Pikante Konstellation! Real Madrid macht dem FC Barcelona bei Transfer von spanischem Nationalspieler wohl einen Strich durch die Rechnung

Wie das möglich ist? Ganz einfach. Die Madrilenen besitzen demnach eine Rückkaufoption in Höhe von acht Millionen Euro für ihr Eigengewächs, das im Sommer für fünf Millionen Euro Ablöse zu CA Osasuna gewechselt war.

Brisant: Munoz ist sogar in Barcelona geboren und stammt ursprünglich aus der legendären Akademie "La Masia", der er 2017 den Rücken kehrte und über CF Damm vier Jahre später bei Reals U19 landete.

Von der Klausel kann Real in den kommenden drei Jahren Gebrauch machen, die sich nach jeder Saison um eine Million Euro erhöhen soll - und muss damit verhältnismäßig wenig für eine Rückholaktion aufbringen.