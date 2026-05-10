Pikanter Vergleich mit Bayern Münchens Lennart Karl: Weltmeister stichelt bei Clasico gegen Barca-Superstar Lamine Yamal

So konnte sich Weltmeister Sami Khedira als TV-Experte bei DAZNeinen Seitenhieb in Richtung Yamal und dessen Outfit am Sonntagabend im Camp Nou nicht verkneifen.

Nach Barcelonas zweitem Treffer durch Ferran Torres in der 18. Minute wurde der auf der Tribüne jubelnde, derzeit verletzte Yamal eingeblendet. "Lamine Yamal gefällt's. Outfitmäßig auf den Spuren von Lennart Karl", kommentierte Ex-Real-Star Khedira trocken.

Yamal trug einen pinken Hoodie, hatte dazu auch eine ziemlich auffällige Tasche umgehängt. Der Hintergrund zu Khediras Karl-Vergleich: Auch das Supertalent des FC Bayern München hatte zuletzt mit einem extravaganten Outfit für Aufsehen gesorgt. Beim Viertelfinalrückspiel der Champions League gegen Real Madrid Mitte April, das er verletzt verpasste, erschien Karl ganz in pink auf der Tribüne und später bei den Feierlichkeiten auf dem Platz, war dabei farblich noch einmal greller unterwegs als Yamal beim Clasico. Von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß bekam Karl für seinen Aufzug auf die Mütze.