustand. Die Königlichen haben laut Transferjournalist Fabrizio Romano zwar keine Rückkaufoption für ihren ehemaligen Spieler, allerdings hat sich Real demnach zumindest ein sogenanntes Matching Right gesichert, was bedeutet: Sollte künftig ein anderer Verein an Liverpool herantreten, um Munoz zu verpflichten, hätten die Blancos das Recht, das entsprechende Angebot vor Transferabschluss gegebenenfalls noch zu überbieten. Munoz müsste dann aber natürlich auch zurück ins Bernabeu wollen.
Aber ein Schritt nach dem anderen: Aktuell dürfte für Munoz selbst seine Zukunft in Liverpool noch nicht das Hauptthema sein. Denn der Shootingstar hat Geschichte geschrieben, wurde als erster Osasuna-Spieler überhaupt in einen WM-Kader Spaniens berufen. "Er ist ein Junge mit enormem fußballerischen Potenzial", sagt der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente über Munoz. Für die Testspiele Ende März hatte er den künftigen England-Legionär erstmals nominiert und passend zu seinem rasanten Spielstil erzielte Munoz gleich bei seinem Debüt beim 3:0 gegen Serbien als Joker sein erstes Tor im Dress der Furia Roja - nicht einmal zehn Minuten nach seiner Einwechslung.
"Er hat hier bei der Nationalmannschaft gezeigt, dass er auf höchstem internationalen Level mithalten kann", lobte de la Fuente. Neben Liverpool sollen auch seine beiden Ex-Klubs Real und Barca daran interessiert gewesen sein, Munoz ihrem Kader hinzuzufügen. Mit Newcastle United war der Spanier wohl sogar schon sehr weit, doch letztlich grätschten die Reds den Magpies noch dazwischen.
An der Anfield Road soll Munoz übrigens keineswegs die alleinige Last der Nachfolge des abwandernden Superstars Mohamed Salah schultern. Stattdessen wollen die Reds unbedingt noch einen weiteren neuen Offensivmann holen, Leipzigs Yan Diomande gilt dabei bekanntlich als Wunschlösung. Der Werdegang des Ivorers verlief ähnlich steil nach oben wie jener von Munoz, dessen Albtraum-Debüt für Real längst vergessen scheint.
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Victor Munoz wechselt zum FC Liverpool: Seine Zahlen für Osasuna
Einsätze
36
Tore
7
Assists
5