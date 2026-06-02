Plötzlich auch Wunschkandidat beim FC Liverpool! Wie Andoni Iraola zum begehrtesten Objekt auf dem Trainermarkt wurde

Iraola muss ein großartiger Kommunikator sein und als Fußballlehrer über exzellente didaktische Fähigkeiten verfügen. Der frühere Klasse-Rechtsverteidiger, der über 500 Spiele für Athletic Bilbao und auch ein paar für Spaniens Nationalmannschaft absolvierte, hat eine klare Handschrift und stellt die höchsten Ansprüche an die Aufmerksamkeit seiner Spieler und ihre physische Einsatzbereitschaft. Der Erfolg und die Sichtbarkeit seiner Maßnahmen beinahe unabhängig vom Personal geben ihm recht.

Bournemouth war unter Iraola eine Pressingmaschine. Das Ziel war der hohe Ballgewinn und der zügige Abschluss. Mitte April zeigte The Athletic eine interessante Statistik: Seit Iraolas Ankunft waren die Cherries das Team mit den meisten Schüssen nach einer Balleroberung im letzten Drittel.

In Sachen Pressing- oder Gegenpressingintensität mischte Bournemouth in der vergangenen Saison auch ganz vorne mit. Laut dem Datenanbieter Opta kamen die Cherries auf einen PPDA-Wert von 11,1 (misst die Anzahl der gegnerischen Pässe, ehe es zu einer Defensivaktion kommt), was nur von vier Teams überboten wird.

Ansätze im Spiel Iraolas in der Arbeit gegen den Ball und teamtaktische Disziplin erinnern unverkennbar an Leverkusens Ex-Trainer Xabi Alonso oder auch an Arsenals Meistertrainer Mikel Arteta, mit der Einschränkung, dass Iraola bislang Underdogs trainierte.

Er muss erst noch nachweisen, dass ein von ihm geführtes Team auch Gegner auseinanderspielen kann, die wenig Angriffsfläche bieten. Vor diesem Problem stände er mit Liverpool und vor allem auch in Leverkusen. Die Bundesliga ist voll von solchen Teams und ein Verteidigen im tiefen Block im häufig gesehenen 5-4-1 erfordert Geduld, Ballsicherheit und viele gute Ideen.