Plötzlich weltbekannt! Neuseeländischer WM-Fahrer sorgt in "ziemlich verrückten 48 Stunden" für einen riesigen Hype

Der Rechtsverteidiger vom heimischen Klub Wellington Phoenix gewann innerhalb von zwei Tagen mehr als eine Million Follower auf Instagram dazu und wurde damit im Eiltempo zum meistgefolgten Fußball-Account Neuseelands. Selbst der Team-Account der All Whites mit 46.700 Followern oder Kapitän Chris Wood von Nottingham Forest mit 162.000 können da nicht mithalten.

Dabei hatte Payne noch am Mittwoch gerade einmal 4000 Follower, ehe der argentinische Influencer Valen Scarsini eine Kampagne startete.

"Ich habe mir alle Mannschaften angesehen, die bei der Weltmeisterschaft spielen, um den unbekanntesten Spieler zu finden, und nachdem ich sie einzeln analysiert hatte, habe ich ihn gefunden", sagte der bei Social Media unter dem Namen "elscarso" postende Argentinier. Payne habe laut seiner Analyse die wenigsten Follower aller WM-Fahrer gehabt.