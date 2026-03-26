Der FC Bayern möchte sich gerne mit einem jungen Rechtsverteidiger verstärken. Aus der Verpflichtung des ins Visier der Münchner geratenen Daniel Banjaqui (18) von Benfica Lissabon wird aber wohl nichts.
Plötzlich ist er 50 Millionen Euro teurer! Benfica-Spieler rückt für den FC Bayern in weite Ferne
- AFP
Laut der portugiesischen Zeitung A Bola hat der Portugiese mit Erreichen der Volljährigkeit in dieser Woche einen bis 2031 laufenden Vertrag bei Benfica Lissabon mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro unterschrieben. Sein vorheriges Arbeitspapier soll bis 2027 gültig gewesen sein, mit einer deutlich niedrigeren Ausstiegsklausel von lediglich 30 Millionen Euro.
Nach Sky-Informationen hatten die Münchner sowohl den Spieler selbst als auch seinen Verein bereits über ihr Interesse informiert. Auch der FC Barcelona und englische Top-Klubs sollen zuletzt an Banjaqui dran gewesen sein. Ein Transfer im Sommer rückt nun aber erst einmal in weitere Ferne.
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Die Gespräche mit Konrad Laimer stocken
Der portugiesische U21-Nationalspieler gilt als großes Talent, das mit seiner Schnelligkeit, Physis und einem ausgeprägten Offensivdrang überzeugt. Für Benfica kommt er bis jetzt allerdings vorwiegend für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Cheftrainer Jose Mourinho schenkte ihm dreimal das Vertrauen.
Banjaqui galt in München als Alternative zum eigentlichen Top-Kandidaten Givairo Read von Feyenoord Rotterdam, der seit fast vier Monaten aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausfällt.
Der Vertrag von Bayerns Stamm-Rechtsverteidiger in dieser Saison, Konrad Laimer, läuft 2027 aus. Er soll jedoch deutlich mehr Gehalt fordern, weswegen die Vertragsgespräche aktuell stocken.
Die Leistungsdaten von Daniel Banjaqui in der Saison 2025/26:
Spiele
Tore
Assists
Benfica
3
-
-
Benfica B
14
-
-
Benfica U23
3
-
-
Benfica Youth League
3
1
3
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.