Lamine Yamal konnte im Clasico zwischen seinem FC Barcelona und Real Madrid zwar nicht auf dem Platz stehen - dennoch war der Superstar natürlich Thema.
Pikanter Vergleich mit Bayern Münchens Lennart Karl: Weltmeister stichelt bei Clasico gegen Barca-Superstar Lamine Yamal
Lamine Yamals Outfit bei Clasico gegen Real Madrid fällt auf
So konnte sich Weltmeister Sami Khedira als TV-Experte bei DAZNeinen Seitenhieb in Richtung Yamal und dessen Outfit am Sonntagabend im Camp Nou nicht verkneifen.
Nach Barcelonas zweitem Treffer durch Ferran Torres in der 18. Minute wurde der auf der Tribüne jubelnde, derzeit verletzte Yamal eingeblendet. "Lamine Yamal gefällt's. Outfitmäßig auf den Spuren von Lennart Karl", kommentierte Ex-Real-Star Khedira trocken.
Yamal trug einen pinken Hoodie, hatte dazu auch eine ziemlich auffällige Tasche umgehängt. Der Hintergrund zu Khediras Karl-Vergleich: Auch das Supertalent des FC Bayern München hatte zuletzt mit einem extravaganten Outfit für Aufsehen gesorgt. Beim Viertelfinalrückspiel der Champions League gegen Real Madrid Mitte April, das er verletzt verpasste, erschien Karl ganz in pink auf der Tribüne und später bei den Feierlichkeiten auf dem Platz, war dabei farblich noch einmal greller unterwegs als Yamal beim Clasico. Von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß bekam Karl für seinen Aufzug auf die Mütze.
- AFP
Lamine Yamal fehlt Barcelona derzeit verletzt
Yamal hatte sich im April auf ziemlich kuriose Art und Weise eine Muskelverletzung zugezogen und ist seither zum Zuschauen verdammt. Der 18-jährige Offensivspieler wird Barcas restliche Saisonspiele allesamt verpassen, eine Teilnahme des spanischen Nationalspielers an der WM im Sommer soll aber nicht in Gefahr sein.
Auch ohne Yamal ging Barcelona zuletzt weitere Schritte in Richtung erfolgreicher Titelverteidigung in LaLiga. Mit einem Sieg gegen den Erzrivalen aus Madrid am Sonntag wäre den Katalanen der Meistertitel auch rein rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Yamal war vor seiner Verletzung diese Saison wettbewerbsübergreifend in 45 Spielen auf 24 Tore und 18 Assists gekommen.
Lamine Yamal: Seine Zahlen für den FC Barcelona
Spiele
151
Tore
49
Assists
52
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.