Plötzlich mischt der FC Chelsea auch mit: Schnappt Xabi Alonso dem FC Bayern einen sicher geglaubten Transfer weg?
Sky berichtet, dass in Frankfurt "inzwischen das Unverständnis wächst", weil man den Deal nicht über die Ziellinie bringt.
Die Rahmenbedingungen sind dabei abgesteckt: Die Bosse der Eintracht sind grundsätzlich bereit, Brown abzugeben. Sie fordern eine Ablöse in Höhe von 55 Millionen Euro inklusive Boni für den 23 Jahre alten Linksverteidiger. Dessen Kontrakt bei den Hessen läuft noch bis 2030.
Und während die Einigung zwischen den Vereinen weiter auf sich warten lässt, besteht laut übereinstimmender Medienberichte bereits seit geraumer Zeit eine Übereinkunft zwischen Brown und den Bayern. Er soll an der Säbener Straße einen bis 2031 gültigen Vertrag unterzeichnen.
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Wird Nathaniel Brown bei Chelsea der Nachfolger von Marc Cucurella?
Das wollen laut Sky zwei Spitzenklubs aus der Premier League noch verhindern: Englands Meister FC Arsenal und Klubweltmeister FC Chelsea wittern demnach Morgenluft. Beide Londoner Vereine hätten ihr Interesse an einem Transfer hinterlegt "und beobachten die Situation genau", heißt es.
Chelsea, wo Ex-Bayern-Star Xabi Alonso als neuer Cheftrainer anheuert, ist nach dem Weggang von Europameister Marc Cucurella zu Real Madrid auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger. Arsenal wurde derweil bereits vor einigen Wochen mit Brown in Verbindung gebracht. Damals hieß es allerdings, dass der Frankfurter ausländischen Interessenten abgesagt und sich für den FCB entschieden habe. Gemäß Sky hat sich an dieser grundsätzlichen Haltung Browns trotz der Gemengelage nichts geändert.
Brown kam 2024 für 5,5 Millionen Euro Ablöse vom 1. FC Nürnberg an den Main. Er hat eine starke Saison bei der taumelnden Eintracht und einen steilen Aufstieg hinter sich. Mittlerweile ist er deutscher Nationalspieler und stand bei beiden bisherigen DFB-Partien bei der laufenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko in der Startelf. Beim 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao steuerte er zwei Scorerpunkte bei.
Das abschließende Vorrundenspiel gegen Ecuador am Donnerstagabend wird Brown allerdings verpassen: Er plagt sich mit Adduktorenbeschwerden herum. Für ihn rückt der Leipziger David Raum in die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann.