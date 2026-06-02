"Who the f*** is this guy?" Andoni Iraola nahm sich selbst auf den Arm beim Abschied von seinen Fans am 19. Mai 2026 im winzigen Vitality Stadium. Seine Cherries hatten gerade den FC Arsenal mit einem 1:1 gegen Verfolger Manchester City zum Meister gemacht. Viel wichtiger aber: Sie hatten Geschichte geschrieben für und mit dem AFC Bournemouth. Und ein 43-jähriger Baske war der Vater dieses Erfolgs gewesen, Lehrmeister, Krisenmanager und Identifikationsfigur in einem.
Plötzlich auch Wunschkandidat beim FC Liverpool! Wie Andoni Iraola zum begehrtesten Objekt auf dem Trainermarkt wurde
FC Liverpool und Bayer Leverkusen im Duell um Andoni Iraola
Doch nichts ist von Dauer. Es war das vorletzte Spiel Iraolas für Bournemouth gewesen, der frühzeitig erklärt hatte, seinen Vertrag nach drei Jahren an der englischen Südküste nicht zu verlängern. Während mit Marco Rose ein alter Bekannter aus der Bundesliga seine Nachfolge antritt, wurde Iraola in den vergangenen Wochen bei zahlreichen Klubs gehandelt, darunter die AC Milan oder der frischgebackene Conference-League-Sieger Crystal Palace.
Wie der kicker jedoch Ende der vergangenen Woche berichtete, soll Bayer Leverkusen der Favorit auf seine Verpflichtung gewesen sein. Das Interessante daran: Iraola hat Parallelen mit Bayer-Ikone Xabi Alonso, bringt aber auch Fragezeichen mit. Eines davon ist sehr naheliegend: Kommt er überhaupt ins Rheinland, nachdem sich der FC Liverpool überraschend von Arne Slot getrennt hat und Iraola nun auch bei den Reds gefragt sein soll? Laut übereinstimmender Medienberichte ist Iraola der Wunschkandidat an die Anfield Road, Bayer droht also die nächste Schlappe auf der Trainersuche.
Dass Iraola außerordentlich begehrt ist, überrascht derweil kaum noch. Es sei "a hell of a ride" gewesen, rief er den Menschen an jenem Maiabend über die Stadionlautsprecher zu. "Der heutige Tag hat die Saison und meine drei Jahre hier perfekt zusammengefasst. Letztendlich ist es ein Prozess, und ich habe ihn sehr genossen."
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AFC Bournemouth mit unglaublicher Serie unter Iraola von Platz 15 auf Platz 6
Der "Prozess" hatte übel begonnen, als Iraola im Sommer 2023 von Rayo Vallecano zu den Cherries stieß. Keines der ersten neun Spiele konnte gewonnen werden - dafür gingen sechs verloren -, der neue Cheftrainer und das Team schienen nicht zusammenzupassen.
"Als ich hier ankam, habt ihr euch wahrscheinlich alle gefragt: 'Wer zum Teufel ist dieser Typ?'", lachte Iraola. "Aber jetzt sind wir in der Europa League, und vielleicht können wir am kommenden Wochenende sogar noch mehr erreichen."
In die Champions League zogen die Cherries dann doch nicht mehr ein, doch Platz sechs in der englischen Meisterschaft bedeuten eben die erstmalige Europacupteilnahme für einen Klub, der aufgrund finanzieller Probleme noch 2008/09 mit 17 Punkten Abzug ums Überleben in der vierten Liga kämpfte.
Historisch gut war auch die Serie an ungeschlagenen Spielen, die Bournemouth hingelegt hatte: Vom 3. Januar, 2:3 gegen Arsenal, bis zum Saisonende hielt man sich schadlos und kletterte von Platz 15 bis ins vorderste Drittel der Premier League. 18 Spiele in Serie ohne Niederlage!
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AFC Bournemouth unter Iraola als Superstar-Zulieferer für die Top-Klubs
Platz zwölf in seiner ersten Saison, Platz neun in der zweiten und nun Platz sechs: Iraola hat Bournemouth Stück für Stück verbessert, was gemessen an den Umständen nicht hoch genug einzuschätzen ist. 2025 verloren die Cherries mit Keeper Kepa Arrizabalaga und Dominic Solanke zwei wichtige Stützen. Der Aderlass in der zurückliegenden Spielzeit war jedoch bei weitem größer, doch stoppen ließen sich Iraola und Co. nicht.
Im vergangenen Sommer brachen Bournemouth drei Viertel der Abwehrkette weg: Dean Huijsen, Ilya Zabarnyi und Milos Kerkez folgten den Rufen von Real Madrid, PSG und dem FC Liverpool. Der variable Offensivmann Dango Outtara ging zum FC Brentford. Als im Winter dann mit Antoine Semenyo der nächste Superstar Richtung Manchester City abwanderte und man wie erwähnt im Tabellenkeller stand, sah es durchaus düster aus, - doch der Rest ist Geschichte.
Iraola bastelte sich eben eine neue Viererkette und für offensive Impulse mussten andere sorgen wie die beiden 19-jährigen Supertalente Junior Kroupi und Rayan. Letzterer kam im Winter aus Brasilien, schlug als Semenyo-Nachfolger prächtig ein und steht im WM-Aufgebot des Rekordweltmeisters.
Der französische Juniorennationalspieler Kroupi erzielte in seiner ersten Premier-League-Saison gleich mal 13 Tore, nachdem er in der vergangenen Spielzeit in der zweiten französischen Liga als Leihspieler 22 Tore zum Aufstieg des FC Lorient beigetragen hatte. Er dürfte der nächste ganz teure Abgang der Cherries werden, angeblich ist auch der FC Bayern dran.
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Iraola erinnert klar an Xabi Alonso und Mikel Arteta
Iraola muss ein großartiger Kommunikator sein und als Fußballlehrer über exzellente didaktische Fähigkeiten verfügen. Der frühere Klasse-Rechtsverteidiger, der über 500 Spiele für Athletic Bilbao und auch ein paar für Spaniens Nationalmannschaft absolvierte, hat eine klare Handschrift und stellt die höchsten Ansprüche an die Aufmerksamkeit seiner Spieler und ihre physische Einsatzbereitschaft. Der Erfolg und die Sichtbarkeit seiner Maßnahmen beinahe unabhängig vom Personal geben ihm recht.
Bournemouth war unter Iraola eine Pressingmaschine. Das Ziel war der hohe Ballgewinn und der zügige Abschluss. Mitte April zeigte The Athletic eine interessante Statistik: Seit Iraolas Ankunft waren die Cherries das Team mit den meisten Schüssen nach einer Balleroberung im letzten Drittel.
In Sachen Pressing- oder Gegenpressingintensität mischte Bournemouth in der vergangenen Saison auch ganz vorne mit. Laut dem Datenanbieter Opta kamen die Cherries auf einen PPDA-Wert von 11,1 (misst die Anzahl der gegnerischen Pässe, ehe es zu einer Defensivaktion kommt), was nur von vier Teams überboten wird.
Ansätze im Spiel Iraolas in der Arbeit gegen den Ball und teamtaktische Disziplin erinnern unverkennbar an Leverkusens Ex-Trainer Xabi Alonso oder auch an Arsenals Meistertrainer Mikel Arteta, mit der Einschränkung, dass Iraola bislang Underdogs trainierte.
Er muss erst noch nachweisen, dass ein von ihm geführtes Team auch Gegner auseinanderspielen kann, die wenig Angriffsfläche bieten. Vor diesem Problem stände er mit Liverpool und vor allem auch in Leverkusen. Die Bundesliga ist voll von solchen Teams und ein Verteidigen im tiefen Block im häufig gesehenen 5-4-1 erfordert Geduld, Ballsicherheit und viele gute Ideen.
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Arteta, Iraola und Xabi Alonso: Die Spur führt zu Antiguoko
Allerdings fände Iraola sowohl in Liverpool als auch in Leverkusen Bedingungen vor, wie er sie bislang noch nicht hatte: Individualisten, die qualitativ im Ligavergleich zur Spitze zählen und ihm Möglichkeiten der spielerischen Entwicklung bieten, die bei Bournemouth nicht gegeben waren.
Der Auftrag wäre zumindest in Leverkusen klar: Nach dem Missverständnis mit Erik ten Hag und der wechselhaften Beziehung mit Kasper Hjulmand wünscht man sich bei der Werkself wieder einen Trainer, der ein Team mit einer eindeutigen Handschrift auf den Rasen schickt und aus vielversprechenden Youngstern künftige Toptransfers macht. Wie bei Xabi eben, mit dem Iraola mehr als nur die baskische Herkunft verbindet. Beide spielten in ganz jungen Jahren wie Arteta übrigens auch für Antiguoko, einen Vorortklub von San Sebastian.
Dort im Besonderen, aber auch im Baskenland im Allgemeinen lehre und lebe man Teamgeist und Demut, erzählte ein ehemaliger Weggefährte der englischen Boulevardzeitung The Sun.
"Es herrscht ein starkes Gefühl dafür, Dinge gemeinsam zu tun", sagte Jon Ayerbe, der mit Alonso, Iraola und Arteta einst zusammenspielte. "Niemand versucht, sich von den anderen abzuheben. Diese Einstellung ist hier tief in der Gesellschaft verwurzelt, und man sieht sie deutlich bei Xabi und Andoni: besonnen, intelligent und nicht anmaßend."
Unklar ist allerdings, warum Iraola Bournemouth verlässt. Im Zweifel verfolgt er einen klaren Karriereplan, der nach drei Jahren La Liga und drei Jahren Premier League nun eine neue Fußballkultur vorsieht. Die Entscheidung für den Abschied habe ihm "Kopfschmerzen" bereitet, gab Iraola zu, aber "wenn du dich mal entschieden hast, dann fühlst du die Erleichterung und das half mir, die letzten Monate zu genießen." Er sei "so, so glücklich, dem Klub und den Spielern etwas zurückzugeben."
Eins ist sicher: Ob in Liverpool, Leverkusen oder anderswo wird niemand fragen, "wer zum Teufel dieser Kerl ist". Andoni Iraola hat sich einen Namen gemacht.