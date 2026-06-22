Plötzlich WM und Millionentransfer zum FC Liverpool! Ein Junge aus Barcelona, der im Clasico mit Real Madrid einen Albtraum erlebte, soll das Spiel der Reds neu beleben

Zwei Minuten vor Schluss war Munoz an jenem 11. Mai 2025 für Vinicius Junior eingewechselt worden. Real lag 3:4 zurück und ausgerechnet dem Debütanten bot sich nur rund eine Minute nach seiner Einwechslung die ganz große Chance auf den Ausgleich. Ziemlich frei tauchte er im Strafraum vor Barca-Keeper Wojciech Szczesny auf, verzog allerdings deutlich. Es blieb bei Reals Niederlage und die Chance, den späteren Meister möglicherweise doch noch abzufangen, sank auf ein Minimum.

Die Gelegenheit auf den ganz besonderen Einstand vertan, wurde es für Munoz stattdessen ein Albtraum-Einstand. Denn dessen vergebene Torchance veranlasste einige unverbesserliche Real-Anhänger dazu, die Nachwuchshoffnung in den Sozialen Medien anzufeinden. Munoz' Herkunft aus Barcelona lieferte freilich zusätzlichen Zündstoff und die beleidigenden Beiträge auf seinem Instagram-Profil wurden gar so schlimm, dass sich Munoz dazu gezwungen sah, die Kommentarfunktion zu deaktivieren.

Gut ein Jahr später kann Munoz hoffentlich darüber lachen. Nach einer starken Saison für CA Osasuna ist er plötzlich Hoffnungsträger beim FC Liverpool, soll das Spiel des vergangene Saison kriselnden entthronten englischen Meisters mit seiner Geschwindigkeit und seiner Dribbelstärke wiederbeleben. Die Reds zogen die 40 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel und statteten den spanischen WM-Teilnehmer mit einem langfristigen Vertrag aus, der dem Vernehmen nach bis 2032 läuft. Unter dem neuen Trainer, seinem Landsmann Andoni Iraola, soll Munoz bestenfalls künftig eine Schlüsselrolle einnehmen. Eine riesige Herausforderung für den 22-Jährigen, dessen steiler Aufstieg in den europäischen Spitzenfußball keineswegs schnurgerade verlief.

In der katalanischen Metropole geboren, fiel Munoz früh den Scouts des großen FC Barcelona auf. "Er war ein Ausnahmetalent, sehr dynamisch. Er war unglaublich schnell und machte den Unterschied", erinnerte sich David Navarro, heute Drittligaspieler bei AD Alcorcon und sowohl bei Munoz' erstem Verein CE Sant Gabriel als auch später bei Barca Teamkollege des Neu-Liverpoolers, gegenüber El Periodico. Mit elf Jahren schloss sich Munoz La Masia an, fand sich allerdings nie so wirklich gut zurecht und stach in einem hochtalentierten Jahrgang um Xavi Simons, Alejandro Balde oder Marc Casado keineswegs heraus. Als 2016 dann auch noch Fermin Lopez von Betis Sevilla nach La Masia kam, tat sich Munoz immer schwerer, seinen Platz in Barcas Nachwuchs zu behaupten.