Plötzlich ist er 50 Millionen Euro teurer! Benfica-Spieler rückt für den FC Bayern in weite Ferne

Laut der portugiesischen Zeitung A Bola hat der Portugiese mit Erreichen der Volljährigkeit in dieser Woche einen bis 2031 laufenden Vertrag bei Benfica Lissabon mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro unterschrieben. Sein vorheriges Arbeitspapier soll bis 2027 gültig gewesen sein, mit einer deutlich niedrigeren Ausstiegsklausel von lediglich 30 Millionen Euro.

Nach Sky-Informationen hatten die Münchner sowohl den Spieler selbst als auch seinen Verein bereits über ihr Interesse informiert. Auch der FC Barcelona und englische Top-Klubs sollen zuletzt an Banjaqui dran gewesen sein. Ein Transfer im Sommer rückt nun aber erst einmal in weitere Ferne.