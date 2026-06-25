Plötzlich mischt der FC Chelsea auch mit: Schnappt Xabi Alonso dem FC Bayern einen sicher geglaubten Transfer weg?

Das wollen laut Sky zwei Spitzenklubs aus der Premier League noch verhindern: Englands Meister FC Arsenal und Klubweltmeister FC Chelsea wittern demnach Morgenluft. Beide Londoner Vereine hätten ihr Interesse an einem Transfer hinterlegt "und beobachten die Situation genau", heißt es.

Chelsea, wo Ex-Bayern-Star Xabi Alonso als neuer Cheftrainer anheuert, ist nach dem Weggang von Europameister Marc Cucurella zu Real Madrid auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger. Arsenal wurde derweil bereits vor einigen Wochen mit Brown in Verbindung gebracht. Damals hieß es allerdings, dass der Frankfurter ausländischen Interessenten abgesagt und sich für den FCB entschieden habe. Gemäß Sky hat sich an dieser grundsätzlichen Haltung Browns trotz der Gemengelage nichts geändert.

Brown kam 2024 für 5,5 Millionen Euro Ablöse vom 1. FC Nürnberg an den Main. Er hat eine starke Saison bei der taumelnden Eintracht und einen steilen Aufstieg hinter sich. Mittlerweile ist er deutscher Nationalspieler und stand bei beiden bisherigen DFB-Partien bei der laufenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko in der Startelf. Beim 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao steuerte er zwei Scorerpunkte bei.

Das abschließende Vorrundenspiel gegen Ecuador am Donnerstagabend wird Brown allerdings verpassen: Er plagt sich mit Adduktorenbeschwerden herum. Für ihn rückt der Leipziger David Raum in die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann.







