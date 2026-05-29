Vom "unbekanntesten" Spieler der WM zum Topstar bei Social Media: Der neuseeländische Fußball-Nationalspieler Tim Payne ist kurz vor dem Turnierstart zu ungeahnter Popularität gekommen.
Plötzlich weltbekannt! Neuseeländischer WM-Fahrer sorgt in "ziemlich verrückten 48 Stunden" für einen riesigen Hype
Tim Payne: Innerhalb von zwei Tagen von 4000 auf 1,4 Millionen Follower
Der Rechtsverteidiger vom heimischen Klub Wellington Phoenix gewann innerhalb von zwei Tagen mehr als eine Million Follower auf Instagram dazu und wurde damit im Eiltempo zum meistgefolgten Fußball-Account Neuseelands. Selbst der Team-Account der All Whites mit 46.700 Followern oder Kapitän Chris Wood von Nottingham Forest mit 162.000 können da nicht mithalten.
Dabei hatte Payne noch am Mittwoch gerade einmal 4000 Follower, ehe der argentinische Influencer Valen Scarsini eine Kampagne startete.
"Ich habe mir alle Mannschaften angesehen, die bei der Weltmeisterschaft spielen, um den unbekanntesten Spieler zu finden, und nachdem ich sie einzeln analysiert hatte, habe ich ihn gefunden", sagte der bei Social Media unter dem Namen "elscarso" postende Argentinier. Payne habe laut seiner Analyse die wenigsten Follower aller WM-Fahrer gehabt.
- AFP
Tim Payne freut sich auf WM-Teilnahme mit Neuseeland
Also bat Scarsini die Leute, "seine Posts mit Likes und Kommentaren zu überhäufen", um Payne bekannt zu machen. Dessen Instagram-Profil ging plötzlich durch die Decke. "Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bei dir bedanken, Valen. Es waren, gelinde gesagt, ziemlich verrückte 48 Stunden", sagte Payne in einer Videobotschaft: "Ich wollte auch noch zum Ausdruck bringen, dass ich sehr dankbar bin, mein Land bei dieser Weltmeisterschaft vertreten zu dürfen."
Er wisse "die Unterstützung aus aller Welt sehr zu schätzen. Muchas gracias!", sagte der 32-Jährige im Vorbereitungscamp in Florida. Seine Followerzahl bei Instagram war bis zum Freitagmorgen bereits auf 1,4 Millionen angestiegen. Damit hat er übrigens mittlerweile mehr als doppelt so viele wie Influencer Scarsini, der den überraschenden Hype ausgelöst hatte.