Im Werben um Victor Munoz muss der FC Barcelona wohl eine Schlappe hinnehmen. Denn ausgerechnet Real Madrid scheint einem Transfer einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wie die spanische Zeitung AS berichtet, stellen sich die Königlichen nämlich quer, dass sich der 22-Jährige dem großen Rivalen aus Katalonien anschließt.
Pikante Konstellation! Real Madrid macht dem FC Barcelona bei Transfer von spanischem Nationalspieler wohl einen Strich durch die Rechnung
Real besitzt mitunter eine Rückkaufoption für Munoz
Wie das möglich ist? Ganz einfach. Die Madrilenen besitzen demnach eine Rückkaufoption in Höhe von acht Millionen Euro für ihr Eigengewächs, das im Sommer für fünf Millionen Euro Ablöse zu CA Osasuna gewechselt war.
Brisant: Munoz ist sogar in Barcelona geboren und stammt ursprünglich aus der legendären Akademie "La Masia", der er 2017 den Rücken kehrte und über CF Damm vier Jahre später bei Reals U19 landete.
Von der Klausel kann Real in den kommenden drei Jahren Gebrauch machen, die sich nach jeder Saison um eine Million Euro erhöhen soll - und muss damit verhältnismäßig wenig für eine Rückholaktion aufbringen.
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Munoz kann sich berechtigte Hoffnungen auf die WM machen
Sollte nämlich ein anderer Verein anklopfen, wären im Zuge einer Ausstiegsklausel - die in Spanien verpflichtend ist - 40 Millionen Euro fällig. Zudem habe sich Real ein Verkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent und ein Vorverkaufsrecht gesichert, wonach die Blancos jederzeit reagieren könnten. Einfach formuliert: Sollte die Ausstiegsklausel gezogen werden, könnten sie dazwischenfunken.
Und Munoz hat durchaus einen Markt in Europa. Neben Barca sollen den Tempodribbler auch mehrere Vereine aus der Premier League und der Serie A ins Visier genommen haben. In wettbewerbsübergreifend 33 Partien für Osasuna erzielte der junge Spanier sechs Treffer und fünf Assists, der sich unmittelbar nach seiner Ankunft einen Stammplatz erkämpft hatte.
Darüber hinaus feierte Munoz erst im März sein Debüt für die spanische Nationalmannschaft und machte sofort mit einem Tor beim 3:0-Sieg über Serbien auf sich aufmerksam. Somit dürfte er auch keine schlechten Karten, bei der WM im Sommer im Kader zu stehen.
Leistungsdaten und Statistiken von Victor Munoz in dieser Saison
Spiele 33 Tore 6 Assists 5 Einsatzminuten 2.496